Czernin (TOP 09): To, že premiér poslal Itálii do háje, je naprosto nepřijatelné

I na vsi, když vás soused požádá o pomoc, neodmitnete. To, že premiér poslal Itálii mírně řečeno do háje, je naprosto nepřijatelné. Prověřit několik imigrantů by jistě nebyl problém.

TOP 09 vždy preferovala korektní spolupráci s partnery v EU. Nejsme stranou populistů, ale zastánců racionálního, společného evropského řešení. Sdílím postoj Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska.

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



