Chalupný (SOCDEM): Sudetoněmecký sjezd v Brně otevírá staré rány

Velmi probíraným tématem, jak mezi lidmi, tak v médiích, je plánovaný sjezd landsmanšaftu v Brně. Aniž bych se chtěl stavět na stranu jednostranného výkladu historie, je třeba říct, že taková akce nepřispívá ke smíření mezi národy, naopak otevírá staré rány a ve svém důsledku procesu usmíření spíše škodí.
Jde o citlivou otázku, která se stále dotýká mnoha rodin. Nejde o dávnou historii, ale o zkušenost, kterou nesou ještě současné generace. Je třeba si jasně uvědomit: Bez okupace českých zemí by nedošlo ani k poválečnému odsunu. Ten byl důsledkem toho, co nacistické Německo rozpoutalo.
Smíření nevzniká otevíráním konfliktů, ale respektem k historické zkušenosti obou stran.
