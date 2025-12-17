Kuba: Olympijský festival na jihu Čech se blíží

17.12.2025 12:12 | Monitoring

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k sportovnímu festivalu na výstavišti v Českých Budějovicích

Foto: Hana Brožková
Popisek: Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Jakub Voráček bude tváří festivalu, a jak jsem vám slíbil, všichni JIHOČEŠI si tuhle skvělou akci budete moct užívat za vyloženě SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ. Pouze pro Jihočechy bude totiž možné zakoupit permanentní vstupenku na celé trvání festivalu. Pro děti od 6 do 12 let za 100 Kč a pro mládež od 13 let a dospělé za 200 kč na celých 17 dní.

Chceme, ať si děti mohou co nejvíc zasportovat, vyzkoušet si na vlastní kůži většinu olympijských sportů a vy všichni ať si můžete užívat tu skvělou atmosféru naplno. S Jakubem tu bude i krasobruslař a Jihočech Tomáš Verner stejně jako řada jiných sportovců. Doufám, že i hodně těch, kteří pojedou z olympijských her s medailí a jako první zavítají sem k nám na festival.

Samozřejmě i další ceny vstupenek jsme s ČOV nastavili tak, aby park byl dostupný pro všechny z vás, kteří sem k nám na jih Čech dorazíte a těšíme se na vás.

děti do 6 let: ZDARMA
děti 6-12 let: 100 Kč/den
mládež od 13 let a dospělí: 200 Kč/den
rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti do 12 let) vč. 1 hrací karty: 500 Kč/den
senioři, ZTP a ZTP/P: ZDARMA

Permanentní vstupenka:
děti 6 - 12 let: 100 Kč
mládež od 13 let a dospělí: 200 Kč/ na celou dobu festivalu.
Permanentní vstupenka platí POUZE pro osoby s trvalým pobytem v Jihočeském kraji - bude kontrolováno u vstupu do Olympijského festivalu.

Tak si pojďme tuhle super akci pořádně užít a společně fandit.

MUDr. Martin Kuba

  • hejtman
autor: PV

