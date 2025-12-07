Koudelka (Trikolora): Počty vojsk Ukrajiny v mírovém stavu

Počet příslušníků československé armády v 70.-80. letech 20. století byl přes 200 000 osob. K tomu je nutné připočítat Vojska Federálního ministerstva vnitra, z nichž nejpočetnější byla Pohraniční stráž s asi 17 000 příslušníky. Celkem mělo Československo v 70.-80. letech 20. století, tedy v době druhé poloviny období studené války do 230 000 vojáků. Přitom mělo asi 15 milionů obyvatel a povinná vojenská služba byla pro muže 2 roky. Pro srovnání v roce 1938, v době ohrožení Německem, byl plánovaný mírový stav armády asi 230 000 mužů, přičemž tehdy Československo mělo přes 14 miliónů obyvatel.
Ukrajina, která měla ke konci Sovětského svazu asi 51 miliónů obyvatel, dlouhodobě trpí poklesem obyvatelstva. Před zahájením rusko-ukrajinské války v roce 2022 měla asi 41 milionů. Po dobu války razantně poklesl počet obyvatel především tím, že část území ovládlo Rusko a je velká migrace do ciziny. Různé odhady, včetně OSN, ukazují, že dnes má Ukrajina na ji ovládaných územích asi 31 milionů obyvatel, pesimistické odhady udávají 25 milionů. I když válka skončí lze předpokládat, že značná část utečenců se nevrátí, navíc bude pokračovat přirozené vymírání, kdy plodnost (počet dětí na jednu ženu) je na Ukrajině nižší než 1. Pro prosté zachování je nutné mít plodnost alespoň 2,1. Optimistické výhledy uvádí, že Ukrajina bude mít v druhé polovině 21. století do 25 milionů obyvatel, pesimisté uvádějí, že počet obyvatel klesne pod 20 milionů.
Vycházíme-li z československé zkušenosti, mírové stavy ukrajinského vojska těžko mohou přečíslit 400 000 osob, spíše budou do 250 000. Rovněž před počátkem války na Ukrajině v roce 2022 měla ukrajinská armáda něco málo přes 200 000 vojáků při povinné vojenské službě v délce 1,5 roku, k tomu lze připočítat příslušníky různých speciálních sborů. Ovšem již i maximální omezení ukrajinských sil na 600 000 osob v původním návrhu mírové smlouvy je pro stát lidnatosti Ukrajiny nenaplnitelný v mírové době, leda by radikálně prodloužila povinnou vojenskou službu na 3 a více let a dávala do vojenského rozpočtu podstatnou část svých státních výdajů. Vždyť i po mobilizaci roku 2022 se uvádí, že měla ukrajinská armáda v roce 2023 asi 800 000 příslušníků, k tomu můžeme přičíst různé speciální, ale nepříliš početné sbory mimo oficiální armádu.
Debaty, zda má být v mírové smlouvě omezen počet příslušníků ukrajinských ozbrojených sil na 600 000 či 800 000, jsou debaty o nepodstatném čísle. Skutečný mírový stav ukrajinských vojsk bude v závislosti na počtu obyvatel mnohem nižší. Pokud by znovu nastala válka mezi Ruskem a Ukrajinou, pak v rámci mezinárodního práva válečného válčící strany nezavazují předchozí vzájemné vojenské smlouvy.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
