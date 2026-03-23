David (SPD): Cíl zničit íránský jaderný program jsou báchorky

Vážení přátelé, skutečnou příčinou amerického útoku na Irán je kromě obrovského vlivu sionistické komunity v USA fakt, že Spojené státy jsou závislé na udržení globální hegemonie. Čína je velmocí i bez globální hegemonie, Spojené státy s globální hegemonií stojí a padají. Jsou závislé na postavení dolaru jako naprosto dominantní rezervní měny, na petrodolaru, na vojenské přítomnosti po celém světě s jejich 890 vojenskými základnami mimo území Spojených států.
Všichni američtí prezidenti deklarují, že jsou připraveni hájit americké zájmy kdekoli na světě a vést víc než jednu plnohodnotnou válku. Současně pro udržení hegemonie jsou Spojené státy nuceny oslabovat jakoukoli konkurenci ve světě, a to včetně údajných spojenců v Severoatlantickém paktu.
Proto 80 let okupují Německo, proto americké firmy likvidovaly německé jaderné elektrárny po údajném německém svobodném rozhodnutí odstoupit od jádra. Proto prezident Biden konstatoval, že dokáží zlikvidovat Nord stream.
Cílem útoku na Írán bylo také omezení zdrojů pro Čínu a udržení americké vojenské dominance v oblasti. Krutý íránský režim by jim vůbec nevadil, pokud by byl Spojeným státům podřízen, tak jako jinde. Jenže Spojené státy jsou nesplatitelně zadluženy a nemohou si dovolit nový Vietnam nebo Afganistán.
Írán podcenili. Mluví o vítězství, ale nezní to věrohodně. Írán likviduje arabské dodavatele petrodolarů a poškozuje americké základny, blokuje Hormuzský průliv, navzdory expertízám, že toho nebude schopen. Ajatoláh Chameneí vyhlásil proti jaderným zbraním fatvu, ale po útoku na své území bude mít Írán novou motivaci jadernu bombu skutečně získat...
Není dobrý nápad kopat do sršního hnízda. Trump globální dominanci USA nezachrání. Starejme se o vlastní zájmy!
