Tarabová (PRO): Necítím nenávist. Cítím pohrdání a je mi z vás na zvracení

NENÁVIST?
Ne, necítím nenávist z plakátů SPD. Daleko více nenávisti křičelo z plakátu na Ministerstvu vnitra, z rudých bilboardů SPOLU s tvářemi Babiše, Okamury, Konečné, z bilboardů SPOLU s Putinem.
SPD ukázala pravdu, kdežto SPOLU fiktivní strašení plné nenávisti.
Necítím nenávist vůči soudkyni obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Ivaně Tiché, ani vůči státnímu zástupci Davidu Jachnickému. To vy musíte spát s vlastním svědomím.
V den, kdy jste obhajovali neobhajitelné se šířilo sociálními sítěmi video ubodaného britského studenta a video s prohlášením otce Henryho Nowaka, vedle kterého stála jeho zdrcená dcera a manželka. Stejně jako tato rodina, pláče denně několik rodin západního světa. Ano, útoky nožem a znásilňování jsou na denní bázi. Jedním z nejhorších zločinů bylo ubodání dívek v taneční škole v Southportu.
Postavila bych vás Ivano Tichá, Davide Jachnický a vás všechny, kteří útočíte na SPD a další, kteří otevřeně ukazují tento migrační problém, do kruhu těchto rodin, abyste se museli dívat do jejich očí a zpovídat se jim.
Necítím nenávist vůči Petru Pavlovi a všem dalším, kteří lžou o nezávislé justici, o respektu k soudnímu rozhodnutí.
Sama jsem xkrát zažila, "závěrečná řeč, běžte na chodbu, za 10 minut vynesení rozsudku z několika stránek". Ano, byly to předem sepsané rozsudky.
Necítím nenávist. Cítím pohrdání a je mi z vás na zvracení.
Zrazujete lidství, zdravý selský rozum, morální hodnoty, pravdu, zrazujete slib, který jste složili. Znásilňujete vlastní svědomí a vlastní duši. Takto se lidská bytost nechová.
Peníze, pozice a zdánlivá moc vám svědomí nenahradí.
Justice a státní zastupitelství jsou prohnilá, plná bezpáteřních, bezcharakterních zrůd.
Vím, není vám hanba.
Ale já věřím a doufám. Věřím v den, kdy se ty budovy hříchů vyčistí. Doufám ve spravedlnost, kterou jste vy zatratili.
Justice a státní zastupitelství potřebují důkladnou reformu. Soudci a státní zastupitelství přísné postihy. Není možné vydávat rozsudky postavené na názoru soudce. Nemůže existovat rozsudek v rozporu se zákonem, ústavními a lidskými právy. Není možné rozhodovat dle politických či názorových preferencí a už vůbec není možné, aby existoval rozsudek s větou, "důkazní břemena jsou nepodstatná".
- Slib soudce, "Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit zákony, budu je vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s nimi budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě".
- Slib ústavního soudce, "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně."
- Slib státního zástupce, "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu při ochraně veřejného zájmu postupovat vždy v souladu s Ústavou a zákony České republiky, jakož i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, budu respektovat lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost a zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvím v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce, a to i po skončení výkonu této funkce. Při výkonu funkce státního zástupce i v soukromém životě budu chránit důstojnost svého povolání.“
Výše jmenovaní svým chováním a svými rozhodnutími udělali z těchto slibů bezvýznamný blábol.
Měl by existovat trest za porušení slibu?
Kdo by měl přezkoumávat žaloby a rozsudky, když v celém systému ruka ruku myje?
Stát se má opírat o tři na sobě nezávislé pilíře. Moc soudní, výkonnou a zákonodárnou. Já už tu nezávislost dlouhodobě nevidím. Jsme vůbec ještě stát?
A co s tím?
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