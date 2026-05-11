Gregorová (Piráti): Svlékací aplikace nemají v naší společnosti co dělat

Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí, zejména žen a dětí. Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2027.
„Jsem ráda, že se nám během trialogových vyjednávání podařilo udržet jasný zákaz takzvaných ‚nudifierů‘ i ve finálním kompromisu. Tyto nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené k tomu, aby digitálně svlékaly lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání. Nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro důstojnost, soukromí a bezpečnost lidí. Dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí,“ říká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která zákaz prosadila z pozice stínové zpravodajky návrhu ve výboru pro občanské svobody (LIBE).
„Do konce roku 2027 budou lidé, a zejména ženy a dívky, lépe chráněni před děsivými aplikacemi, které dokážou během několika kliknutí vytvářet falešné nahé fotografie nebo pornografický obsah. Je absurdní, že něco takového dnes vůbec existuje a je volně dostupné. Dnešní dohodou dáváme jasně najevo, že podobné formy digitálního násilí v Evropě nemají místo,“ říká stínová zpravodajka ve výboru pro ochranu spotřebitelů (IMCO) Kim van Sparrentak (Greens/EFA).
Finální dohoda měla původně vzniknout už minulý týden. Jednání se ale zpozdila kvůli snaze německého kancléře Friedricha Merze a části německého průmyslu prosadit další výjimky pro průmyslové využití AI. Podle Gregorové by ale takový krok vytvořil právní nejistotu jak pro firmy, tak pro občany. Finální dohodu musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada.
Mgr. Markéta Gregorová
