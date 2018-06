Chalupa (ANO): USA nebudou dojnou krávou (volem) ani pro NATO, ani pro G6

Ať už se to bude interpretovat jakkoliv, objektivně posouzeno je zcela logické, že USA nebudou dojnou krávou (volem) ani pro NATO, ani pro G6 G - proč by měli? Pan Trump pracuje a bude pracovat pro poněkud jiné USA, než bylo zvykem, pan Putin bude stejným způsobem hájit zájmy Ruska - a v EU to bohužel vypadá tak, že by národní státy měli "makat" - podle pana Junckera (který, a není jediný, už neumí nic než vyhrožovat) - především pro Německo a Německé geopolitické zájmy. Je stále více evidentní, že Evropa akceleruje k bodu "zlomu" - buď proběhne politická, kompetenční, bezpečnostní a personální Reforma EU, nebo se EU rozpadne a vzniknou menší, snad vzájemně spolupracující bloky - ekonomický propojené nikoliv současnou Evropskou RVHP, ale například"Čínskou hedvábnou stezkou 21.století".

Nezapomeňme - v roce 2019 budeme volit své zástupce do EP - možná poslední příležitost dostat procesy v EU pod kontrolu a změnit je v rámci společně dohodnutého konsensu variantou B je cesta chaosu a postupné paralýzy s příslušnými, závažnými (bezpečnostními) riziky.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

autor: PV