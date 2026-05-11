Gregorová (Piráti): Svlékací aplikace nemají v naší společnosti co dělat

11.05.2026 9:20 | Monitoring
autor: PV

Zákaz svlékacích aplikací potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Rada s Parlamentem v půl páté ráno konečně dohodli na znění zjednodušených pravidel umělé inteligence (tzv. AI omnibusu).

Gregorová (Piráti): Svlékací aplikace nemají v naší společnosti co dělat
Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Gregorová

Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí, zejména žen a dětí. Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2027.

„Jsem ráda, že se nám během trialogových vyjednávání podařilo udržet jasný zákaz takzvaných ‚nudifierů‘ i ve finálním kompromisu. Tyto nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené k tomu, aby digitálně svlékaly lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání. Nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro důstojnost, soukromí a bezpečnost lidí. Dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí,“ říká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která zákaz prosadila z pozice stínové zpravodajky návrhu ve výboru pro občanské svobody (LIBE).

„Do konce roku 2027 budou lidé, a zejména ženy a dívky, lépe chráněni před děsivými aplikacemi, které dokážou během několika kliknutí vytvářet falešné nahé fotografie nebo pornografický obsah. Je absurdní, že něco takového dnes vůbec existuje a je volně dostupné. Dnešní dohodou dáváme jasně najevo, že podobné formy digitálního násilí v Evropě nemají místo,“ říká stínová zpravodajka ve výboru pro ochranu spotřebitelů (IMCO) Kim van Sparrentak (Greens/EFA).

Finální dohoda měla původně vzniknout už minulý týden. Jednání se ale zpozdila kvůli snaze německého kancléře Friedricha Merze a části německého průmyslu prosadit další výjimky pro průmyslové využití AI. Podle Gregorové by ale takový krok vytvořil právní nejistotu jak pro firmy, tak pro občany. Finální dohodu musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. 

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Poteče na MŽP další „zelená krev“? Odborník našel podivné smlouvy
„Velký bratr“ Chat Control je zpátky. Větší a hrozivější, varuje Žantovský
Gregorová (Piráti): EU nesmí zůstat pozadu, závod s časem už začal
Landovský si rýpl do EU. A začala mela, i hradní Kolář se ozval

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , piráti , Gregorová , AI

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Zbrojení Německa

Nemyslíte, že varovat dnes před německým zbrojením, což dělá vaše strana, není fakt na místě a mohou nás takové výroky poškodit? Ano, historická zkušenost se zbrojením Německa není dobrá, ale nemyslíte, že je dnes Německo jinde, a že je to náš největší obchodní partner, s kterým není dobré si rozház...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Svlékací aplikace nemají v naší společnosti co dělat

9:20 Gregorová (Piráti): Svlékací aplikace nemají v naší společnosti co dělat

Zákaz svlékacích aplikací potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Rada s Parlamentem v půl pá…