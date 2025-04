Skandál nevládních organizací v Bruselu eskaluje. Nyní také Účetní dvůr bije na poplach: miliardy tečou údajně nezávislým nevládním organizacím, ale nikdo neví kam. Je stále jasnější, že mnoho financovaných organizací se zapojuje do cíleného lobbingu, placeného z našich daní. Stefan Beig píše pro rakouský Exxpress: 4,8 miliardy eur (!) proudilo přímo z Evropské komise pod vedením Von der Leyenové nevládním organizacím. Ale kterým?

Další velká rána v bažině bruselských nevládních organizací: V kontroverzní zvláštní zprávě Evropský účetní dvůr napadá nedostatek transparentnosti financování nevládních organizací ze strany EU – a míří přímo na Evropskou komisi. V letech 2021 až 2023 přiteklo 7,4 miliardy eur (!) nevládním organizacím působícím v klíčových oblastech politiky, jako je životní prostředí, migrace, výzkum a soudržnost – z toho 4,8 miliardy přímo z rozpočtu EU.

„S těmito údaji je však třeba zacházet opatrně, protože neexistuje spolehlivý přehled o fondech EU,“ varují auditoři. Zveřejněné informace jsou „roztříštěné“, což „ztěžuje analýzu, zda příliš mnoho peněz neplyne jen několika nevládním organizacím“. „Není zcela jasné, jakou roli hrají nevládní organizace v politice EU.“

Znovu se ukazuje: Zatímco se v Bruselu káže transparentnost, v zákulisí zcela chybí – a zjevně se koná cílený lobbing za peníze daňových poplatníků. Evropský účetní dvůr nyní zveřejnil svou výbušnou zprávu na svých webových stránkách ZDE. Není jasné, co je to vlastně nevládní organizace. Nevládní organizace se mohou nazývat nevládními organizacemi, aniž by Evropská komise kontrolovala, zda jsou skutečně nezávislé nebo neziskové. Například jeden výzkumný ústav byl klasifikován jako nevládní organizace, přestože jeho rada sestávala výhradně ze zástupců vlády.

„Transparentnost je zásadní pro zajištění důvěryhodné účasti nevládních organizací na tvorbě politik EU,“ zdůrazňuje Laima Andrikiene, členka Účetního dvora. "Obraz částek, plynoucích nevládním organizacím, však zůstává nejasný, protože informace o fondech EU – včetně těch na lobbing – nejsou spolehlivé ani transparentní."

Rakouský europoslanec Alexander Bernhuber (ÖVP) ostře kritizuje: "Zpráva, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr, nyní oficiálně potvrzuje naše předchozí podezření: Při přidělování fondů EU nevládním organizacím je málo transparentnosti." Kontroverzní je zejména to, že Evropská komise ani nekontroluje, zda podporované organizace respektují hodnoty EU. Bernhuberův tvrdý verdikt: "Toto je selhání financování nevládních organizací EU."

Bernhuber má tři požadavky:

Zveřejnění všech smluv mezi orgány EU a nevládními organizacemi Zákaz lobbingu proti poslancům s využitím fondů EU Plná finanční transparentnost pro všechny podporované NGO

„Je nezbytné, abychom nyní jednali, abychom obnovili důvěru občanů v evropské instituce,“ zdůrazňuje Bernhuber. „Nevládním organizacím je dovoleno uzavírat dohody za zavřenými dveřmi, přičemž jejich obsah nebyl dlouhou dobu přístupný ani poslancům Evropského parlamentu.

Poplašná zpráva od think-tanku v Maďarsku

Současná kritika Účetního dvora doplňuje výbušná odhalení, o kterých jsme již informovali v posledních týdnech – na základě senzační zprávy maďarského think-tanku MCC Brusel. Obvinil Evropskou komisi, že záměrně vybudovala síť nevládních organizací v hodnotě miliardy eur za účelem uplatnění politického vlivu – za použití peněz daňových poplatníků EU. Maďarsko dlouhodobě kritizuje skutečnost, že nevládní organizace, podporované Bruselem, se ve skutečnosti angažují v politickém lobbingu proti kritickým hlasům.

Po měsících kritiky ze strany skupiny Patriots for Europe, která zahrnuje také maďarský Fidesz Viktora Orbána, a frakce EPP (lidovci), Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové konečně připustila, že ve financovaných programech nevládních organizací došlo k „nevhodným lobbistickým aktivitám“. To oficiálně potvrzuje, že prostředky EU byly použity k financování cílených politických kampaní proti kritikům.

Kampaně, financované z peněz daňových poplatníků EU, dostaly politicky pod tlak i Alexandra Bernhubera, mluvčího ÖVP pro zemědělství a životní prostředí v Evropském parlamentu. Zažil to tedy na vlastní kůži. Kolem hlasování o Renaturation law (Zákona o obnově přírody, který požaduje návrat krajiny v podstatě do středověku - pozn. překl.) jeho úřad a úřad dalších poslanců byly zavaleny tisíci e-mailů, telefonátů a demonstrací.

"Zákon musí být přijat!" – to je častý tlak na poslance, spolufinancovaný EU, konkrétně Komisí. "To je skutečný skandál pro demokracii!" řekl Bernhuber. Zatímco zemědělci, společnosti a občanské iniciativy musí zveřejnit každý cent, nevládní organizace mají zvláštní práva a tajné smlouvy, kritizuje Bernhuber: "Je čas na skutečnou transparentnost - zvláště u těch, kteří ji požadují nejhlasitěji!"

Článek v Exxpressu dokládá každodenní zkušenost. Komise si z daní občanů vytvořila nátlakové prostředky, pokud by europoslanci, přímo těmito občany zvolení, nedej bože odporovali „vyššímu zadání“. Jak to hraje dohromady s demokracií, kterou se Ursula von der Leyenová a další denně zaklínají, jak to koresponduje s nátlakem na „neposlušné státy“, kterým jsou blokovány dotace za různá „nedodržování zásad právního státu“, to nechť laskavý čtenář posoudí sám.

Naposledy bylo vyhrožováno Rumunsku, že pokud nezablokuje vítěze prvního kola prezidentských voleb Calina Georgescu, zmrazí mu dotace. Není oficiálně potvrzeno, ale nepochybně se tak stalo. Zablokování vítěze voleb je naprosto v souladu se zásadami právního státu „ made in EU“. Stejně jako vytváření EU bojůvek pod krycím názvem „nevládní a neziskové organizace“.

