Sergej Lavrov: Evropa se připravuje na novou velkou válku
Ruský ministr zahraničí vznáší vážná obvinění proti západním státům. Moskva nemá v úmyslu útočit na členy NATO ani EU. Oslovil také přímo Spojené státy.
Komentář Haralda Neubera pro Berliner Zeitung:
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov obvinil členské státy EU z příprav na novou velkou válku na kontinentu. Ve svém projevu na 3. minské mezinárodní konferenci o eurasijské bezpečnosti Lavrov podle tiskové agentury Nova Agency uvedl, že Evropané se ani netají tím, že západně od Ruské federace a Běloruska vytvářejí koalice.
Jako příklad uvedl červencovou dohodu mezi Francií a Velkou Británií o koordinaci jejich jaderných sil a uzavření dohody o vývoji raketových systémů. Německo a Velká Británie nedávno také podepsaly dohodu o vojenské spolupráci a diskutují o možném rozšíření jaderných zbraní.
Francie a Velká Británie skutečně v červenci 2025 dosáhly významné dohody: jejich jaderné síly mají být v budoucnu lépe koordinovány. Cílem je být schopny společně chránit Evropu prostřednictvím odstrašování v případě nouze.
Zatímco jaderné zbraně obou zemí zůstanou pod národní kontrolou, v případě krize má dojít k užší koordinaci. Obě země se navíc dohodly na spolupráci na vývoji nových zbraňových systémů, jako je Storm Shadow.
Prohloubila se také vojenská spolupráce mezi Německem a Velkou Británií: Takzvaná dohoda Trinity House stanoví společné projekty v oblasti zbrojního průmyslu, zbraní dlouhého doletu, dronů a ponorkového boje.
Nezávisle na dohodě kancléř Friedrich Merz (CDU) a další přední politici CDU později zahájili debatu o silnější integraci Německa do evropského jaderného odstrašujícího systému. Objevily se výzvy, aby Německo usilovalo o „německou nebo evropskou účast“ v jaderných arzečnálech Velké Británie a Francie.
Lavrov znovu ujistil, že Rusko nemá v úmyslu útočit na země NATO ani EU. „Opakovaně jsme prohlásili, že nemáme a nikdy jsme neměli v úmyslu útočit na žádného ze současných členů NATO nebo EU,“ citovala ho jednomyslně ruská média.
„Jsme připraveni zakotvit tento postoj v budoucích bezpečnostních zárukách pro tuto část Eurasie,“ pokračoval Lavrov. Hlavy států a vlád EU by však odmítly tuto otázku zvážit „na skutečně kolektivním základě“.
Ohledně konfliktu na Ukrajině Lavrov podle webu Expert uvedl, že Rusko stále čeká na potvrzení návrhů projednávaných na rusko-americkém summitu na Aljašce. Ruský prezident Vladimir Putin si tam u zvláštního vyslance USA Steva Witkoffa „ověřil“, zda americká strana jeho návrhy správně pochopila. Witkoff to potvrdil v přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Moskva doufá, že Trump bude i nadále pracovat „na míru na Ukrajině“ a zůstane věrný zásadám stanoveným na Aljašce. Den předtím Lavrov oznámil Putinovu ochotu akceptovat americký přístup k řešení ukrajinského konfliktu.
Podle serveru lug-info Lavrov také poukázal na to, že ruská strana neobdržela žádné signály diplomatickými kanály po testech systému Burevestnik, nové jaderné střely s plochou dráhou letu a neomezeným doletem. „Neslyšel jsem žádnou odpověď diplomatickými kanály. Všichni mlčí,“ údajně řekl.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV