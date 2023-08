DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k schválení povolení na odstřel přísně chráněných vlků

reklama

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT zásadně nesouhlasí s vybíjením vlků, ať už jsou záminky jakékoliv. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za to, že vlk do naší přírody patří a nemáme právo ho vyhubit.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy ochránců zvířat vystupující proti povolení vyjímky k odstřelu vlků.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se plně ztotožňuje se zněním petice ochránců zvířat, resp. jejího autora RNDr. Evžena Korce, CSc., ředitele ZOO Tábor, s názvem „Petice proti povolení odstřelu ohroženého vlka obecného“, a připojuje se k ní.

Text petice:

„Královéhradecký kraj schválil výjimku umožňující odstřel vlka evropského. Toto rozhodnutí považujeme za nezákonné a budeme usilovat o jeho zrušení. Podpořit ZOO Tábor v této snaze může i veřejnost podpisem petice, kterou táborská zoo založila.

Vlk obecný byl přirozenou součástí české přírody a jeho postupný návrat v posledních letech je dobrou zprávou. Jakékoliv snahy o povolení lovu a odstřelu tohoto kriticky ohroženého živočicha jsou nepřijatelné a barbarské.

Vlk obecný, kterého člověk v naší přírodě už jednou vyhubil, je u nás v současnosti chráněn jako kriticky ohrožený druh, jeho zabití je tak trestným činem. Vztahuje se na něj také takzvaná Bernská úmluva, teda Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, podle níž je vlk přísně chráněným živočichem.

Strach z vlka je naprosto nesmyslný a uměle zvyšovaný nejrůznějšími bajkami a pohádkami v čele s tou O Červené Karkulce. Na rozdíl od toho smyšleného příběhu však člověku riziko od vlka nehrozí. Jde o nesmírně plachou šelmu, která se člověku zdaleka vyhne. Jedinou výjimkou by byl jedinec nakažený vzteklinou, což je u nás takřka vyloučené. Na našem území se žádný případ vztekliny neobjevil už od roku 2002. V celé Evropě není za posledních 50 let prokázán žádný případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka. Na základě těchto fakt lze říct, že zdravý vlk je pro člověka neškodný.

Vlci naopak byli a jsou pro člověka prospěšní. Jako výborní lovci pomáhají regulovat divoce žijící kopytníky a snižovat jejich přemnožení. Výrazně také zlepšují zdravotní stav zvěře, protože selektivně loví hlavně staré a nemocné kusy, čímž zlepšují i její věkovou strukturu. Člověk by si měl proto jejich návratu vážit a ne proti němu bojovat.

Naučme se raději s divokými zvířaty v našem sousedství žít a vycházet, místo abychom je bezcitně vyvražďovali. Požadujme jejich důslednou ochranu bez výjimek. Nedovolme myslivecké lobby prosadit střílení vzácných zvířat jen kvůli možnosti ulovit zajímavou trofej. Zabíjení vlků je neospravedlnitelné barbarství."

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlk obecný je v současnosti v České republice chráněn jako kriticky ohrožený druh podle vyhlášky 395/1992 Sb. V Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky je vlk uveden také jako kriticky ohrožený. Legislativa Evropské unie ho chrání podle směrnice 92/43 EHS (směrnice o stanovištích), v níž je uveden v příloze č. II jako prioritní druh, pro který se vyhlašují evropsky významné lokality (EVL). V České republice je k ochraně tří druhů velkých šelem (vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý) vyhlášena EVL Beskydy, jež je jediným místem u nás, kde se vyskytují všechny tři druhy. V příloze č. IV. k této směrnici je vlk dále uveden jako druh vyžadující přísnou ochranu. Vlk se řadí i mezi přísně chráněné živočichy, na něž se vztahuje Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva). Dále se vlk řadí do přílohy II. Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT protestovala již před skoro čtyřmi lety proti návrhu Myslivecké komise Agrární komory ČR na povolení odstřelu vlků a podotýkala, že jde o zvláště přísně chráněný druh a v ČR jich žije pouze několik desítek kusů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT zásadně nesouhlasí s vybíjením vlků, ať už jsou záminky jakékoliv. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlk do naší přírody patří a nemáme právo ho vyhubit. Vlci jsou trnem v oku myslivcům a někteří z nich je považují za škodnou, ve svých revírech je nechtějí a požadují povolení k odstřelu. Důvodem není jen averze, ale také touha po trofeji. Myslivců je přitom v ČR skoro sto tisíc.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe uvažování Myslivecké komise AK ČR, která na jedné straně prosazuje potřebu snižování stavů spárkaté zvěře, která působí škody na porostech, a zároveň chce vystřílet vlka, jenž je predátorem vysoké zvěře.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT již vyzvala Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo zemědělství, aby tento návrh MK AK ČR definitivně zamítla a naopak se zasazovala za větší ochranu zvířat, přírody a krajiny.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT stále poukazuje na to, že lze účinně bránit hospodářská zvířata, například vycvičenými ovčáckými psy, ploty, elektrickými ohradníky či jinými zabezpečeními a preventivními opatřeními. Dále poukazuje na to, že škody, které vlci způsobí, chovatelům nahrazuje v podobě finanční kompenzace stát.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že vlci byli odnepaměti součástí naší krajiny a našich lesů. Na území Česka žili v hojném počtu do konce 17. století, poté jejich stav klesal kvůli lovu, až byli na přelomu 19. a 20. století zcela vyhubeni. Poslední vlk na Šumavě byl zastřelen 2. prosince 1874 a v Beskydech 5. března 1914. Na místě této smutné události má onen vlk dokonce pomník. Když se k nám po více jak sto letech, v některých krajích více jak po dvou stech letech, tato krásná šelma opět vrátila, rovnalo se to zázraku, kvitovaného odbornou i laickou veřejností. Je tragické a nestoudné, že dnes, několik let po jeho návratu do české krajiny, zaznívají hlasy o znovuvybití.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nedávno vyzvala kompetentní orgány k přísnějšímu posuzování povolení vlastnit zbraň k mysliveckým účelům. Zároveň žádá osoby mající zákonodárnou pravomoc, aby neprodleně navrhly změnu mysliveckého zákona, která by zpřísnila nošení a používání střelných palných zbraní.

Porušení zákona týkající se použití střelné zbraně v oblasti myslivosti se bohužel stává stále častějším jevem a nemusí se jednat pouze o tzv. pytláctví. Dokonce i mnoho údajných omylů a nehod pramení právě z toho, že myslivci manipulují se střelnými zbraněmi, což má velmi často fatální následky. Podle DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT by se díky tomuto přísnějšímu posuzování předešlo mnohým škodám na životech nejen zvířat, ale i lidí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

