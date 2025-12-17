Cirkus v ukrajinském parlamentu. „Lži na frontě zabíjejí.“ Došlo k potyčce

17.12.2025 11:51 | Monitoring

Ukrajinští poslanci se porvali během zasedání parlamentu. Opoziční politička Maryana Bezuhla zablokovala řečnickou tribunu červenou páskou a vyvěsila plakáty s požadavky na odvolání vrchního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského. Příznivcům Syrského se její počínání nelíbilo a začali nápisy strhávat. Následovala strkanice, která se odehrála za zpěvu ukrajinské hymny.

Cirkus v ukrajinském parlamentu. „Lži na frontě zabíjejí.“ Došlo k potyčce
Foto: Repro Maryana Bezuhla, X
Popisek: Protest v ukrajinském parlamentu

Ukrajinský parlament Verchovna rada se v úterý stal dějištěm rvačky. Opoziční poslankyně Maryana Bezuhla zablokovala řečnickou tribunu červenou páskou a plakáty s požadavky na okamžité odvolání vrchního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského. Jiní poslanci začali plakáty strhávat a protest, který měl upozornit na potřebu vojenské reformy a zavedení limitů délky vojenské služby, přerostl v šarvátku.

Poslankyně Bezuhla, známá dlouhodobou kritikou vojenského vedení, již dříve požadovala rezignaci Oleksandra Syrského, vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny. Během úvodního projevu přišla k tribuně předsedy parlamentu Ruslana Stefanchuka a oblepila ji nápisy jako „Syrskyj – k odvolání“, „Vojenská reforma“ nebo „Lži na frontě zabíjejí“.

Strkali se a zpívali hymnu

Poslanci v čele se Serhijem Tarutou zasáhli a pokusili se protestní materiály odstranit. Došlo při tom ke strkání a tahanicím, což na chvíli paralyzovalo zasedání. Předseda Stefanchuk vyhlásil přestávku a vyzval k uklidnění situace, zatímco někteří poslanci v sále zpívali státní hymnu.

Poslankyně záznam incidentu sama zveřejnila na síti X. K videu a fotografiím napsala: „Moje hádka s lidovým poslancem Tarutou, přítelem Syrského, který spolu s lidovým poslancem z Vlasti strhával plakáty o vojenské reformě a podmínkách služby. Jeden z lidových poslanců je člen Výboru Nejvyšší rady pro národní bezpečnost Ivčenko. S trojzubcem u krku.“

 

 

Incident odráží rostoucí napětí v ukrajinské společnosti uprostřed pokračující války s Ruskem. Kritika vojenského velení sílí v souvislosti s neúspěchy na frontě. Bezuhla minulý týden vyhlásila „stávku“, dokud Syrskyj, jehož obviňuje ho z nekompetentnosti, neodstoupí.

Ruská média incident interpretují jako důkaz vnitřního rozkladu ukrajinské politiky, přičemž zdůrazňují fyzické střety jako reakci na požadavky poslankyně Bezuhly spojené s neúspěchy obrany.

Záběry z incidentu se rychle šíří na sociálních sítích. Video zachycující chaos u tribuny a potyčku mezi Bezuhlovou a Tarutou zveřejnila například indická novinářka Lisa Singhová na platformě X a okomentovala ho jako cirkus v ukrajinském parlamentu.

 

 

Podobné scény nejsou v ukrajinském zákonodárném sboru výjimečné. Tentokrát však přicházejí v období, kdy země čelí tlaku na mobilizaci a reformu armády. Zda incident povede k dalším krokům, jako je např. vyloučení Bezuhly, zatím není jasné.

autor: Naďa Borská

