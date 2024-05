reklama

Von der Leyenová navrhuje „vakcíny“ pro mysl a „štít“ pro demokracii

Kampaň předsedkyně Evropské komise představuje bezprecedentní preventivní zásah proti „nesprávnému myšlení“. píše Rachel Marsdenová, sloupkařka, politická poradkyně a hostitelka nezávisle produkovaných talk show ve francouzštině a angličtině:

Jedním z charakteristických znaků Evropské unie je, že pokud vám něco zní příliš dobře, než aby to byla pravda, máte dobré instinkty. Ve skutečnosti to často znamená pravý opak.

Vezměme si například myšlenku, že Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, kandiduje na znovuzvolení, i když ve skutečnosti se jen veřejně pere s několika dalšími „výtvory“ establishmentu, které mají být vybrány a potvrzeny samotným establishmentem, nikoli hlasováním voličů. Ale to jí nijak nebrání v sebepropagaci coby skutečně demokratické kandidátky. Není to tak, že by neměla příležitost jí být, ne ji jen hrát, ale když ji její němečtí kolegové požádali, aby se v Německu ucházela o mandát do europarlamentu ve volbách, aby tak získala určitou demokratickou důvěryhodnost, údajně tuto nepříjemnost odmítla.

To jí ale nezabrání v zveřejňování „kampaňových“ reklam na sociálních sítích, jako by se ve skutečnosti snažila oslovit voliče. V jednom takovém videu slibuje, že pokud bude znovu korunována, ehm, „znovu zvolena“, bude bránit Evropu „štítem demokracie“. Celá myšlenka, říká, je „odhalit dezinformace a škodlivé zásahy... odstranit obsah, včetně [umělé inteligence] deepfakes, [a] učinit naši společnosti odolnějšími.“ Ale naprosto nic o obraně evropské demokracie před nevolenými byrokraty disponujícími nadměrnou mocí, nebo se mýlím?

Od té doby, co miliardářský technologický podnikatel Elon Musk ovládl Twitter, přejmenoval platformu sociálních médií na ‚X‘ a veřejně zahanbil všechny západní vládní úřady, které se pokusily platformu zneužít přímo pro své vlastní propagandistické účely, jeho funkce „community notes“ se rozšířila. Umožnil tak uživatelům reagovat přímo a v reálném čase na obsah, včetně deepfake videí, a prokázal, že lékem na nepřesnost je více svobodného a demokratického projevu, nikoli méně.

„Demokracie“ je v případě von der Leyenové „štítu demokracie“ ve skutečnosti jen eufemismem pro cenzuru. Protože před čím tento „štít“ doopravdy chrání Evropu, čeho by nebylo možno dosáhnout větší svobodou slova, kromě nepohodlných faktů? Nebo před královnou Uršulou a zbytkem evropského establishmentu, kteří musí hájit své vlastní ideologické šílenství a vysvětlovat občanům, proč příběhy, které prodávají, často neodpovídají realitě.

Zřejmě si myslí, že demokracie by na tom byla lépe, pokud by všechno a každého, kdo neodpovídá narativům z vrcholné agendy EU, von der Leyenové online gestapo sloužící „demokratickému štítu“ jen tak praštilo do hlavy a odtáhlo do stínů.

Ale možná je nespravedlivé charakterizovat Democracy Shield jako něco víc než jen „štít propagandy“. Koneckonců to není tak, že by EU nebo Uršula ve skutečnosti řekly, že mají zájem dělat propagandu. Ne, místo toho říká, že si chce jen trochu „včasné prevence“, což vůbec nezní jako propaganda.

Ve svém projevu na kodaňském summitu o demokracii začátkem tohoto měsíce von der Leyenová vysvětlila, že „výzkum ukázal, že ‚očkování‘ proti dezinformacím je úspěšnější než reakce na dezinformace. Pre-bunking je opakem de-bunking. Stručně řečeno, prevence je lepší než léčba. Představte si manipulaci s informacemi jako virus. Namísto léčby infekce, až když se objeví, je lepší očkovat, aby bylo naše tělo schopné obrany už předem.“

Jo, lidi, představte si volnou debatu a diskuzi jako ošklivý virus, který se může pořádně zamotat. Může vyvolat verbální průjem. Ošklivé věci. Nebylo by prostě lepší, kdyby EU mohla vstříknout své narativy jako vakcínu přímo do myslí občanů, aby eliminovala jakékoli riziko chaotických protichůdných názorů nebo informací?

Co když však sám „očkovací“ příběh JE dezinformací? To se samozřejmě nikdy nestane, že? Vše, co EU a západní vlády říkají, je vždy úplná a čistá objektivní pravda a každý, kdo to zpochybňuje, je nějaký cizí agent.

Mimochodem, von der Leyenové „společenská odolnost“ zde ve skutečnosti znamená jen to, že se každý na povel nasouká do klaunského auta, kterým ho tito blázni vezmou na projížďku po dálnici Dystopia směrem ke každému novému peklu, kde vládnou jejich skryté speciální zájmy.

Ale možná bychom zde měli královně Uršule poskytnout pochyby v její prospěch. Možná opravdu chce jen nasadit svůj Democracy Shield proti armádám otravných online botů a ne na politickém hřišti, aby potlačila nesouhlas?

„Nejde jen o padělky nebo vymyšlený obsah,“ argumentovala von der Leyenová při oznamování Štítu. „Jde také o jejich pokusy získat vliv a způsobit chaos. Viděli jsme krajně pravicové politiky a hlavní kandidáty AfD v Německu, jak vězí v ruských kapsách. Prodávají své duše na ruských propagandistických kanálech a videích."

No, když to řekne takhle... pochybnost vymazána.

Chcete pošpinit politického protivníka, protože si náhodou užívá svobodu slova na různých platformách? Zní to jako práce pro Democracy Shield královny Uršuly, který je stejně jako NATO zcela defenzivní a nikdy neprovádí útočné operace, natož aby aktivně potlačoval oponenty na politické scéně. EU se již pokusila odstřihnout celá média, která se jí nelíbila, cenzurovala ruské platformy jako RT a Sputnik na nadnárodní úrovni a uvalila tento zákaz na všechny členské státy celého bloku, aniž by k tomu existoval suverénní a demokratický řádný proces. Odůvodnění? Že šíří „zkreslování faktů“, které ohrožuje demokratický řád EU. Pro důvěryhodnou žurnalistiku není nic lepšího než vlády, argumentující, že jsou konečnými arbitry pravdivých informací.

Ukazuje se, že plošná cenzura nesrazila všechny úplně do jednotné linie, takže von der Leyenová ve své reklamě říká, že Democracy Shield bude „sledovat manipulaci s informacemi a koordinovat to s národními agenturami“. Lovit nesprávné mluvčí v informačním prostředí? Zní to super demokraticky. Stejně tak myšlenka „národních agentur“, které rozhodují o tom, co se kvalifikuje jako zpráva.

Bude tento autoritářský Democracy Shield vyžadovat nějaký nezávislý dohled? Protože von der Leyenovou, když byla německou ministryní obrany za kancléřky Angely Merkelové, takové věci moc nebavily. Západní tiskové zprávy byly plné podrobností o jejích ohromujících výkonech, například Washington Post zmiňoval nedostatek vojenského vybavení a sliby napravit situaci, které nebyly nikdy splněny. Uvedli také, že vojáci při cvičení NATO používali místo kulometů košťata. Asi jich měla k dispozici spoustu.

Z jejího zabetonování se před vyšetřovací komisí, která požadovala její textové zprávy s Pfizerem ohledně dohod o očkování, víme, že královně Ursule ve skutečnosti transparentnost nic moc neříká. Kdo však potřebuje skutečné demokratické hodnoty, když máme Democracy Shield? Možná ho uvidíme nasazený v reálném čase v jakémsi testu. Pokud bude skutečně dělat svou práci a chránit demokracii, nejprve pokosí von der Leyenové propagandu a pak se sám vyhodí do povětří.

