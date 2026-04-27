Chalupný (SOCDEM): Neříkáme lidem, jak mají žít – pomáháme jim žít lépe

Hoši z vandru domů
Česká sociální demokracie dnes neřeší složité ideologie. Řeší jednoduchou věc: dělat praktickou politiku pro lidi, nebo hodnotovou politiku, která se míjí s jejich každodenním životem.
Hodnotová politika se často tváří jako jediná správná a na ostatní se dívá s morální převahou. Jenže takhle se důvěra nezískává, ale ztrácí.
Nejde přitom o to hodnoty odmítat. Ty se přirozeně mění podle úhlu pohledu – co jeden považuje za správné, může druhý vidět jinak.
Sociální demokracie přitom vždy stála na konkrétních věcech: práci, mzdách, jistotách, bydlení. Neříkala lidem, jak mají žít – pomáhala jim žít lépe.
To vystihuje i heslo „Hoši z vandru domů“, které používal už ve 30. letech jako výzvu k návratu voličů. A stejnou logiku dokázal využít Miloš Zeman , když sociální demokracii vrátil mezi nejsilnější politické strany.
V obou případech platilo jedno: když se sociální demokracie držela lidí a jejich reálných problémů, byla úspěšná.
Dnes se význam toho hesla obrací. Nejde jen o návrat voličů. Sociální demokracie se musí vrátit k nim. Poučit se z minulosti.
A stejně jako se mění doba, může se přirozeně posunout i forma. To, co bylo ve 30. letech běžné, může dnes působit zastarale. Politika už dávno není jen o mužích – je o celé společnosti. Proto si to heslo může dnes dovolit pouze jednu jednoduchou úpravu.
" Z VANDRU DOMŮ!"
