Upřímně jimi pohrdám. Macinka seknul Pavla a opoziční hvězdy

04.06.2026 15:18 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) rozezlil opoziční politiky a média svým výbušným rozhovorem, kde mimo jiné prohlásil, že „upřímně pohrdá některými českými politiky.“ Macinka také uvedl, že prezident Petr Pavel je „obvykle mimo realitu.“ Podle bývalého premiéra Petra Fialy Macinka ukazuje svoji „aroganci a malost.“

Upřímně jimi pohrdám. Macinka seknul Pavla a opoziční hvězdy
Foto: Interview ČT24
Popisek: Petr Macinka

Macinka v rozhovoru pro MF Dnes mimo jiné zopakoval, že nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře a to dokonce ani v případě, kdy by mu to doporučil premiér Andrej Babiš. „Postavilo by mě to do poměrně složité situace, ale možná bych byl odvážný,“ prohlásil s tím, že by i tak nevyřídil Pavlovi akreditaci. Případné kompetenční žaloby se prý rozhodně nebojí.

„Prezident a právní výplody jeho týmu jsou obvykle mimo realitu,“ uvedl a vzpomněl na aféru kolem údajného vydírání prostřednictvím SMS zpráv, což nakonec skončilo blamáží, kdy byla věc odložena. „Což bylo od začátku jasné všem kromě prezidenta, který na mě poštval policii a tajné služby,“ dodal Macinka.

V rozhovoru ministr zahraničních věcí rozebíral také „neotřesitelnou“ pozici zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka, nebo ministra kultury Oty Klempíře. Věnoval se i cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan, kterou označil za soukromý výlet s batůžkem. A rýpnutí přišlo i na bývalého premiéra Petra Fialu (ODS) a jeho někdejší návštěvu Bílého domu.

Mgr. Petr Macinka

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„Česká republika už viděla, jak to může vypadat, když tam profesor a světový lídr Fiala žmoulal v ruce kartičku a četl z ní něco tou svojí patafyzickou angličtinou Joeu Bidenovi, který podle mě ani nevěděl, s kým tam sedí,“ prohlásil.

Nejcitovanější odpovědí celého rozhovoru byla ale jiná věta. „Musím přiznat, že v české politice existuje řada lidí, kterými upřímně pohrdám,“ řekl ostře a dodal, že možná na někoho působí arogantně a třeba kvůli tomu prohraje volby, ale možná také ne.

Reakce na výbušný rozhovor na sebe nenechaly dlouho čekat. Podle Petra Fialy Macinka opětovně ukázal svoji aroganci a malost. „Kdo veřejně přiznává, že pohrdá „řadou lidí v české politice,´ neukazuje sílu ani odvahu, ale vlastní aroganci a malost. Macinka znovu dokazuje, že místo respektu k demokratické debatě nabízí jen povýšenost, osobní útoky a přehnaně velké ego. Taková pýcha ale často předchází o to větší pád...,“ věští Fiala.

 

 

Česko-švýcarský politik a finančník Jiří Lobkowicz také označil Macinku za arogantního. „Petr Macinka, ministr zahraničních věcí České republiky, ve svém rozhovoru pro MF Dnes předvedl klasický příklad arogantního, infantilního a pubertálního přístupu k výkonu jedné z nejdůležitějších ústavních funkcí. Místo aby jako šéf diplomacie hájil státní zájmy, jednotu ústavních institucí a důstojnost České republiky, chová se jako ublížený puberťák. To už není diplomacie – to je dětinské trucování na nejvyšší úrovni,“ uvedl Lobkowicz o Macinkově „extrémní kohabitaci“ s prezidentem Pavlem.

Ministr zahraničí by podle něj měl být státotvorný a nechovat se jako uražený influencer. „Takový styl by byl ostudný i u úředníka v malé obci. U šéfa české diplomacie v době, kdy se řeší bezpečnost Evropy, je to přímo nebezpečné. Osobní animozity a pubertální ego by měly zůstat doma. Prezident Pavel si díky své kariéře a mezinárodnímu respektu zaslouží mnohem vyšší standard komunikace. Macinka svým přístupem jen prohlubuje zbytečné rozdělení uvnitř země a oslabuje její pozici navenek,“ tvrdí Lobkowicz.

 

 

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) si kromě Macinky posvítil i na novináře, který rozhovor vedl. „Macinka ve svém PR rozhovoru pro MF Dnes s Kolářem jen sám sobě dokazuje, jak arogantní nevyzrálý člověk může dostat funkci ministra. Kolář je zas ukázkou, jak hluboce klesla v některých médiích žurnalistika. Hlouběji do Macinkovy zadnice už vlézt nejde…“ prohlásil Zdechovský na základě fotografie, kde se Kolář drží s Macinkou kolem ramen.

 

 

Do Koláře se obul také šéfredaktor Forum 24 Pavel Šafr. „Pan Petr Kolář patří k té nejhorší špíně celé babišovské scény,“ prohlásil novinář.

 

 

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Fiala , NATO , Pavel , Šafr , Zdechovský , Macinka

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pávkem a opozicí pohrdá polovina občanů, žádné nóvum, ovšem měl by si uvědomit to podstatné: , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 04.06.2026 16:05:34
Pokud chce zastupovat stát navenek, není to jen Ankara kam se cpe jak pošahaný, ale i jeho vyjádření k euru, k sudeťákům, k Lichtenštejnům a blbé řeči o vládě v Estonsku a Bruselu. Tady všude reprezentoval stát navenek a jak to dopadlo! Ostudně! REPREZENTOVAT STÁT NAVENEK totiž znamená, že prezident země při zahraničních cestách úzkostlivě sleduje vůli občanů vyjádřenou volbami a z těchto voleb vzešlou vládu a její rozhodnutí, stát TOTIŽ NENÍ!!! parta lampasáků a jejich poraděnků, Pávku, stát NENÍ!! ani Milion chvilek, stát jsou občané a JEJICH vůle vyjádřená demokratickými volbami, to je stát v pravém slova smyslu a tak má být hlavou státu pochopen, respektován a v zahraničí reprezentován. Ne kálet vládě na hlavu a zpochybňovat její činy! Pokud to soudruh prezident kvůli své malosti a aroganci nedokáže pochopit a respektovat, tak nikam! V tom má pan Macinka pravdu, takový prezident si zaslouží jenom pohrdání! Tohle jsme fakt ještě na Hradě neměli, takovou hrůzu!

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