OMNIPOL skokově navýšil export. V soutěži Exportér roku vyhrál mezi velkými firmami růstem o 164 procent

V téhle atmosféře zaujala jedna věc především. Mezi velkými exportéry (nad 500 milionů korun vývozu) se v kategorii největšího meziročního nárůstu stal vítězem OMNIPOL. Podle výsledků soutěže firma zvýšila export mezi roky 2023 a 2024 o 164 %, tedy v řádu, který už není „běžným zlepšením“, ale skokem. V žebříčku za ní skončily PLEAS (32,69 %) a FOXCONN CZ Group (32,54).
„Díky českým exportérům zůstává Česká republika jako proexportně orientovaná ekonomika konkurenceschopnou a prosperující zemí i v době, kdy čelíme narušení dodavatelských řetězců či zvyšování ochranářských celních bariér ve světovém obchodu. Proto je obzvláště důležité zdůrazňovat úspěchy našich firem, na kterých závisí prosperita celé země. Český stát i my všichni bychom měli neustále přemýšlet, jak těmto firmám pomoci udržet a posílit jejich konkurenceschopnost na globálních trzích,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Podstatné je, že OMNIPOL letos nezůstal jen u jedné soutěžní tabulky. V hodnocení společnosti Dun & Bradstreet byl opět oceněn za stabilitu a dynamiku růstu na mezinárodních trzích.
Předsedkyně představenstva české pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová v této souvislosti vysvětlila, že ocenění AAA Platinum vychází z interních kritérií a držitelé je musejí splňovat minimálně pět let v řadě. Tedy nejde o jednorázový efekt jedné sezony.
„Prestižní ocenění AAA Platinum je mezinárodně uznávané hodnocení, které Dun & Bradstreet vydává na základě vlastních kritérií. Potvrzuje, že jeho držitelé přínosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria hodnocení oceněné společnosti musejí splňovat nejméně pět let v řadě za sebou, čímž potvrzují svoji silnou pozici a stabilitu na trhu,“ vysvětluje předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.
Z pohledu výsledků soutěže tak OMNIPOL stojí na dvou pilířích, které se ne vždy potkají: rychlý meziroční posun a zároveň potvrzovaná stabilita. A protože se firma podle pořadatelů zaměřuje především na letecký a hi-tech průmysl, je její výsledek zároveň připomínkou, že právě tento segment je dnes jednou z oblastí, kde se českým exportérům daří prosazovat na zahraničních trzích ve velkém tempu.
A co říká pohled na celkové hodnocení? V hlavní kategorii podle objemu exportu za rok 2024 zvítězila ŠKODA AUTO (587 mld. Kč), druhý byl FOXCONN CZ Group (166 mld. Kč) a třetí AGROFERT (134 mld. Kč). V růstu mezi středními exportéry uspěla BAEST Machines & Structures (78,03 %), před SIMANDL (34,34 %) a Bohemia Hop (22,30 %).
Nejvíce exportních destinací vykázala CommScope Czech Republic (115 zemí), následovaná Českou zbrojovkou (101) a ŠKODA AUTO (99). Státem podpořené transakce vyzdvihly také ČEB (ENERGO-PRO) a EGAP (Iveco Czech Republic – dodávky autobusů pro veřejnou dopravu do Pobřeží slonoviny). V e-commerce kategorii získala ocenění PRESCO GROUP a cenu za účast na zahraničních podnikatelských misích Filbec Filtration.
autor: Karel Výborný