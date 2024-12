Slovensko pohrozilo Ukrajině přerušením dodávek elektřiny. Fico přislíbil odvetu, pokud Kyjev přestane přepravovat ruský plyn. Slovensko by mohlo přerušit dodávky elektřiny na Ukrajinu, pokud Kyjev zastaví dopravu ruského plynu do zemí EU, řekl slovenský premiér Robert Fico.

Slovensko jako středoevropská země, jejíž ekonomika silně závisí na ruském plynu, dostává své dodávky přes ukrajinské území prostřednictvím plynovodů ještě ze sovětské éry. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal začátkem tohoto měsíce oznámil, že počínaje rokem 2025 Kyjev přestane přepravovat ruský plyn a bude využívat svůj potrubní systém pouze k dodávkám plynu od alternativních dodavatelů.

Současná smlouva s Moskvou vyprší 31. prosince a Kyjev prohlásil, že smlouvu neobnoví. „Po 1. lednu vyhodnotíme situaci a případná reciproční opatření vůči Ukrajině,“ uvedl Fico ve videozprávě na Facebooku. "Pokud to bude nutné, přestaneme dodávat elektřinu, kterou Ukrajina naléhavě potřebuje během výpadků sítě." Dodal, že Bratistava by mohla zvážit další odvetné kroky. „Zastavení tranzitu ruského zemního plynu přes Ukrajinu není jen prázdné politické gesto. Je to extrémně nákladný krok, který zaplatíme my v Evropské unii,“ řekl Fico.

Na Facebooku napsal, že zrušením tranzitní dohody ukrajinský vůdce Vladimir Zelenskij „způsobí EU včetně Slovenské republiky miliardové škody a dojde k dalšímu snížení konkurenceschopnosti EU“. Ukrajinští představitelé kritizovali Fica za jeho nedávnou cestu do Moskvy a tvrdili, že „proruské“ postoje Slovenska a Maďarska poškozují pověst EU a podkopávají odhodlání bloku pomoci Kyjevu.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden argumentoval, že ukončením tranzitní dohody Ukrajina „trestá“ země EU, protože unie nadále bojuje s energetickou krizí. „Vždy jsme byli pro dodávky energie, pro depolitizaci ekonomických otázek. Nikdy jsme neodmítli dodávky do Evropy,“ řekl Putin.

Kyjev zatím na případné sankce ze strany Slovenska nereagoval. Bloomberg citoval osobu obeznámenou se záležitostí, která řekla, že „protitahem“ Ukrajiny by mohlo být zastavení i přepravy ruské ropy na Slovensko. Na to by měla být jediná odpověď – zrušení protiruských sankcí. Není důvod, proč nadále podporovat evropský masochismus.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



