Upřímně jimi pohrdám. Macinka seknul Pavla a opoziční hvězdy

Macinka v rozhovoru pro MF Dnes mimo jiné zopakoval, že nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře a to dokonce ani v případě, kdy by mu to doporučil premiér Andrej Babiš. „Postavilo by mě to do poměrně složité situace, ale možná bych byl odvážný,“ prohlásil s tím, že by i tak nevyřídil Pavlovi akreditaci. Případné kompetenční žaloby se prý rozhodně nebojí.
„Prezident a právní výplody jeho týmu jsou obvykle mimo realitu,“ uvedl a vzpomněl na aféru kolem údajného vydírání prostřednictvím SMS zpráv, což nakonec skončilo blamáží, kdy byla věc odložena. „Což bylo od začátku jasné všem kromě prezidenta, který na mě poštval policii a tajné služby,“ dodal Macinka.
V rozhovoru ministr zahraničních věcí rozebíral také „neotřesitelnou“ pozici zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka, nebo ministra kultury Oty Klempíře. Věnoval se i cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan, kterou označil za soukromý výlet s batůžkem. A rýpnutí přišlo i na bývalého premiéra Petra Fialu (ODS) a jeho někdejší návštěvu Bílého domu.
Mgr. Petr Macinka
„Česká republika už viděla, jak to může vypadat, když tam profesor a světový lídr Fiala žmoulal v ruce kartičku a četl z ní něco tou svojí patafyzickou angličtinou Joeu Bidenovi, který podle mě ani nevěděl, s kým tam sedí,“ prohlásil.
Nejcitovanější odpovědí celého rozhovoru byla ale jiná věta. „Musím přiznat, že v české politice existuje řada lidí, kterými upřímně pohrdám,“ řekl ostře a dodal, že možná na někoho působí arogantně a třeba kvůli tomu prohraje volby, ale možná také ne.
Reakce na výbušný rozhovor na sebe nenechaly dlouho čekat. Podle Petra Fialy Macinka opětovně ukázal svoji aroganci a malost. „Kdo veřejně přiznává, že pohrdá „řadou lidí v české politice,´ neukazuje sílu ani odvahu, ale vlastní aroganci a malost. Macinka znovu dokazuje, že místo respektu k demokratické debatě nabízí jen povýšenost, osobní útoky a přehnaně velké ego. Taková pýcha ale často předchází o to větší pád...,“ věští Fiala.
Kdo veřejně přiznává, že pohrdá „řadou lidí v české politice“, neukazuje sílu ani odvahu, ale vlastní aroganci a malost.— Petr Fiala (@P_Fiala) June 4, 2026
Macinka znovu dokazuje, že místo respektu k demokratické debatě nabízí jen povýšenost, osobní útoky a přehnaně velké ego. Taková pýcha ale často předchází o… pic.twitter.com/ATxTm7aiuN
Česko-švýcarský politik a finančník Jiří Lobkowicz také označil Macinku za arogantního. „Petr Macinka, ministr zahraničních věcí České republiky, ve svém rozhovoru pro MF Dnes předvedl klasický příklad arogantního, infantilního a pubertálního přístupu k výkonu jedné z nejdůležitějších ústavních funkcí. Místo aby jako šéf diplomacie hájil státní zájmy, jednotu ústavních institucí a důstojnost České republiky, chová se jako ublížený puberťák. To už není diplomacie – to je dětinské trucování na nejvyšší úrovni,“ uvedl Lobkowicz o Macinkově „extrémní kohabitaci“ s prezidentem Pavlem.
Ministr zahraničí by podle něj měl být státotvorný a nechovat se jako uražený influencer. „Takový styl by byl ostudný i u úředníka v malé obci. U šéfa české diplomacie v době, kdy se řeší bezpečnost Evropy, je to přímo nebezpečné. Osobní animozity a pubertální ego by měly zůstat doma. Prezident Pavel si díky své kariéře a mezinárodnímu respektu zaslouží mnohem vyšší standard komunikace. Macinka svým přístupem jen prohlubuje zbytečné rozdělení uvnitř země a oslabuje její pozici navenek,“ tvrdí Lobkowicz.
„Puberták ve službě“— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) June 4, 2026
Petr Macinka, ministr zahraničních věcí České republiky, ve svém rozhovoru pro https://t.co/hMdN6CeQ1z předvedl klasický příklad arogantního, infantilního a pubertálního přístupu k výkonu jedné z nejdůležitějších ústavních funkcí.
Místo aby jako šéf… pic.twitter.com/Z3hG5WN07k
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) si kromě Macinky posvítil i na novináře, který rozhovor vedl. „Macinka ve svém PR rozhovoru pro MF Dnes s Kolářem jen sám sobě dokazuje, jak arogantní nevyzrálý člověk může dostat funkci ministra. Kolář je zas ukázkou, jak hluboce klesla v některých médiích žurnalistika. Hlouběji do Macinkovy zadnice už vlézt nejde…“ prohlásil Zdechovský na základě fotografie, kde se Kolář drží s Macinkou kolem ramen.
Macinka ve svém PR rozhovoru pro MF Dnes s Kolářem jen sám sobě dokazuje, jak arogantní nevyzrálý člověk může dostat funkci ministra.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 4, 2026
Kolář je zas ukázkou, jak hluboce klesla v některých médiích žurnalistika. Hlouběji do Macinkovy zadnice už vlézt nejde… pic.twitter.com/d2Yp1dBwvg
Do Koláře se obul také šéfredaktor Forum 24 Pavel Šafr. „Pan Petr Kolář patří k té nejhorší špíně celé babišovské scény,“ prohlásil novinář.
Pan Petr Kolář patří k té nejhorší špíně celé babišovské scény. https://t.co/hBWqxNwRPf— Pavel Šafr (@pavelsafr) June 3, 2026
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