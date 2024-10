David (SPD): Orbán - Zelenského „vítězný plán“ člověkem otřese

Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém příspěvku na Facebooku kritizoval Zelenského „plán vítězství“, představený minulou středu. EU, řekl Orbán, se musí odklonit od současné válečné strategie a vydat se cestou vyjednávání s Ruskem. Maďarský premiér Viktor Orbán komentoval „plán vítězství“ ukrajinského vůdce Vladimira Zelenského, představený ve středu v Kyjevě, když řekl, že jím „plán“ „otřásl“. EU, požadoval Orbán, musí změnit svou strategii a iniciovat mírové urovnání konfliktu na Ukrajině.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15052 lidí

Maďarský politik ve svém příspěvku na Facebooku oznámil „tři velké bitvy“, které se odehrají na summitu EU. První z těchto „bitev“ je ukrajinská politika Unie. Orbán doslova: "Prezident Zelenskij představuje svůj plán na vítězství. To, co bylo včera nastíněno v ukrajinském parlamentu, je více než děsivé. Patřím k těm, kteří prosazují, aby Evropská unie změnila svou současnou strategii. Evropská unie vstoupila do této války se špatně organizovanou, špatně provedenou strategií, postavenou na špatných výpočtech, za což je primárně zodpovědná předsedkyně Komise. Tuto válku prohráváme, takže ta strategie nefunguje!"

Dále v textu maďarský premiér jasně říká, že nemá na mysli „více válek, nebezpečnější zbraně a zbraně dlouhého doletu“: "Musíme přejít k mírové strategii, místo k válečné strategii. Potřebujeme příměří a mírová jednání! Vyzývám dnes německého kancléře a francouzského prezidenta, aby jménem celé Evropské unie zahájili jednání s Rusy jako co nejdříve, aby... Našli cestu ven z této situace."

Pokud jde o další „velké bitvy“, Orbán ve svém příspěvku hovoří o „boji o migraci“: "Maďarsko je trestáno za ochranu hranic Unie. To je prostě nepřijatelné. Naštěstí stále více zemí uznává, že je migrační krize, musí dojít ke změnám."

Odpoledne, pokračoval premiér, dojde ke „třetí bitvě“, ve které chtějí přijmout ekonomická opatření, která by „srazila maďarské rodiny k zemi“: "Zvýšení daní, zrušení měsíčního vyúčtování energie a služeb, reforma důchodového systému. To požadují byrokraté od Maďarska. Odmítnu to a budu chránit nejdůležitější prvky naší hospodářské politiky, která chrání rodiny, končí fb status Viktora Orbána."

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky