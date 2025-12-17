Ministr Havlíček: Měli bychom hledat řešení, přijatelné pro všechny členské státy

Já děkuji a dovolte, abych vás pozdravil. Těším se na spolupráci a věřím, že bude podobně dobrá a kvalitní, jako byla v době, kdy jsem sem chodívával v rámci minulého nebo předminulého volebního období. Já si tu jen vytáhnu ty důležité věci a hned na to jdeme.
Dovolte, abych vás informoval o rámcové pozici, s jakou vyjíždí pan premiér na jednání summitu do Bruselu. Je tam několik důležitých bodů a já vás seznámím s tím, na čem jsme se shodli včera jako vláda. Seděli jsme nad tím poměrně dlouze a jsem připraven samozřejmě na jakoukoli diskusi.
První bod summitu bude o západním Balkánu. Tady dovolte, abychom se vyjádřili následujícím způsobem. Považujeme budoucnost západního Balkánu v rámci EU za velmi důležitou. Jsme toho názoru, že to je spojeno zejména s otázkou bezpečnosti. A my jsme určitým kritikem přístupového procesu celého západního Balkánu s ohledem na to, jak dlouho to trvá. Jen konstatuji, že například Severní Makedonie požádala o členství už v roce 2004, čili před více než 20 lety.
Současně pan premiér tam vysloví i názor takový, že by bylo logičtější se možná nejprve bavit i o tom, aby se tyto státy začlenily do Schengenu. V další fázi, aby to tedy bylo v rámci plnohodnotného členství EU, což není o tom, že bychom to chtěli oddalovat, ale naopak, abychom uspíšili to, že by se schengenský prostor mohl i s ohledem na bezpečnost rozšířit. Současně bude konstatovat to, že na západním Balkánu se dosáhlo poměrně vysokého pokroku v rámci reforem a rovněž i to, že se podporuje postupná integrace včetně i takových věcí, jako je třeba rozšíření roamingu v rámci západního Balkánu, jinými slovy by se sdílely podobné výhody jako členové EU. Rovněž proběhne poděkování všem partnerům, kteří se slaďují se zahraniční politikou EU a kteří intenzivně spolupracují zejména v citlivé oblasti, a to je migrace. A rovněž zmíní to, že podporuje, aby Černá Hora hostila příští summit v červnu. Tolik k západnímu Balkánu.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Další důležité téma je otázka Ukrajiny. Dovolte, abych vás teď seznámil s tím, s jakým názorem tam odjíždí pan premiér a co bude prezentovat. Jenom pro rekapitulaci ještě uvedu to, že Evropská rada bude diskutovat o tom, jak financovat Ukrajinu, a to v letech 2026 a 2027. V tuto chvíli současné odhady naznačují potřebu 140 mld. eur včetně poměrně významnému podílu na nemilitární výdaje, které jsou nezbytné pro fungování státu. Současně ještě pro dokreslení uvádím, že je EU v tuto chvíli, a to cituji přesně to, co řekla Ursula von der Leyenová, největším a nejspolehlivějším dárcem Ukrajiny od začátku konfliktu. Pomoc překročila 187 mld. eur v půjčkách, v grantech, přičemž je v tom i 43 mld. eur v tzv. makrofinanční pomoci. Tolik jen k té základně.
Odjíždíme tam s tím, že naším společným cílem, což bude deklarováno, je trvalý a spravedlivý mír, jakkoli samozřejmě může být diskuse, co je vlastně ten spravedlivý mír. Ale považujeme za důležité, aby tam toto zaznělo od nás. Součástí řešení, které se připravuje v tuto chvíli v Bruselu, musí být bezpečnostní záruky. Jinými slovy jakékoli řešení, které se v Bruselu teď přijme, tak by mělo podporovat tyto hlavní cíle. A tady je důležité sdělení, že s ohledem na toto pan premiér Babiš sdělí, že vítá prohlášení lídrů o Ukrajině. A to takové, které bylo přijato 15. 12. tohoto roku.
Možná že někteří z vás měli možnost se s tím seznámit. My ho považujeme za skutečně zásadní, je dva dny staré. Leader´s statement on Ukraine. A podstatné je to, že se země, jako je Dánsko, jako je Finsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko a Švédsko a Velká Británie jasným způsobem vyjadřují k tomu, o čem bude ta diskuse. Já za chvíli k tomu dojdu. Podotýkám jenom, že toto je podporováno rovněž panem předsedou Costou a Ursulou von der Leyenovou. Takže kloníme se k prohlášení lídrů o Ukrajině. Jen podotknu, de facto se jedná o koalici ochotných. Zajímavá věc je tam ta, že tam není ČR. ČR měla trochu jiný názor, myslím tím vláda Petra Fialy. To znamená, klonila se k jinému stanovisku, ale to je jen na dokreslení toho, že to kopíruje koalici ochotných.
Důležité je, co tam zazní, že bychom měli hledat přijatelné řešení pro všechny členské státy.
Budeme deklarovat to, že nepovažujeme za rozumné, aby tam došlo k přehlasování někoho, protože ty politické důsledky pro Unii jsou velmi, velmi významné.
A teď asi to nejzásadnější, na co možná budou dotazy. V zásadě můžeme podpořit možnost využití tzv. imobilizovaných ruských aktiv na půjčku Ukrajině, na zajištění fungování státu, a to za konkrétních určitých podmínek. Ty podmínky, které tam pan premiér vznese, budou takové, aby byly plně zohledněny belgické obavy.
Možná jste zaregistrovali, že se potkal s belgickým premiérem. Jsme toho názoru, že jejich stanovisko dává určitý smysl a je třeba, aby to bylo zohledněno v rámci těch závěrů. A za další, aby záruky, které budou poskytovat členské státy, případné záruky, aby zůstaly plně dobrovolné. To je k Ukrajině.
Třetí oblast, která se tam bude probírat, bude Blízký východ. Zde zazní z naší strany, že podporujeme mírový plán prezidenta Trumpa na Blízkém východě nebo pro Blízký východ. Zazní to, že podmínkou dlouhodobého míru je to, aby byl Hamás odzbrojen. Měl by se rovněž vzdát jakékoliv role v budoucí vládě nad Pásmem Gazy. Zazní tam to, že je dobře, že se to uvádí v těch předběžných závěrech. Dále, že by tam Evropská unie měla sehrávat konstruktivní pozitivní roli v celém regionu a měla by být oběma stranami přijímána jako spolehlivý partner.
Co se týká tzv. civilních misí v rámci Evropské unie, které jsou vysílány do toho regionu, tak se ocení to, že podporují tento cíl, který jsem zde nastínil, a že to je správný příspěvek Evropské unii ke stabilizaci situace v Izraeli a Palestiny. Ještě tam vzneseme to, že bychom měli úzce koordinovat naše aktivity se Civil-Military Coordination Center, který je vedený Spojenými státy americkými. Kdo četl naše programové prohlášení, určitě ví, že jsme tam Izrael a jeho spolupráci zmínili. Takže toliko ke třetí oblasti.
Čtvrtá oblast je evropská bezpečnost a obrana. Zde zazní to, že podporujeme cíle, které jsou zaměřené na posílení obranyschopnosti Evropy, a to zejména prostřednictvím vyšší kapacity evropského obranného průmyslu. Domnívám se, že to je rovněž velmi důležité. Určitě v tom zmíníme to, že považujeme za velmi zajímavý a důležitý nástroj program SAFE. Padne tam i to, že některé členské státy ho využívají intenzivněji, my, a to je vsuvka jenom, která asi by zde měla rovněž padnout, jsme zklamáni z toho, jak minulá vláda přistoupila k využití toho programu SAFE. Jinými slovy, mohl se využít daleko lépe. To, že Česká republika čerpá pouze 2,5 miliardy eur, což je půjčka, která je s velkou odloženou splatností, za velmi dobrých podmínek, a navíc se nám to nezapočítává do dluhu, což si myslíme, že je fakt dobré, tak na to, že jsme se přihlásili pouze ke 2 miliardám, částečně ministerstvo obrany, malinko něco ministerstvo dopravy, považujeme za velkou chybu. Polsko se přihlásilo k 45 miliardám eur. Ostatní země výrazně víc. My jsme dneska mezi zeměmi, které toho tolik nevyužily. Je to škoda, protože všichni víte, že určitě i tady budeme diskutovat celou řadu věcí, týkajících se rozpočtu. Ten rozpočet je velmi, velmi napjatý. Jakákoliv částka, která by se dala využít tak, že nám v uvozovkách nezapadne do toho rozpočtu a je takzvaně možná nazelenit, je pro nás důležitá. Nemluvě o tom, že to je opravdu za dobrých podmínek. Takže o tom programu SAFE tam určitě padnou pozitivní zmínky ve smyslu toho, že by bylo i dobré, aby se rozšířil program SAFE, což, jak vypadá po setkání pana premiéra s paní Ursulou von der Leyenovou, by skutečně mohlo nastat.
Otevře se tam ještě další oblast, která je rovněž velmi důležitá, byť, spíše očekáváme, okrajově, a to je víceletý finanční rámec Evropské unie. Tam pochopitelně to bude nesmírně náročné jednání, a to nezačne nyní, tam se to možná jenom nakopne, ale bude to v těch dalších, troufám si tvrdit, letech, kdy se tam složitě bude nepochybně dosahovat určité dohody. Jsme toho názoru, že by se měly nejdřív projednat priority jednotlivých zemí, poté je možné zahájit tu diskuzi nad vlastním rozpočtem. Ale to není překvapivé, protože určitě to i sami sledujete, už i v minulosti, kdykoliv se zahájil víceletý finanční rámec, tak to byla velmi emotivní diskuze a pochopitelně všechny strany se tam budou snažit odehrát maximum. Pro nás je důležité to, aby Unie fungovala jako, já bych nerad, aby to padlo jako fráze, jako silný konkurenceschopný hráč. No, ale musíme taky pro to něco udělat, aby byl opravdu konkurenceschopný. Víme, jaké problémy v Evropské unii máme. Víme, že ztrácíme konkurenceschopnost. Víme, že jsme v situaci, kdy firmy se stěhují do Spojených států, některé do Asie, kdy zde máme extrémně drahé energie a kdy se musí přehodnotit celá řada politik a cílů atd. Samozřejmě ten víceletý finanční rámec to do značné míry bude reflektovat. Nicméně nepředpokládám, že tam bude, jak říkám, detailní diskuze, spíše to bude jenom taková první vyčkávací taktika.
Poslední bod, který tam je... Pardon, ještě tady mám další, je rozšíření, a to je integrace dalších zemí. Ono se to částečně váže už k tomu, co jsem říkal ohledně toho západního Balkánu. My sdělíme, že jsme připraveni pro integraci dalších zemí, které splňují, to je důležité říct, ta přístupová kritéria, zejména v tuto chvíli Albánie a Černé Hory. Jsme přesvědčeni, že by to zvýšilo i bezpečnost celého kontinentu. Současně ale tam zazní i to, že jaksi doporučujeme pečlivě sledovat připravenost přístupových zemí, samozřejmě i určitou absorpční kapacitu, schopnost Evropy.
Co se týká dalšího bodu, což je migrace, předpokládám, že se tam otevře, sdělíme to, že migrační pakt považujeme za nedostatečný, že Unie musí činit více pro prevenci nelegální migrace, v boji proti pašování migrantů, organizovanému zločinu. Jsme přesvědčeni, že se to dá zvládnout lépe.
Určitě přivítáme to, pokud tam někteří kolegové a lídři z ostatních zemí zmíní konkrétní výsledky zastavení nelegálních migrantů dříve, než dosáhnou hranice EU z jejich úhlu pohledu.
A poslední bod je geoekonomika a konkurenceschopnost. Já už jsem ho tady krátce otevřel. Zdůrazňovat to, že je klíčová naprosto pro Evropskou unii a pro udržení její budoucí pozice a stability, asi netřeba, přesto to tam samozřejmě zaznít musí. Vyjádříme se k tomu, že jsme plným podporovatelem, ale bohužel stále to vnímáme tak, že to není dokončeno, proces těch základních svobod, volný pohyb osob, zboží, služeb atd. Víte, že pro jednotný trh, plně fungující a dobře fungující jednotný trh, je třeba, aby se poslední bariéry ještě zde odstranily.
To je obecně to hlavní poselství, které tam bude, protože bez řádného fungování jednotného trhu se konkurenceschopnosti nedosáhne, notabene v situaci, která se odehrává dnes ve světě, ať už ve Spojených státech nebo v Asii, a teď to není o kritice, teď je to o konstatování faktu. Spojené státy se stávají čím dál tím více orientované na vlastní soběstačnost. Čína se tak chová dlouhodobě. Evropská unie to nemůže prostě přejít pouze tak, že jaksi pokrčí rameny a že bude dělat kosmetické změny, pokud se neudělají zásadní změny v posílení konkurenceschopnosti s ohledem na nákladovost, s ohledem na vědecké a výzkumné aktivity, s ohledem na posilování podnikatelského sektoru, který jako jediný může být nositelem těch změn a toho tzv. restartu, chceme-li to takhle nazvat, tak to nedosáhneme. Pokud se to bude i nadále dělat tak, že to budou dělat čistě jenom vlády a budou spoléhat na to, že oni udělají ten ekonomický zvrat, nikoliv... Oni musí vytvořit prostředí pro ty, kteří zaměstnávají, kteří následně odvádí daně atd.
To jsou věci, které tam zazní, a já jsem samozřejmě připraven o tom s vámi vést jakoukoliv diskuzi.
Děkuji mockrát.
