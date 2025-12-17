Pavel je mistr, řekl Holec. A nemyslel to hezky

„Pavel přebral velení v ČT,“ je název nejnovějšího komentáře Petra Holce. Text publikoval ve své rubrice Čistý řez Petra Holce.
Známý publicista uvádí, že prezident Petr Pavel má dobrý „lampasácký smysl pro humor“. Když jmenoval vládu Andreje Babiše, tak řekl, že bude „dohlížet na nezávislost“ veřejnoprávních médií a „demokratických institucí“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Berme ho proto za slovo: ČT i ČRo jsou od teď oficiálně jeho,“ píše Holec v ironickém duchu.
Drze se stylizuje do Václava Havla
A pokračuje: „Jsou to ale paradoxy, co? řekl by Václav Havel, do nějž se bývalý totalitní kádr a rozvědčík Pavel drze stylizuje. Na nezávislost našich demokratických institucí chce nyní dohlížet člověk vyškolený kdysi totalitou KSČ, aby bránil průniku demokracie do země.“
Zdůrazňuje, že Pavel navíc neřekl, jaké demokratické instituce myslí. A ptá se: „Chce snad jako ústavně nejvyšší politik v zemi dohlížet na nezávislost apolitických institucí? Jako aby byly nezávislé na politické konkurenci?“
Soudí, že to by bylo klasické pavlovské nedorozumění, na která už si s někdejším agentem Pávkem na Hradě zvykáme. „Je to podobné, jako když se chtěl jít udat k Ústavnímu soudu,“ uvádí komentátor.
A soudí, že u České televize a rozhlasu máme bohužel jasno, jak to Pavel myslí: Chce prostě dohlížet na to, aby byly jeho. Tedy aby byly dál „nezávislé“ na pravdě a realitě.
„ČT a ČRo totiž nejdřív hnaly Pavla na Hrad a po jeho zvolení veřejnosti nonstop malují hodně falešný prezidentský obraz. Prostě na co Pavel sáhne, to se na Kavčích horách a na Vinohradské třídě vždycky mění ve zlato,“ píše Holec.
Média zcela vymazala Pavlovu obludnou minulost
Proto podle jeho slov obě média v rámci nezávislosti zcela vymazala Pavlovu obludnou minulost, jeho přešlapy ve funkci i jeho povolební chování, kdy se prostě volně vrátil do totalitní minulosti. Když prezident nejdřív obrátil naruby zákon o střetu zájmů, aby oddálil jmenování Babiše premiérem, a poté se začal procházet po ústavě s nejmenováním Filipa Turka ministrem, přebraly ochotně ČT i ČRo jeho „narativ“.
Zamýšlí se nad významem tohoto „odporného slova“ a osvěžuje čtenářům paměť s odkazem na „hanebnou předvolební prezidentskou debatou mezi Babišem a Pavlem moderovanou Martinem Řezníčkem“.
Ing. Andrej Babiš
Zbylo po ní falešné obvinění Babiše, že by jako prezident neposlal české vojáky bránit v případě napadení Polsko, a vysvětluje, že takové rozhodnutí prezidentovi vůbec nepřísluší. Uvádí, že zmíněná debata na ČT byla tak „očividně cinknutá ve prospěch Pavla“, a že víc neumí cinknout realitu ani Fiala.
„Pavel není mistr prezidentství, to určitě ne. Zato je ale mistrem kouzla nechtěného,“ soudí komentátor. A dodává: „Berme proto jeho soudružský závazek dohlížet na ‚nezávislost‘ ČT a ČRo jako další důkaz toho, že by naší demokracii nejvíc prospělo, kdybychom obě média vypnuli. A to hned!“
autor: Naďa Borská