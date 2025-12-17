Schiller (ANO): Financování Ukrajiny ano, ale nikoliv ručením

17.12.2025 14:07 | Monitoring

Projev na 18. schůzi Senátu 17. prosince 2025 k programu jednání Evropské rady 18. - 19. prosince 2025

Vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére, kolegyně, kolegové.

My jsme teď v situaci, kdy já jako předseda výboru předkládám na plénu informace, které jsme projednávali 10. prosince na výboru. Doporučili jsme plénu, abychom je vzali na vědomí. Ale my jsme se zabývali informacemi minulé vlády, pro minulého premiéra. Včera projednávala vláda tyto záležitosti, protože před cestou pana premiéra, a pan vicepremiér, já za to moc děkuji, nás podrobně seznámil s tím, jaký mandát má a s čím pojede. Já bych doporučil i tu informaci novou, aktuální, která je vzít na vědomí, protože si myslím, že je, dá se říct, skoro celá nebo ne skoro celá, ale z větší části v souladu toho, co by měla Česká republika v Evropské unii zastávat. Ale je to názor můj. Nicméně určitě proběhne nějaká debata.

Trošku mi vadí, že se objevovalo v médiích to, že nechceme nebo nechce Česká republika teď s novým premiérem podporovat Ukrajinu. Není to pravda, je to skutečně zase mediální zkratka, která vyvolává určité obavy a určité kontroverze. Já si myslím, že tady zaznělo jasně, že financování ano, ale nikoliv formou, abychom ručili jako Česká republika za využití té reparačně nebo těch zmrazených aktiv, což si myslím, že je správně, a myslím si, že hlavní důvod je ten, abychom brali zřetel na obavy Belgie, která má skutečně tato aktiva na svém území, jimž hrozí určité problémy s tím, kdyby se to využilo, a nejsme v tom samozřejmě sami. To financování bude probíhat určitě nějakou dohodou, ale věřím tomu, že se země dohodnou, že budeme podporovat Ukrajinu minimálně tak, jak se děje, až vlastně i nyní.

Za výbor tady máte usnesení a máte i doporučení, ale jak jsem říkal, je to doporučení a usnesení pro jednání minulé vlády, pro minulého premiéra. Nyní nás pan vicepremiér seznámil s novým postojem. A já aspoň jako předseda a zpravodaj doporučuji vzít toto usnesení na vědomí.

Ing. Jan Schiller

  • ANO 2011
  • senátor
Babiš , EU , Senát , Ukrajina , ANO , Schiller , 18. schůze , 17.12

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

