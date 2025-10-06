Czernin (TOP 9): Slibuji, že svou úlohu budeme plnit i v Senátu

Milí přátelé, děkuji všem, kteří přišli k volbám. Ukázali jsme, že nám na Česku záleží. Chci poděkovat také všem členům volebních komisí, místním samosprávám, Českému statistickému úřadu i všem svobodným médiím. Vy totiž svobodné volby v Česku tvoříte, o víkendu bez svých rodin.
Udělalo mi taky velkou radost, že na narozeniny Václava Havla můžeme panu prezidentovi tam nahoru vzkázat: Komunisté ve Sněmovně nebudou! Pozitivní bezesporu je, že počet voličů dosavadní vládní koalice zůstal za čtyři roky víceméně stejný. I poté co vláda řešila válku, energie i důchodový systém. Radost mi udělalo i to, že se do sněmovny tentokrát dostala mladá generace.
Sluší se pogratulovat vítězi. Andrej Babiš tyto volby vyhrál, my nikoliv. Za kolegyně a kolegy z TOP 09, SPOLU 2025 a ostatně celou opozici mu můžu slíbit, že budeme konstruktivní, kritičtí, racionální i tvrdí. Ve světě plném rizik v žádném případě nedopustíme, aby se Česko vzdalovalo západnímu směřování i členství v EU i NATO.
Slibuji, že svou úlohu budeme plnit i v Senátu. Přeji vám naději. Nic nekončí.
Váš Tomáš
autor: PV