Pavel je mistr, řekl Holec. A nemyslel to hezky

17.12.2025 13:04 | Monitoring

Komentátor Petr Holec se ve svém Čistém řezu pustil do prezidenta Petra Pavla. Připomněl jeho lampasáckou a totalitní minulost a podivuje se Pavlovu záměru dohlížet na nezávislost veřejnoprávních médií a institucí. Míní, že se tak hlava státu chce odměnit za to, že prezidentská předvolební debata na ČT byla „očividně cinknutá“ v Pavlův prospěch.

Foto: XTV
Popisek: Petr Holec v XTV

„Pavel přebral velení v ČT,“ je název nejnovějšího komentáře Petra Holce. Text publikoval ve své rubrice Čistý řez Petra Holce.

Známý publicista uvádí, že prezident Petr Pavel má dobrý „lampasácký smysl pro humor“. Když jmenoval vládu Andreje Babiše, tak řekl, že bude „dohlížet na nezávislost“ veřejnoprávních médií a „demokratických institucí“.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
„Berme ho proto za slovo: ČT i ČRo jsou od teď oficiálně jeho,“ píše Holec v ironickém duchu.

Drze se stylizuje do Václava Havla

A pokračuje: „Jsou to ale paradoxy, co? řekl by Václav Havel, do nějž se bývalý totalitní kádr a rozvědčík Pavel drze stylizuje. Na nezávislost našich demokratických institucí chce nyní dohlížet člověk vyškolený kdysi totalitou KSČ, aby bránil průniku demokracie do země.“

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

75%
0%
3%
1%
20%
1%
hlasovalo: 26189 lidí

Zdůrazňuje, že Pavel navíc neřekl, jaké demokratické instituce myslí. A ptá se: „Chce snad jako ústavně nejvyšší politik v zemi dohlížet na nezávislost apolitických institucí? Jako aby byly nezávislé na politické konkurenci?“

Soudí, že to by bylo klasické pavlovské nedorozumění, na která už si s někdejším agentem Pávkem na Hradě zvykáme. „Je to podobné, jako když se chtěl jít udat k Ústavnímu soudu,“ uvádí komentátor.

A soudí, že u České televize a rozhlasu máme bohužel jasno, jak to Pavel myslí: Chce prostě dohlížet na to, aby byly jeho. Tedy aby byly dál „nezávislé“ na pravdě a realitě.

„ČT a ČRo totiž nejdřív hnaly Pavla na Hrad a po jeho zvolení veřejnosti nonstop malují hodně falešný prezidentský obraz. Prostě na co Pavel sáhne, to se na Kavčích horách a na Vinohradské třídě vždycky mění ve zlato,“ píše Holec.

Média zcela vymazala Pavlovu obludnou minulost

Proto podle jeho slov obě média v rámci nezávislosti zcela vymazala Pavlovu obludnou minulost, jeho přešlapy ve funkci i jeho povolební chování, kdy se prostě volně vrátil do totalitní minulosti. Když prezident nejdřív obrátil naruby zákon o střetu zájmů, aby oddálil jmenování Babiše premiérem, a poté se začal procházet po ústavě s nejmenováním Filipa Turka ministrem, přebraly ochotně ČT i ČRo jeho „narativ“.

Zamýšlí se nad významem tohoto „odporného slova“ a osvěžuje čtenářům paměť s odkazem na „hanebnou předvolební prezidentskou debatou mezi Babišem a Pavlem moderovanou Martinem Řezníčkem“.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Zbylo po ní falešné obvinění Babiše, že by jako prezident neposlal české vojáky bránit v případě napadení Polsko, a vysvětluje, že takové rozhodnutí prezidentovi vůbec nepřísluší. Uvádí, že zmíněná debata na ČT byla tak „očividně cinknutá ve prospěch Pavla“, a že víc neumí cinknout realitu ani Fiala.

„Pavel není mistr prezidentství, to určitě ne. Zato je ale mistrem kouzla nechtěného,“ soudí komentátor. A dodává: „Berme proto jeho soudružský závazek dohlížet na ‚nezávislost‘ ČT a ČRo jako další důkaz toho, že by naší demokracii nejvíc prospělo, kdybychom obě média vypnuli. A to hned!“

Celý komentář je k dispozici ZDE.

https://pholec.opinio.cz/pavel-prebral-veleni-v-ct

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s komentátorem Petrem Holcem, že televizní debata před prezidentskými volbami byla ovlivněna ve prospěch Petra Pavla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Svoboda

Kde byla vaše obhajoba svobody, konkrétně slova, když jste vypínali weby nebo útočili na ty, co kritizovali třeba vaši vládu, minimálně jste o nich mluvili dost nelichotivě. A co třeba teprve Foltýn a celý ten váš boj proti ,,dezinformacím?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

