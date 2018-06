Chalupa (ANO): Zapáchá to po korupci a klientelismu

Pan Poche se vyvíjel... hmm... a že mu to trvalo - teď už má před sebou pouze rok v EP a stranu, respektive sebe by bylo výhodnější saturovat z pozice miministra zahraničních věcí - s tím aktuálně protiimigrantským a proizraelskyým postojem netřeba si lámat hlavu, však kámoši v Bruselu ví jak to myslím a proč to teď na chvilku musí zkousnout... Ostuda! A divím se ČSSD že jim tenhle Pražský a Bruselský kmotr nevadí, ti co to tlačí, asi dobře vědí proč a určitě to nemá nic společného se zásadami tzv. politického postoje, spíš to zapáchá po korupci a klientelismu..... a se 7% bych moc ramena nedělal