Čunek (KDU-ČSL): Nejde mi o funkce, já už svých výher měl mnoho

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám do krajských zastupitelstev

reklama

„Jsem přesvědčen, že vím, co mám dělat, aby kraj rostl. Celou dobu, co jsem byl hejtmanem, jsem byl hodnocen mezi hejtmany jako první. A celou dobu, co je Radim Holiš za ANO hejtmanem, tak je hodnocen jako ten poslední.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 10% Neškodí 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17702 lidí

Nejde mi o funkce, o nějaké politické body. Já už svých výher měl mnoho. Mám čtyři děti, na cestě třinácté vnouče, na život se už dívám jinak. Tvořím politiku pro ně, ne pro sebe. Potřebujeme nastavit pravidla, směr, aby Zlínský kraj rostl a neupadal, tak jak je tomu teď.

Úspěchem by pro mě bylo, kdyby se lidé ve Zlínském kraji vrátili k tomu, že budou volit ty, kteří něco v životě dokázali. Ne ty, co ještě nic nepředvedli a jenom o tom povídají. Anebo ty, kteří předvedli, že to neumí.“

Tak to je jedna z mých odpovědí pro novináře z Lidových novin. Povídali jsme si nejen o našem Zlínském kraji, ale i o aktuální politické situaci. Více najdete ZDE.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Čunek (KDU-ČSL): Piráti mají uvolnění prodeje konopí a jiných omamných látek v programu Senátor Čunek: Co je to dojezdová úzkost, ví asi každý z nás Čunek: Neutrální Ukrajina, nárazníkové pásmo. Češi už celou tu hru prokoukli Čunek (KDU-ČSL): Šéfové fanklubů Vsetína a Zlína převezmou zodpovědnost za chování fanoušků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE