Chvojka (ČSSD): premiér Babiš údajně přiznal existenci seznamu 364 členů ČSSD při jednání se STAN

Děkuji za slovo. Já bych beztak poprosil taky pana předsedu Faltýnka, aby nerušil pana premiéra, protože to, co budu říkat, je důležité, a byl bych rád, kdyby poslouchal, protože se to bude týkat i jeho. (Poslanec Faltýnek odchází zpět na své místo.) Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen několik poznámek k projevu pana předsedy vlády v demisi a k věci dnešní schůze. Pevně věřím, že schůze skutečně začne, i když jsme se tady nesešli, abychom si poslechli problémy předsedy vlády v demisi. On jako předseda vlády má umět tyto problémy řešit, a to podle práva. My jako Sněmovna ho kontrolujeme. A věřím tedy, že to nedopadne tak, že poté co jsme si ho vyslechli, co jsme si vyslechli jeho stesky, tak on si neposlechne nás, to znamená nejenom ty, co přednostní právo, ale i ty ostatní, což je přesně naopak, než má být. Měl by si poslechnout naprosto všechny, kteří mají zájem k této věci promluvit, tím spíše, že jde o vládu menšinovou, bez důvěry a v demisi.

První věc, na kterou jsem se chtěl pana předsedy vlády zeptat, je věc, která mě velmi trápí, a věřím, že se k ní vyjádří potom na závěr té své řeči, kde chce reagovat na všechny ty naše námitky, návrhy a připomínky. V médiích jsem se dočetl o určitém seznamu 364 členů ČSSD na všech úřadech státní správy. Má jít o 364 lidí ze sociální demokracie. Mladí sociální demokraté již podali podnět k Úřadu na ochranu osobních údajů. A pan premiér Babiš údajně přiznal existenci tohoto seznamu při jednání se STAN. Chtěl bych se tedy zeptat pana premiéra, jestli si nechává lustrovat státní úředníky, jestli ví, že svoboda politického projevu a přesvědčení je garantována Ústavou. A pokud tomu tak je, pokud si nechává lustrovat, kde jaký řadový referent, úředník je v jaké straně, tak to považuji za naprostý skandál a byl bych rád, aby pan premiér toto buďto dementoval, že takový seznam existuje, nebo aby se k tomu přiznal a uznal svoje pochybení. Moc o to prosím. Je přece úplně normální v demokratickém státě, kterým Česká republika doufám ještě je, že úředník státní správy může být členem politické strany, nesmí být za to žádným způsobem vůbec nijak perzekvován. Opakuji - řadovým členem, samozřejmě.

Co se týče služebního zákona, o kterém mluvil pan premiér, ano, je pravda, že před schválením služebního zákona skutečně docházelo k politickému obsazování míst na ministerstvech. Sociální demokracie však sehrála jinou roli, než zde od předsedy vlády v demisi zaznívalo. Sociální demokracie, kterou tady několikrát pan předseda vlády zmínil, byla tou politickou silou, která právě služební zákon v Parlamentu chtěla prosadit a usilovala opakovaně z opozice o jeho účinnost a start oproti pravicovým vládám, které neměly na depolitizaci a profesionalizaci státní služby a služby státu lidem absolutně žádný zájem. Sociální demokracie byla také ta, pod jejímž vedením prosadila minulá koalice služební zákon. Byla to koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. A tehdy jako jediná a osamocená proti všem bránila nezávislou státní službu, nezávislost šéfa státní služby i vyloučení jakýchkoli účelových změn v systematizaci služebních míst, odvolatelnost náměstků jen na základě špatného služebního hodnocení. Právě tyto principy byly tehdy bohužel torpédovány, pokud si dobře vzpomínám, ODS a TOP 09 před to finální verzí služebního zákona.

Právě ta místa, která byla takto na poslední chvíli změněna, jsou nyní využívána k účelovým změnám, k systematizaci služebních míst, s cílem zbavit se takzvaných nekvalitních lidí. Změny ve služebních místech se totiž nedějí a nesmějí dít z důvodu potřeby změn personálií, to znamená změn u konkrétních osob jenom kvůli tomu, že je někdo nějakou osobou, například právě tím řadovým referentem na tom seznamu, který údajně existuje. To je zakázáno. Chybují-li státní zaměstnanci, vede se kárné řízení. Je-li výkon dlouhodobě špatný, je zde služební hodnocení. Ano, jde o personální management. Jde o politizaci a profesionalizaci státní služby díky sociální demokracii, tedy zákonem došlo. A to, že to není takzvaná jednorázová akce, ale je to proces postupného zkvalitňování státní služby po dobu několika let, možná i mnoha let na základě práce ministrů i státních tajemníků, vlády i šéfa státní služby. To je prostě pravda. A jinak na lepší zaměstnance ve státní službě nedosáhneme.

Ani se neodvažuji zasnít, co by se stalo tehdy, kdyby byla opozice úspěšná ve všech nápadech, které chtěli do služebního zákona prosadit. A tehdy v tom byla sociální demokracie opravdu bohužel sama, to kdy již nebyl kámen na kameni. Veškeré změny státní služby bude sociální demokracie pečlivě sledovat a bránit principy nezávislosti, depolitizace a profesionalizace státní správy. Jsme připraveni předložit vlastní novelu státní služby, abychom zabránili účelovým změnám, systematizaci služebních míst a změn na základě politického trička.

Pan premiér tady mnohokrát zmínil Topolánkovu vládu. Samozřejmě to byla vláda, se kterou měla ČSSD zásadní problém. Koneckonců jsme byli politickými oponenty. Ale já si myslím, že první Topolánkova vláda právě není a nemůže být příkladem pro vládu Andreje Babiše. Topolánkovo období je přece podle pana premiéra éra kmotrů, éra korupce a klientelismu. A tvrdit, že je v pořádku, dělat stejné kroky jako první Topolánkova vláda, tak to může znamenat, že se tady někdo stoprocentně hlásí k tomuto korupčnímu odkazu.

Na závěr jenom takovou drobnou připomínku. A poprosil bych o to, aby se k tomu taky pan premiér vyjádřil. Před 14 dny jsem si přečetl v rozhovoru - teď nevím, jestli to bylo Právo nebo novinky.cz - v rozhovoru pana premiéra, že on musel vyčistit úřad vlády od mnoha úředníků, které si tam natahal Bělobrádek a Chvojka, což mě trošku naštvalo, protože já jsem si tam nepřitáhl slovy pana premiéra jednoho jediného člověka. Kvůli mně nebylo otevřeno jedno jediné, ať už služební, nebo standardní zaměstnanecké místo. Tudíž bych pana premiéra poprosil o vysvětlení, jak to myslel. Jestli má nějaké informace o tom, že bych tam někoho přitáhl, že by tam byl někdo díky mně přijat, že by se díky mně musely navýšit služební místa nebo standardní pracovně právní poměry, tak bych ho poprosil o vysvětlení. Děkuji.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek: Metody, které používáte jako vláda v demisi, jsou mimořádně nebezpečné Bělobrádek (KDU-ČSL): Jsem přesvědčen, že Česká republika by měla zachovávat i nepsaná pravidla Fiala (ODS): Vláda v demisi má legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit Premiér Babiš: Máme čisté svědomí, neděláme čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV