Czernin (TOP 9): Slibuji, že svou úlohu budeme plnit i v Senátu

06.10.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny

Czernin (TOP 9): Slibuji, že svou úlohu budeme plnit i v Senátu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomáš Czernin

Milí přátelé, děkuji všem, kteří přišli k volbám. Ukázali jsme, že nám na Česku záleží. Chci poděkovat také všem členům volebních komisí, místním samosprávám, Českému statistickému úřadu i všem svobodným médiím. Vy totiž svobodné volby v Česku tvoříte, o víkendu bez svých rodin.

Udělalo mi taky velkou radost, že na narozeniny Václava Havla můžeme panu prezidentovi tam nahoru vzkázat: Komunisté ve Sněmovně nebudou! Pozitivní bezesporu je, že počet voličů dosavadní vládní koalice zůstal za čtyři roky víceméně stejný. I poté co vláda řešila válku, energie i důchodový systém. Radost mi udělalo i to, že se do sněmovny tentokrát dostala mladá generace.

Sluší se pogratulovat vítězi. Andrej Babiš tyto volby vyhrál, my nikoliv. Za kolegyně a kolegy z TOP 09, SPOLU 2025 a ostatně celou opozici mu můžu slíbit, že budeme konstruktivní, kritičtí, racionální i tvrdí. Ve světě plném rizik v žádném případě nedopustíme, aby se Česko vzdalovalo západnímu směřování i členství v EU i NATO.

Slibuji, že svou úlohu budeme plnit i v Senátu. Přeji vám naději. Nic nekončí.

Váš Tomáš

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátor Czernin: Marek Ženíšek stojí hodnotově na správné straně
Senátor Czernin: Vydáme se cestou Slovenska a Maďarska?
Senátor Czernin: Babišovi projevy ke studii pro jazykovědce i psychology
Senátor Czernin: Nebudu psát o tom, že jedni jen sklízejí to, co zaseli

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Czernin , Senát , TOP 09 , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Budou dosavadní vládnoucí strany konstruktivní opozicí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Návrat Ukrajinců

Jste pro, aby se boje schopní muži vraceli na Ukrajinu, aby bránili svou zem na místo toho, abychom jim poskytovali azyl?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

11:17 Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

Karlovarský a Liberecký kraj připravily volební inovace o celé tři poslanecké mandáty. Jen čtyři pos…