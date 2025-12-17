Senátorka Kovářová: Možná by bylo dobré inspirovat se americkou strategií

Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, dobrý den, pane vicepremiére.
Před několika dny jsem si podrobně přečetla americkou národní bezpečnostní strategii. Při čtení tohoto materiálu jsem si říkala, jak ráda bych viděla podobný dokument z pozice své země. A tak vás, chtěla jsem říct, pane premiére, pane vicepremiére, prosím o tlumočení,panu premiérovi, chci poprosit, zda by mohla vaše vláda podobnou strategii připravit. Aby bylo jasné, jaká je formulace naší pozice a našich českých, národních zájmů.
Možná by bylo dobré se americkou strategií inspirovat. Například hned v úvodu ty tři základní otázky, které bych položila pro naši zemi. Co by mělo Česko prosazovat? Jaké k tomu má dostupné prostředky? Jak spojit cíle a prostředky v životaschopnou národní bezpečnostní strategii?
Nebo část II. Co chceme obecně? Chceme plnou kontrolu nad našimi hranicemi, imigračním systémem a cestami, kterými k nám lidé přicházejí legálně nebo nelegálně. Chceme Česko, které je hrdé na své minulé hrdiny a na své minulé úspěchy.
Nebo část III. Jaké má Česko dostupné prostředky k dosažení svých cílů? K čemu nás disponuje naše velikost, naše geografická poloha.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Nebo část IV. Strategie a principy. Detailně definovaný národní zájem. Zaměřovat se na vše znamená nezaměřovat se na nic. Snaha vyhnout se zasahování do záležitostí cizí země. Všechny národy mají právo na odlišnost a rovnoprávné postavení. Národ má přednost. Základní politickou jednotou ve světě je národní stát. Mohli bychom to opsat dokonce. Nebo vyvážené obchodní vztahy.
Pořád čtu z té americké národní strategie. Snižování obchodních bariér, reciproční obchodní dohody. Prioritami však zůstanou američtí, pardon, čeští zaměstnanci, český průmysl, česká národní bezpečnost. Obnova průmyslu. Budoucnost patří ekonomikám, které vyrábějí. To byla vždycky ta naše. Nebo energetická dominance. Levná dostupná energie přinese dobře placená pracovní místa.
Odmítáme, říkají Američané, katastrofální klimatickou změnu a ideologii Net Zero. Asi nemusím překládat a číst americkou strategií dál.Pane vicepremiére, pokud si Česká republika jasně neformuluje svou pozici a své národní zájmy, jak to udělala Amerika, bude hrát jen cizí hry a bude nástrojem cizích národních zájmů.
Děkuji, že jste mě vyslechli a že má slova berete vážně.
