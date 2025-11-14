Čunek (KDU-ČSL): Chystáme další významné investice do sportovní infrastruktury

14.11.2025 9:06 | Monitoring

Zimní stadion Na Lapači, který provozuje městská společnost Vsetínská sportovní, prodělal v posledních měsících řadu úprav. Část z nich realizovalo a financovalo město Vsetín, část hokejový klub VHK ROBE Vsetín, který stadion využívá v největší míře.

Foto: XTV
Popisek: Senátor Jiří Čunek

„Společně s hokejovým klubem se snažíme, aby zimní stadion disponoval zázemím, odpovídajícím současným standardům. Vloni jsme tam proto například za téměř deset milionů korun instalovali bezpečné pružné mantinely, který jsou jednou z podmínek pro případnou účast vsetínských hokejistů v extralize,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) s tím, že letos město do zkvalitnění podmínek na stadionu a v jeho okolí investovalo další téměř tři miliony. „V sousedství zimáku se díky tomu podařilo vybudovat cvičnou hokejovou střelnici. Na samotném stadionu jsme provedli výmalbu střechy a nechali vyměnit osvětlení nad ledovou plochou. Dosud používané zářivky s obsahem rtuti se už totiž nevyrábějí. Nahradili jsme je pro moderními LED svítidly,“ doplnil starosta Čunek.

Svou měrou k vylepšení podmínek Lapače přispívá také hokejový klub. „Vloni jsme rozšířili a kompletně zrekonstruovali posilovnu v prostoru nad brankou hostujících týmů, která nyní nabízí zázemí na profesionální úrovni,“ konstatoval výkonný manažer VHK ROBE Vsetín Filip Bazala a pokračoval: „Před startem aktuální sezony se nám podařilo ve spolupráci se Vsetínskou sportovní provést výmalbu části exteriéru a prakticky celého interiéru stadionu, přičemž ruku k dílu přiložili i hráči, funkcionáři a také fanoušci našeho klubu. Cílem bylo, aby se Lapač zbavil dosavadního vizuálního smogu, který tvořilo přes 40 barev a barevných odstínů, a naopak aby získal čistou vizuální identitu. K té přispělo také odstranění řady reklamních plachet z hlediště, jež nahradily tři nové LED panely – dva menší umístěné za trestnými lavicemi a jeden velkoplošný instalovaný za brankou hostů. Větší komfort fanoušků v nejatraktivnějších sektorech na sezení pak nově zajišťují čalouněné sedačky. A do výčtu změn je třeba uvést instalaci větších oken do prostoru VIP zóny a Lapač baru, jež zajišťují lepší výhled při sledování mistrovských utkání.“

Kromě pravidelné každoroční modernizace ale město a hokejový klub také plánují rozsáhlejší rekonstrukci zimního stadionu, která by mohla proběhnout v horizontu pěti let. „V rámci ní by mělo dojít k rozšíření stadionu směrem k antukovým volejbalovým kurtům a k vyvýšení střechy zhruba o čtyři metry, přičemž ale zachováme její charakteristický prohnutý tvar. Tyto úpravy umožní instalaci LED kostky nad ledovou plochou a vybudování sky boxů pro partnery klubu v prostorách nad hledištěm. Zvýšit by se měl i počet míst k sezení,“ přiblížil hlavní cíle rekonstrukce starosta Čunek.

Podle starosta město vnímá potřeby i vyznavačů jiných sportů a usilovně proto pracuje na dalších rozsáhlých investicích v této oblasti. „Ještě před úpravami zimního stadionu je naší prioritou přestavba venkovního stadionu na Ohradě, kde získají zázemí fotbal, atletika a také požární sport. V tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace a pokud půjde vše podle plánu, v příštím roce, nejpozději v roce 2027, bychom měli začít s rekonstrukcí,“ sdělil starosta Čunek a doplnil: „Další významnou připravovanou investicí bude vybudování nové víceúčelové sportovní haly, která vyroste vedle té stávající Na Lapači. V současné době kompletujeme podklady pro zpracování projektové dokumentace.“     

Hladina cukru v krvi stoupá nejen po jídle

