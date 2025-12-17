Cirkus v ukrajinském parlamentu. „Lži na frontě zabíjejí.“ Došlo k potyčce

Ukrajinský parlament Verchovna rada se v úterý stal dějištěm rvačky. Opoziční poslankyně Maryana Bezuhla zablokovala řečnickou tribunu červenou páskou a plakáty s požadavky na okamžité odvolání vrchního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského. Jiní poslanci začali plakáty strhávat a protest, který měl upozornit na potřebu vojenské reformy a zavedení limitů délky vojenské služby, přerostl v šarvátku.
Poslankyně Bezuhla, známá dlouhodobou kritikou vojenského vedení, již dříve požadovala rezignaci Oleksandra Syrského, vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny. Během úvodního projevu přišla k tribuně předsedy parlamentu Ruslana Stefanchuka a oblepila ji nápisy jako „Syrskyj – k odvolání“, „Vojenská reforma“ nebo „Lži na frontě zabíjejí“.
Strkali se a zpívali hymnu
Poslanci v čele se Serhijem Tarutou zasáhli a pokusili se protestní materiály odstranit. Došlo při tom ke strkání a tahanicím, což na chvíli paralyzovalo zasedání. Předseda Stefanchuk vyhlásil přestávku a vyzval k uklidnění situace, zatímco někteří poslanci v sále zpívali státní hymnu.
Poslankyně záznam incidentu sama zveřejnila na síti X. K videu a fotografiím napsala: „Moje hádka s lidovým poslancem Tarutou, přítelem Syrského, který spolu s lidovým poslancem z Vlasti strhával plakáty o vojenské reformě a podmínkách služby. Jeden z lidových poslanců je člen Výboru Nejvyšší rady pro národní bezpečnost Ivčenko. S trojzubcem u krku.“
??? ????? ? ???????? ???????, ?????? ?????????, ???? ?????? ????? ? ????????? ??? ??????????? ??????? ???? ?????????? ??????? ? ???????? ??????. ???? ? ???????? — ???? ???????? ??? ? ?????????? ???????. ? ???????? ???? ?????. pic.twitter.com/MkKjy0RDaP— ???'??? ??????? (Mariana Bezuhla) (@marybezuhla) December 16, 2025
Incident odráží rostoucí napětí v ukrajinské společnosti uprostřed pokračující války s Ruskem. Kritika vojenského velení sílí v souvislosti s neúspěchy na frontě. Bezuhla minulý týden vyhlásila „stávku“, dokud Syrskyj, jehož obviňuje ho z nekompetentnosti, neodstoupí.
Ruská média incident interpretují jako důkaz vnitřního rozkladu ukrajinské politiky, přičemž zdůrazňují fyzické střety jako reakci na požadavky poslankyně Bezuhly spojené s neúspěchy obrany.
Záběry z incidentu se rychle šíří na sociálních sítích. Video zachycující chaos u tribuny a potyčku mezi Bezuhlovou a Tarutou zveřejnila například indická novinářka Lisa Singhová na platformě X a okomentovala ho jako cirkus v ukrajinském parlamentu.
??Ukrainian Parliament = Circus— Lisa Singh (@YakushinaLisa) December 16, 2025
Ukr MP Sergei Taruta got into a fight with his female colleague Mariana Bezugla
She blocked the podium, plastered posters demanding the dismissal of Ukro Chief of Army Syrsky & demanding the implementation of military reform
Her colleague… pic.twitter.com/92epHjp7nO
Podobné scény nejsou v ukrajinském zákonodárném sboru výjimečné. Tentokrát však přicházejí v období, kdy země čelí tlaku na mobilizaci a reformu armády. Zda incident povede k dalším krokům, jako je např. vyloučení Bezuhly, zatím není jasné.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská