David (SPD): Německo zmrazené a rozdělené

Parlamentní volby v Německu dopadly podle očekávání. Vítězem se stala CDU/CSU a předseda CDU Friedrich Merz téměř s jistotou budoucím kancléřem. Druhá v pořadí AfD do sestavování vlády zahrnuta nebude, jak se vůdci stran Unie Söder a Merz zaklínali. Strany dosavadní koalice utrpěly debakl – SPD nejhorší volební výsledek od 19. století. Paradoxně proto bude ve vládě, ovšem bez Olafa Scholze, který odstupuje. FDP (Svobodní demokraté) obdrželi něco přes 4 % hlasů a do Bundestagu se tedy nedostali.

To, že znovu vznikne tzv. velká koalice, i když s oslabenou sociální demokracií, je způsobeno tím, co se stalo v posledních volbách u nás – propadlo téměř 15 % hlasů. Již zmiňovaní Svobodní, dále Aliance Sahry Wagenknechtové, které chybí do 5procentního kvóra 13 400 hlasů, podle údajů, které mám k dispozici, a od zbylých stran asi 4 %. BSW se už nechala slyšet, že výsledky voleb pravděpodobně podrobí právnímu přezkumu.

Do parlamentu se dostala znovuvzkříšená Levice – Die Linke – s programem sociální spravedlnosti, práva na azyl pro všechny potřebné ochrany a mírovými jednáními, ale až poté, co se ruská vojska stáhnou z Ukrajiny.

Německo je rozdělené, jak ukazuje obrázek. Přesně podle předpovědí. Západní Německo nechápe, o co jde, a věří, že staré strany to s nimi myslí dobře, východní Německo chápe mnohé, ale tamní „Ossis“ jsou v menšině, a proto má AfD v celospolkových volbách jen kolem 20 %, i když je to historicky nejlepší výsledek, kte kterému samozřejmě přispěli i voliči z bývalého západního Německa.

Merz chce mít vládu do Velikonoc a volá po osamostatnění se od Spojených států. Co to bude znamenat, uvidíme záhy.

Předběžné výsledky federálních voleb

Dne 24. února 2025 v 04:10 oznámila spolková volební komisařka předběžný výsledek voleb do 21. německého Bundestagu ze dne 23. února 2025. CDU a CSU jsou zde uvedeny odděleně, dohromady tedy mají 28, 6 %.

CDU: 22,6 %

AfD: 20,8 %

SPD: 16,4 %

Zelení: 11,6 %

Levice: 8,8 %

CSU: 6,0 %

FDP: 4,3 %

Ostatní: 9,4 %

Včetně BSW: 4,97 %

Volební účast byla podle dostupných údajů kolem 83 %.

