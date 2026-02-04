Činčila (KDU-ČSL): Na Motoristech není nic pravicového

Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych velmi krátce chtěl pohovořit tady v diskusi o nedůvěře či důvěře vlády. Nechci dlouze mluvit o tom nehorázném chování, které předvedl pan vicepremiér Macinka. Samozřejmě k tomu tady padlo těch slov už poměrně hodně, nicméně rád bych se zmínil i k tomu, co mě trápí osobně jako ekonoma. Poměrně možná ještě víc, než to chování, protože jsem vysoké očekávání o tom, jak budou vystupovat Motoristé, úplně neměl. Měl jsem možná větší očekávání v tom, že budou hlídat Andreje Babiše v rozpočtové odpovědnosti. A to se ukazuje, že se absolutně nedaří, protože byl předložen návrh státního rozpočtu, který jde proti zákonu o rozpočtové odpovědnosti, to znamená, tak zásadní věc jako zákon o státním rozpočtu vláda představuje nebo dává, schválila ho už ostatně vláda v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti je vlastně první nebo jeden z prvních zákonů, které vláda předkládá, tak je protizákonný a já si myslím, že tohle je věc, která tady stojí naprosto za zmínku.
Výroky pana Macinky, pana vicepremiéra Macinky jsou samozřejmě špatné, nicméně to, že zákon o rozpočtové odpovědnosti porušujeme v prvním momentě, kdy tahle vláda tvrdila, že ten rozpočtový armagedon předchozí vlády ukončí, tak mně to jde jaksi v rozporu, pokud předchozí vláda navrhovala schodek státního rozpočtu 234, potažmo 286 miliard, a tahle vláda nakonec představí rozpočet s 310 miliardami korun schodku, tak tomu opravdu nerozumím.
Dále prostě minulý týden ho schválila vláda v pondělí v eKlepu. V systému se objevil až včera večer. Možná si tam potřebovali některé věci doladit, nicméně rozhodně to není nic, co by bylo běžné v téhle situaci a argumentace s tím, že teď jsme v provizoriu, a proto můžeme ten zákon představit jako vlastně protizákonně proti jinému zákonu, v rozporu s jiným zákonem, tak je samozřejmě nesmysl a přijde mi vlastně bizarní, že vůbec nikdo tímhle způsobem argumentuje a že chudáci úředníci z Ministerstva financí něco takového musejí vůbec komentovat.
Já jsem, určitě nepatřím mezi ty, kteří by tady chodili a kritizovali novou vládní koalici úplně za všechno. Já jsem ve svém předchozím výstupu před třemi týdny v diskusi o důvěře vládě zmiňoval, že jsou věci, které prostě tahle vláda chystá a jsou v pořádku a rád je podpořím nebo jako lidovci je rádi podpoříme, zejména věci, které vychází od Karla Havlíčka v hospodářské strategii. Je tam spousta dobrých věcí, i když prostě budeme mít nějaké kritické připomínky k některým jako detailním věcem, tak v zásadě je to směr, kterým by se Česká republika měla vydat, ale je naprosto v rozporu s tou rozpočtovou udržitelností v tom smyslu, že prostě něco se napíše do hospodářské strategie, vypadá to dobře, ale pak první věc, kterou uděláme, je, že jdeme prostě proti udržitelným financím.
Myslím si, že tohle patří do té diskuse i tady, minulý týden jsme tady třeba vedli poměrně věcnou diskusi ohledně stavebního zákona. Bylo to v pořádku. Ne všichni to zvládali samozřejmě. Nemyslím si, že je v pořádku to, co třeba dělá, prostřednictvím pana předsedajícího, pan předseda Pirátů Zdeněk Hřib. To, že jede tady od Šumavy k Tatrám v diskusi o stavebních zákonech, prostě nebavíme se věcně, to si nemyslím, že je v pořádku. Pak tady zbytečně hodiny strávíme tím, že prostě tady má někdo dlouhé výroky o tom, že to je eRecept a já nevím, co všechno dalšího. Prostě bavíme se o stavebním zákonu, bavme se o stavebním zákonu. Teď se bavíme o důvěře vládě, tak já budu mluvit k tomu. A já si prostě nemyslím, že by tahle vláda měla mít důvěru, pokud jde proti rozpočtové udržitelnosti, pokud navyšuje schodky státního rozpočtu, pokud prostě jde proti budoucnosti naší země, zadlužuje naše děti, naši budoucnost a budeme to platit na vyšších úrokách z dluhu, to si myslím, že není v pořádku.
Chci spolupracovat na těch věcech, jako abychom měli vyšší důchody pro živnostníky, abychom měli reálný stavební zákon, abychom snížili poplatky penzijním společnostem, aby ty nižší poplatky penzijním společnostem znamenaly vyšší výnosy pro české občany, aby měli opravdu udržitelné vyšší penze v důchodu. To je věc, na které chci spolupracovat a velmi rád se na ní budu podílet, ale jsem proti tomu, abychom zadlužovali naši budoucnost, abychom zadlužovali naše děti.
V tuhle chvíli já už nebudu delší dobu mluvit. Myslel jsem si, a fakt jsem v tom fandil Motoristům, že budou držet Andreje Babiše v tom, aby byli rozpočtově odpovědní. Oni říkali, že dokonce chtějí vyrovnané rozpočty, což za mě, podle mě je trošku nesmysl, protože každý soudný člověk ví, že to není reálné. Ale ukázalo se, že tahle vláda je levicová a Motoristi, na nich není pravicové vůbec nic, protože jdou zvednout ruku pro to, aby levicové vládě zvedli ještě větší schodek, než předvedla předchozí vláda. To znamená, levicová vláda, v pořádku, ale říkejme tomu pravdivě. Motoristi jsou v tuhle chvíli součástí levicové vlády Andreje Babiše.
Bezprecedentní zprávy pana vicepremiéra Macinky dál nebudu komentovat. Tahle vláda nemá moji důvěru. Já tady nechci dlouze mluvit, nechci to zdržovat, ale myslím si, že je fér říct tady, že vyšší schodky nejsou v pořádku a zadlužuje to budoucnost naší země. Děkuju vám za pozornost.
