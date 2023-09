David (SPD): Ti, co vždycky všechno vědí, tentokrát o SPD

reklama

Jaké zdroje, takové „informace“. Nikomu nevyčítám, že nesleduje vystoupení poslanců a funkcionářů SPD. Nemám nic proti tomu, když je ti, kteří je sledují, věcně kritizují. Je ovšem smutné, když někdo šíří lži, ať už nevědomosti, protože je hlupák a vyjadřuje se k něčemu, o čem nemá informace a čemu proto nerozumí, aniž by věděl, že nerozumí, nebo proto, že je darebák a prostě pomlouvá, protože chce škodit.

Nemá cenu připomínat staré lži o tom, že jsme svedli polodementního důchodce, aby házel klády na koleje a podobné nesmysly, které jsou jen důkazem, že SPD žádné přešlapy, z nichž by se daly vyrobit aféry, nemá. Nemá cenu se ohrazovat proti nálepkám, že SPD je fašistická, když už konečně většina chápe, že je to naopak vládní pětikoalice, kdo omezuje svobodu a zavádí totalitu.

Nebránil bych se ani tvrzení, že SPD je extrémistická a populistická. „Extrémus“ je latinsky nejvzdálenější, a my jsme opravdu nejvzdálenější od stran pětikoalice, dál než ANO, které s nimi často hlasuje. Styděli bychom se být pětikoalici blízko. Ona také není žádným středem či normou, ona je morálně úchylná, proti občanům a ve prospěch cizí moci. Je od nás nejvzdálenější, „Populismus“ je hloupá nálepka ze závisti, že pětikoalice populární rozhodně není, a její média hlavního proudu mají velký problém ji věrohodně podporovat.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



Jde mi ale například o tvrzení, že SPD ve skutečnosti prý opozici jen předstírá a ve skutečnosti o žádné změny a vládní odpovědnost neusiluje, protože je pro ni pohodlné mít deset procent. Kolik tuposti je investováno do takového úsudku! Všechna naše veřejná prohlášení, pozměňovací návrhy a hlasování ukazují, že je to nesmysl. Opravdu bychom investovali tolik úsilí, abychom ničeho nedosáhli? SPD je prý podnikatelský projekt a jeho představitelům prý jde jen o peníze. A důkaz, že by čerpali odněkud nějaké peníze kromě platu, pokud jsou poslanci? Není, ale kecy jsou. Nejsou to spíš Piráti s jejich politickými náměstky typu Kolařík (bez kvalifikace jiné než pirátské členství), není to ODS a TOP09 se svými aférami, StaN se svým „dozimetrem“? Na skandální výroky mají všichni nárok, každý má příležitost se znemožnit. A představitelé pětikoalice jí využívají.

Karlu Havlíčku Borovskému nelze vytýkat nedostatek odvahy, a přece to byl on, kdo v epigramu o pravdě napsal: „…kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vaz.“ Vylézt ze zákopu ve chvíli, kdy je šance na úspěšný útok, je hrdinství. Vylézt do kulometné palby bez šance uběhnout aspoň pár kroků je chyba, kterou nelze opakovat. Problém je ovšem odhadnout správné „včas“. Pohodlnější je být zalezlý jako anonym pod smyšleným nickem a vytýkat někomu nedostatek odvahy. Není „včas“ být vypískán, protože sdělujete pravdu, které ovšem lidé zatím nejsou nakloněni věřit. Říkat pravdu o válce na Ukrajině, když o ní lidé nic nevědí, a všude visí ukrajinské vlajky, nemá cenu.

Říkat pravdu má smysl když jsou lidé připraveni ji přijmout. Psychiatr, pokud chce pomoci, nemůže v poradně říci klientce to, co je každému kromě ní zřejmé, např.: „Vzala jste si alkoholika a vaše desetileté úsilí ho změnit bude nejspíš i nadále bez výsledku.“ To jí nepomůže. Nějakou dobu trvá, a stojí to jisté úsilí, než klientka získá náhled na svoji situaci. Společenské procesy nejsou pro každého zřejmé, zejména když polyká propagandu hlavního proudu, nebo se o politiku vůbec nezajímá. A oba příklady se týkají naprosté většiny občanů.

Lidé důvodně frustrovaní chtějí slyšet řešení, samozřejmě radikální. To je příležitost pro skutečné populisty, manipulátory. Pro ty, kteří volají „nedopustím!“, aniž by měli nějaký reálný vliv. A naivní lidé tomu věří a pokládají to za projev odvahy. Přestože ten, který „nedopustí“, chce zůstat v EU a NATO, které diktují podmínky a nedopuštění v takovém případě nepřichází v úvahu. On ale své „nedopustím“ řekl „včas“, právě včas pro naivní radikály.

SPD je ale seriózní a neslibuje jako někdo nemožné do tří dnů, a to po dobu mnoha měsíců. Těžko a zbytečno se s někým takovým spojit, zvláště prohlašuje-li, že SPD a také Trikolóru zničí.

Pan VK minulý týden řekl, že se SPD neúspěšně snažila reformovat EU. Je to čirá lež. Jako poslanec Evropského parlamentu bych o tom musel vědět. Pan VK je inteligentní a jistě ví, že je to lež. Ovšem jeho postoj k SPD je trvale vyhraněný stejně jako postoj Svobodného vysílače, jehož moderátor označil Tomia Okamuru jako „japonského popeláře“. Můžeme se dohadovat, proč to dělají.

SPD vydrží, není líná, ustrašená ani populistická a hlídá si, aby nebyla infiltrována darebáky.

