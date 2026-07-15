Papajanovský (STAN): Zdanění práce by si naopak zasloužilo snížit

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,
já si dovolím pouze krátce vystoupit k elektronické evidenci tržeb, protože stanovisko klubu přednesla moje milá kolegyně Lucie Sedmihradská, takže já pouze doplním několik drobností, které považuji za podstatné, aby tady zazněly.
Za prvé, musím se trochu vymezit oproti tomu, co říkala paní ministryně v tom svém úvodním slovu, kdy hovořila o tom, že hlasování o EET bude hlasování o tom – a teď parafrázuji volně, protože jsem si to nenapsal úplně přesně – o tom, zda podpoříme poctivé podnikatele nebo nápravu, posun podnikatelského prostředí směrem k poctivosti. Já bych s vámi, vážená paní ministryně, v zásadě i souhlasil, pokud by k tomu návrhu o EET nebyly přilepeny ty vaše další daňové návrhy a daňové změny, protože my bychom jako Starostové opravdu byli připraveni otevřeně se bavit o tom, zda za určitých okolností a možná řekněme drobných technických úprav ten návrh o EET nepodpořit, ale vzhledem k tomu, co vy jste k tomu všechno přilepila, tak to prostě není možné.
A to, že ten návrh nepodpoříme, tak neznamená, že nepodporujeme poctivé podnikatele, neznamená to, že nechceme narovnání podnikatelského prostředí v České republice. Jenom to znamená, že bohužel s tím opatřením, které mělo za účel narovnat podnikatelské prostředí, jsou spojeny daňové změny, které zvyšují deficit státního rozpočtu, respektive zpomalují to tempo konsolidace, protože samozřejmě je pravda, že EET do rozpočtu přinese více peněz, než vy na těch výjimkách vydáte, ale zároveň kdybyste ta opatření, která – je pravda – máte v programovém prohlášení vlády, ale kdybyste ta opatření nezaváděli teď, spojili je třeba s nějakou jinou legislativou, tak pak by to EET ten přínos mělo daleko větší a pro nás by to hlasování v tomhle ohledu bylo dost možná jiné.
Takže to si dovolím reagovat na úplně první věc, protože to považuji za důležité ozřejmit, že tedy ne každý, kdo nehlasuje pro EET, tak nehlasuje pro férové podnikatelské prostředí. Férové podnikatelské prostředí je i pro nás jako pro Starosty mimořádně důležité, mimořádně podstatné, ale zároveň pokud k němu máme dospět, tak prostě nemůžeme spojovat zákony, a to platí i do budoucna, nemůžeme spojovat zákony, které mají narovnat podnikatelské prostředí a zvýšit daňové inkaso, nemůžeme je spojovat se zákony, které budou demontovat konsolidační balíček a budou zkrátka snižovat to tempo konsolidace veřejných rozpočtů.
Poté si dovolím zmínit jednu věc, která mi taky přijde podstatná, a to je otázka těch výjimek, respektive té změny týkající se zdanění DPH. Já samozřejmě chápu, že paní ministryně chce tomu gastro sektoru, řekněme, ulevit, že ho chce podpořit, že to je nějaká úlitba, výsledek nějakého možná i koaličního vyjednávání a tak podobně, na druhou stranu nepovažuju za šťastné, aby v důsledku takovýchhle politických dohod a dealů docházelo k dalšímu zaplevelování našeho daňového systému, ke vzniku dalších komplikovaných daňových výjimek. A bohužel ta změna na straně DPH bude znamenat další komplikaci. Já jsem si tady připravil několik konkrétních příkladů a možná si paní ministryně vybaví situace několik let nazpět, protože vlastně v době, kdy vy jste byla v tom předchozím období ve funkci ministryně financí, tak kolovala taková tabulka, jaká sazba DPH se uplatní podle toho, kde si zrovna to nealko pivo koupíte, jestli si ho koupíte s sebou, nebo si ho nekoupíte s sebou a tak podobně.
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No a dneska nastane situace úplně totožná, protože když si koupíte kávu a tu kávu si budete chtít vypít uvnitř restaurace nebo uvnitř kavárny, no, tak pak na té kávě budete mít tu sazbu 12 procent nově, pokud schválíme ten projednávaný zákon. Nicméně pokud si tu kávu koupíte s sebou, pokud si ji vezmete do kelímku a odnesete si ji, no tak tam už bude ta jedenadvacítka, tak pak bude potřeba rozlišovat, jestli si tu kávu koupíte uvnitř a vypijete uvnitř, tam je dvanáctka, nebo jestli si ji koupíte do kelímku, odnesete si ji pryč, no tak pak najednou je tam jedenadvacítka. To opravdu není zjednodušení podnikatelského prostředí. To opravdu není zjednodušení. To povede k vysoké chybovosti. Chudáci ti prodavači, chudáci ti kavárníci, chudáci ti restauratéři, kteří se s tady tou složitostí budou muset vypořádávat.
