Ministr Havlíček: Rodinné firmy představují stabilní a odpovědnou část české ekonomiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo společně s Národní rozvojovou bankou (NRB) speciální zvýhodnění určené rodinným podnikům v rámci stávajícího programu Expanze úvěry OP TAK.
Z programu Expanze úvěry OP TAK lze malým a středním podnikům do 250 zaměstnanců poskytnout bezúročné investiční úvěry od 1 mil. Kč do 100 mil. Kč s odkladem splácení až 3 roky od uzavření úvěrové smlouvy.
Rodinné podniky mohou získat bezúročný investiční úvěr 500 tis. Kč až 120 mil. Kč, s odkladem splácení až 4 roky, doplněný o finanční příspěvek formou odpuštění posledních splátek jistiny úvěru ve výši až 10 % z vyčerpané částky úvěru, maximálně však 5 mil. Kč.
„Rodinné firmy představují mimořádně stabilní a odpovědnou část české ekonomiky. Nejenže vytvářejí pracovní místa v regionech a drží kontinuitu podnikání napříč generacemi, ale zároveň mají obrovský potenciál pro další růst. Naším cílem je proto usnadnit jim přístup k financování, aby mohly více investovat do modernizace, inovací a zvýšení konkurenceschopnosti, aniž by musely oslabovat své vlastnické zázemí nebo ztrácet svou rodinnou identitu,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
„Rodinné firmy představují specifický segment podnikatelského prostředí, který přináší nejen stabilitu a vysokou míru odpovědnosti vůči regionu, ale také specifické výzvy, jako je mezigenerační obměna, omezený přístup ke kapitálu nebo nižší ochota podstupovat riziko spojené s expanzí. Úvěrový program Expanze realizovaný ve spolupráci s MPO proto představuje vhodný nástroj podpory, který těmto podnikům umožňuje překonat bariéry růstu, investovat do modernizace a posilovat jejich konkurenceschopnost, aniž by byla narušena jejich vlastnická struktura nebo hodnotové ukotvení,“ dodává Tomáš Nidetzký, předseda představenstva NRB, která program spravuje.
„Rodinné firmy jsou velmi významnou součástí české ekonomiky. Zavedením zvýhodnění rodinných firem v programu Expanze dáváme jasně najevo, jak důležité pro nás rodinné podniky jsou. Chceme podpořit v investiční aktivitě, zavádění inovací a pomoci ke generační obměně. Naším cílem je, aby se jim v konkurenci dařilo dlouhodobě a aby zůstávaly stabilním pilířem podnikání,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.
„Rodinné firmy nejenže přestály několik krizí, ale představují pevný základ hospodářství. Schopnost inovovat, udržovat a zvyšovat konkurenceschopnost je zásadní faktor pro jakékoliv podnikání. Zlepšení přístupu k financím prostřednictvím nástrojů NRB, které nedeformují trh jako dotace, může posílit pozici českých rodinných firem, snížit závislost na zahraničním kapitálu a přispět tak udržení jejich konkurenceschopnosti,“ říká předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.
Výzva programu Expanze úvěry OPTAK se zvýhodněním pro rodinné podniky se vyhlašuje/aktualizuje k 6. květnu 2026, aby měli zájemci čas na přípravu svých projektů. Žádostí rodinných podniků o tuto podporu začne Národní rozvojová banka přijímat 15. června 2026.
Program Expanze úvěry OP TAK bude otevřený pro příjímání žádostí do 30. června 2029, nebo do vyčerpání celkové alokace, která je 5,1 mld. Kč.
Víc informací o programu Expanze úvěry OP TAK najdete na www.nrb.cz/produkt/uver-expanze.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
