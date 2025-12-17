Nacher (ANO): Fialova objektivita kulhá na obě nohy

Začetl jsem se podrobněji do zprávy končícího premiéra P. Fialy o stavu naší země. Jako propagační PR materiál patrně sloužit může, s objektivním, komplexní realitu prezentujícím pohledem na věc však nemá společného takřka vůbec nic. Sebechválou dokument od začátku do konce překypuje, pojem sebereflexe je mu však zjevně cizí.
Selektivita citovaných faktů, dat a statistik je mnohdy až úsměvná. Dokument na řadě míst květnatě popisuje A, B nicméně zpravidla zcela opomíjí. Ve zprávě se tak například dozvíte naprosto přesně, jak vysoký byl státní dluh v době nástupu Fialova kabinetu, včetně následného dojímání se nad konsolidačním úsilím či „koncepčním ozdravováním” veřejných financí… Že však i přes masivní zvyšování takřka všech typů daní vzrostl za pouhé čtyři roky státní dluh o více než bilion korun, už text taktně neuvádí.
Zpráva se zájmem cituje index HEPI srovnávající ceny elektřiny v zemích EU z listopadu 2021, že však tentýž index ještě v polovině roku 2025 konstatoval, že má ČR při zohlednění parity kupní síly nejvyšší ceny elektřiny v EU, už se však ani na jiném místě v textu doplnit nepodařilo. V tomto kontextu jedna perlička - s odstupem času je dle Petra Fialy údajně zřejmé, že jeho vláda na všechny krize - včetně té energetické - reagovala velmi dobře…
Ing. Patrik Nacher
A pár dalších konkrétních příkladů ze zprávy:
Na seniory měla prý inflace nejnižší dopad z celé společnosti. Vláda podle slov Petra Fialy zlepšila koordinaci s distributory či lékárnami, většina léků je dostupnější a výpadky nahraditelné snadněji než dřív (že si půlka národa po vyřčení jména končícího ministra Vlastimila Válka vybaví jako první sousloví „výpadek léků”, ponechme stranou).
Dále se Fiala chlubí třeba i rychlou reakcí vlády a pomocí lidem i obcím v souvislosti s ničivými povodněmi (co na tom, že ve skutečnosti na odstranění následků povodní a následnou obnovu putoval pouze zlomek z celkové částky schválené výhradně za tímto účelem).
O revizi systému emisních povolenek ETS2 div že premiér neskládá ve své zprávě verše - o tom, že byl prosazen za českého předsednictví Radě EU a slovy Marka Bendy „odkýván jako blbost z nepozornosti”, však v textu zmínku nenajdete.
Premiérem použitý obrat „odpovědná práce na rozpočtech” vyznívá například v kontextu opakované kritiky NRR, NKÚ či nezávislých ekonomů, kteří kritizovali návrhy rozpočtu za nerespektování principů reálnosti a úplnosti či za explicitní nedodržování zákona, už jako skutečný bizár.
A digitalizace stavebního řízení? Toto téma zpráva končícího premiéra pro jistotu opomíjí kompletně…
Petr Fiala hovoří o své zprávě jako o „věcném závěrečném účtu”, „nejvěcnějším popisu”, jemuž prý dominují „prostá fakta”. Objektivita tohoto tvrzení nicméně kulhá na obě nohy.