A prosím vás, není to jenom ta káva. To samozřejmě bude platit obecně pro ty nealkoholické nápoje. I pro to nealkoholické pivo. Koupíte si pivo a vypijete si ho uvnitř – dvanáctiprocentní sazba – koupíte si pivo, odnesete si ho ven, najednou je to jedenadvacítka. Takže bohužel se vracíme k určité složitosti, která v tom našem daňovém systému nějaké roky nebyla. Teď ji pravděpodobně obnovíme. Proto my jako Starostové jsme mimo jiné podali ten pozměňovací návrh, který by vlastně z toho návrhu odstranil to snížení sazby DPH na nealkoholické nápoje.
Budu hovořit ještě o třech pozměňovacích návrzích, které jsme podali a které považuji za mimořádně podstatné, protože všechno to jsou návrhy, které vychází z doporučení nejlepších českých ekonomů, a jsou to návrhy, které by zásadním způsobem přispěly ke konsolidaci veřejných financí v České republice a k tomu, aby byl náš daňový systém nejen efektivnější, ale i spravedlivější. Já chápu, protože je to politika, byť jsem tady nějakých devět měsíců, tak chápu určité principy a to, že v případě vlajkové lodi Babišovy vlády není možné připustit, aby ty naše opoziční daňové návrhy byly schváleny, ale chtěl bych tímto paní ministryni tady na plénu Poslanecké sněmovny veřejně vyzvat k tomu, aby se s námi jako z opozicí začala o těch daňových návrzích bavit, protože my opravdu jsme otevření, a já si myslím, že v některých ohledech ten náš program nemusí být až tak vzdálený.
Budu hovořit například o zrychlených odpisech. Bavili jsme se o tom nakonec i ve druhém čtení, že Ministerstvo financí na něčem takovém pracuje, že kromě toho, že uvažujete o snížení sazby daně z příjmu právnických osob, tak uvažujete i o zrychlení daňových odpisů. Přečetl jsem si teď v nějakém rozhovoru, který dával pan Dočkal, myslím, že je to zmocněnec, který pracuje pod Ministerstvem průmyslu, že diskutujete o tom, jestli zavedete jenom zrychlené odpisy, na jaké odpisové třídy se budou vztahovat, jestli se zároveň s ním bude snižovat i sazba daně. Já říkám, že tam máme programovou shodu, že to je věc, kterou my si dovedeme představit klidně podpořit, pokud ji někdy předložíte, ale byli bychom rádi, pokud bychom jako opoziční strana mohli by ji u této diskuse, protože to je věc, která by mohla být přijata jako součást širší nadstranické shody, a proto váženou paní ministryní vyzývám k tomu, abychom tuhle diskusi o tomto, ale i o dalších návrzích vedli.
Druhý návrh, který tady chci explicitně zmínit, je návrh na zavedení daňového bonusu v případě základní slevy na poplatníka. To je návrh, který my jsme předložili jako samostatný tisk. Nicméně vzhledem k tomu, že je to samostatný tisk, a je otázka, kdy vlastně bude na půdě Poslanecké sněmovny projednán, pokud vůbec, no tak jsme ho přetvořili i do pozměňovacího návrhu. No a zase – je to návrh, který vychází z doporučení nejlepších českých ekonomů. Je to návrh, který by nákladově, pokud bychom zachovali výši té slevy na poplatníka a jenom ji takzvaně překlopili do bonusu a zároveň zavedli omezení pro jeho čerpání, tak je to návrh, který by stál zhruba půl miliardy korun ročně, ale zároveň by pomohl 100 000 nejchudších pracujících v této zemi. No a pomohl by i v tom, že by motivoval lidi k práci. Je to něco, co může vhodným způsobem doplnit implementaci superdávky a těch navazujících opatření, protože asi cílem nás všech by mělo být, aby lidé, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
Zároveň by naším cílem mělo být i to, aby lidé, kteří dnes pracují načerno – a co si budeme povídat, takových lidí máme dneska v České republice velké množství a obzvlášť třeba v mém domovském Ústeckém kraji, ale i v dalších chudších regionech, ale nejen v těch, to je problém celorepublikový – no tak my potřebujeme tyhle lidi motivovat k legální práci, protože to má samozřejmě potenciál výrazně zvýšit daňové inkaso. No a tady to opatření, které je velmi levné, velmi efektivní a velmi zacílené, tak by tomu mohlo velmi dobře a velmi výrazně pomoci.
My jsme četli stanovisko, které jsme k tomu dostali, v rámci toho stanoviska Ministerstvo financí argumentuje tím, že tam jsou některé určité technické nedostatky, jak by se to prokazovalo, neprokazovalo a tak dále. Takže já i v tomto případě vyzývám paní ministryni, paní ministryně, pojďme udělat jednání, v rámci kterého budeme podrobně diskutovat o tomto návrhu, protože já věřím, že to je návrh, který není nějakým politickým výkřikem. Je to něco, na čem by opět tady v té Sněmovně mohla být odborná shoda. Pojďme o tom diskutovat. Chápu a respektuji, že ten návrh v té podobě, v jaké je předložen, asi dneska nepodpoříte, byť bychom za to samozřejmě byli rádi, ale pojďme se o tom bavit. Pojďme se bavit o tom, zda tento návrh opravdu neumíme nějakým způsobem nadstranicky podpořit a přijmout.
A třetí návrh, u kterého bych chtěl vyzvat k tomuto typu diskuse a který zase předložili jsme jako pozměňovací návrh, je to něco, co už v této Sněmovně vlastně bylo projednáváno na konci toho předcházejícího volební období. No tak to je ten návrh na zavedení limitu 40 milionů korun pro osvobození u kapitálových příjmů, respektive u příjmů z prodeje podílu v obchodních společnostech a prodeje cenných papírů. Zase když se podíváte na jakékoliv významné ekonomické statistiky a na výzkumy týkající se daňového mixu v České republice, tak vidíte, že máme poměrně vysoce zdaněnou práci, a to zejména pokud zkoumáte to zdanění v širším smyslu, tedy včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, takže máme v České republice vysoko zdaněnou práci, ale máme poměrně málo zdaněny příjmy právě třeba z prodeje cenných papírů, z prodeje nemovitostí a z dalšího, řekněme, kapitálu.
Proto my si myslíme, že je potřeba diskutovat o tom, kde zajistit do státního rozpočtu dodatečné příjmy, pokud chceme snižovat schodek státního rozpočtu, a věřím, že to je společným cílem nás všech, kdo tady sedíme, ať už jsme z opozice nebo koalice, a pokud k tomuhle chceme přispět, no tak asi není reálné pokračovat ve zvyšování zdanění práce. Naopak to zdanění práce by si zasloužilo snížit, ale pak musíme hledat dodatečné zdroje do státního rozpočtu jinde. No a právě takovým dodatečným zdrojem může být třeba zdanění tohoto typu příjmů, respektive omezení toho osvobození, které je dneska neomezené. Dneska když prodáte akcie za půl miliardy korun, vytvoříte zisk půl miliardy korun na prodeji těch akcií a zároveň splníte časový test, to znamená, držíte ty akcie po určitou dobu, tak nezaplatíte ani korunu. Tak nezaplatíte ani korunu. Někdo, kdo si vydělá minimální mzdu, tak z té minimální mzdy zaplatí 35 procent. 35 procent zaplatí člověk, který vydělá peníze v úrovni minimální mzdy. A někdo, kdo vytvoří zisk z prodeje akcií ve výši půl miliardy korun, tak dneska nezaplatí ani korunu na dani z příjmu.
To je blbě. To by ten náš návrh napravil a zase chápeme, respektujeme, že v této podobě ho asi nechcete a nemůžete schválit, ale pojďme se o tom bavit, zda zase nemáme připravit nějakou změnu, která bude široce vykomunikovaná napříč politickým spektrem a bude tady tu věc měnit, protože to by nejen znamenalo další dodatečné příjmy do státního rozpočtu, ale zároveň by to zvýšilo, řekněme, i spravedlnost toho našeho daňového systému, protože to opravdu není fér to, o čem tady mluvím. A neříkám, prosím vás, abyste ze mě neudělali komunistu, neříkám prosím vás, že máme omezovat drobné střadatele, drobné investory. Pokud si někdo vydělá na akciích statisíce, třeba i miliony, no tak na to se ten náš návrh nevztahuje. Právě proto je tam ten strop 40 milionů korun. To znamená, to se má opravdu týkat jenom těch největších investorů v České republice právě proto, abychom jaksi nepodtrhli ten potřebný rozvoj kapitálového trhu v České republice. Protože víme všichni, že ve srovnání zejména s anglosaským sektorem tady investování, ať už do cenných papírů nebo do jiných instrumentů, není tak rozšířené.
Potřebujeme daňovou podporu investování. Potřebujeme, aby si lidé spořili na stáří. Aby si lidé spořili pro případ, že třeba nebudou zdraví, že nebudou moci pracovat, že ztratí zaměstnání a tak dále, ale zároveň věřím, že pokud bychom zavedli nějaký takovýhle strop nebo přišli s jinou úpravou tady toho osvobození toho časového testu u cenných papírů, no, takže zvládneme velmi dobře sladit jak požadavek na podporu drobných investorů a střadatelů, ale že zvládneme spolu s tím sladit i požadavek na to, aby se náš daňový systém stal spravedlivějším, a zároveň abychom zajistili dodatečné příjmy do státního rozpočtu. V tomto ohledu musím říct, že jsme se s kolegyní před chviličkou shodli. Vítáme vlastně tu diskusi, kterou paní ministryně otevřela, třeba zdanění alkoholu. Jsme rádi, že v tomto ohledu by měl proběhnout seminář na půdě rozpočtového výboru, protože právě třeba i ve zdanění alkoholu máme v České republice mezery a problémy, které je potřeba řešit.
Pojďme podobným způsobem v rámci nadstranické diskuse začít řešit i ta další témata i ty další problémy, o kterých jsem hovořil. Vyzývám k tomu paní ministryni. Doufám, že reakce na tyhle moje návrhy a na tuhle naši výzvu bude pozitivní.
Díky za pozornost, vážené kolegyně, kolegové.
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