David (SPD): Unijní podpora vývozu obilí z Ukrajiny – krásná ukázka idiotství a neschopnosti

reklama

Jak známo, Evropská unie vyhlásila bezvýhradnou podporu Ukrajiny a maximální sankce Rusku. Stále omílaná argumentace je, že Rusko provedlo nezákonnou a nevyprovokovanou agresi proti suverénnímu státu Ukrajině, která stojí na stráži demokracie a pokroku. Nechme pro tentokrát stranou pravdivost argumentace a všimněme si pomoci při vývozu zemědělských komodit, zejména obilí. Oficiální linií je též podpora přijetí Ukrajiny do NATO a EU.

Na Ukrajině skoupily nadnárodní korporace značnou část orné půdy s tím, že zde nebude nutno dodržovat unijní normy pro zemědělskou výrobu ani sociální a pracovní podmínky pro zaměstnance. Mimo jiné to umožňuje užívání chemických prostředků, které jsou v EU zakázány. Takto výhodně získaná produkce byla pak vyvážena do některých zemí EU i mimo ni.

Brzy po zahájení ruské „speciální operace“ byla vyhlášena podpora vývozu zemědělských komodit z Ukrajiny s argumentací, že Ukrajina potřebuje peníze na nákup zbraní a potřebuje zásobovat země Afriky a Blízkého východu, aby se předešlo hladomorům. Zemědělský výbor dokonce zorganizoval cestu některých členů k překladištím ukrajinského obilí. Deklarovaná jednota tohoto postupu byla nerozborná a vyztužená láskou k ukrajinskému režimu a nenávistí k Rusku.

Protože černomořské přístavy byly zablokovány ukrajinskými minami a ruským námořnictvem, vývoz se prováděl po železnici a nákladními automobily, následně po dohodě s Ruskem i lodní dopravou. Ukázalo se, že není dostatečná přepravní kapacita, zejména dostatek vagónů. Doprava ukrajinského obilí nákladními automobily má přednost před ostatní dopravou, takže k velké radosti sousedních zemí blokuje ostatní dopravu.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Za pár měsíců se dostavily výsledky, neboť 97 % obilí bylo vyvezeno do EU. I v předchozích letech se část ukrajinského obilí dovážela do některých zemí EU, které nemají dostatečnou vlastní produkci (Španělsko, Itálie, Nizozemí…), a to zejména k výkrmu prasat a v jiné živočišné výrobě. Prakticky nic se nevyváželo do východní části EU, která je, pokud jde o obilí, soběstačná. Od loňska se situace dramaticky změnila, ukrajinské obilí je vyváženo hlavně do Polska, Rumunska a Bulharska, takže před sklizní byly dvojnásobně přeplněny zásoby obilí, klesly ceny a zemědělské podniky se zde ocitly v ekonomickém ohrožení a začaly krachovat. Najednou se stanoviska hlavně rumunských a polských europoslanců proměnila. Pět zemí východní části EU si vymohlo dočasný zákaz dovozu ukrajinského obilí.

Ukrajina ovšem zpět z EU dováží vojenský materiál, zbraně a munici. To se Rusku příliš nehodí do plánu, takže vypovědělo smlouvu o vývozu obilí přes Černé moře a zničilo přístavní infrastrukturu.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20788 lidí

Dočasný zákaz dovozu ukrajinského obilí skončil 15. září a nikdo neví, co bude dál. Komisař pro zemědělství Wojciechowski zatím nepřesvědčil vedení Evropské komise o pokračování zákazu dovozu. Vzácný host Zemědělského výboru EP, náměstek ukrajinského ministra zemědělství, mi na přímou otázku dokonce odpověděl, že „dovážejí tam, kde je poptávka“ a do Afriky nedovážejí, protože by se cena dopravou prodražila. Rumunský europoslanec Buda sténal, že africké trhy obsazuje Rusko, které někdy dokonce dováží obilí zdarma.

Už se přiznává, že ukrajinské obilí má nízkou kvalitu, nehodí se pro lidskou spotřebu, někdy ani pro výkrm, a končí v bioplynových stanicích. Co teď? Komisař Wojciechovski přišel již dříve s návrhem, že zemědělci, poškození dovozem ukrajinského obilí, musí být odškodněni. Český ministr ovšem o odškodnění českých zemědělců nepožádal.

Obilí je třeba vyvézt z Evropy, jak navrhuje komisař, a to tak, že EU zaplatí dopravu do evropských přístavů a dopravu dál mimo EU, protože jinak se ukrajinského obilí nelze zbavit. Neví ovšem, jestli s návrhem bude souhlasit komisař pro obchod a vedení Evropské komise. Poslanec Flanegan z frakce Levice přiznal, že podporoval přijetí Ukrajiny do EU, ale kdyby k tomu došlo, zmizely by překážky pro dovoz jakéhokoli množství obilí kamkoli do EU…

EU ovšem žádné vlastní peníze nemá. Členské země tedy ponesou náklady za vymístění ukrajinského obilí z východní části EU. Problémů je samozřejmě více, například dovoz kuřat do Německa (ale zřejmě i do ČR).

Pro dobrotu na žebrotu, dere se na jazyk, ale soudím, že je spíš na místě poznamenat cosi o lidské blbosti některých politiků, zejména o neschopnosti předvídat snadno předvídatelné. Politika EU je naprosto idiotská. Místo aby využila ruských zdrojů a příležitostí vyvážet, podporuje tažení USA proti Rusku s cílem poškodit Rusko jako spojence konkurenta USA, Číny. Vedlejším produktem je poškození EU jako konkurenta USA. Odhad byl špatný, záměr hospodářsky zničit Rusko příliš nevychází. EU sice podporuje ukrajinský režim, ale obětí jsou hlavně Ukrajinci…

Přikládám záznam svého dvouminutového vystoupení (ZDE) a pro srovnání v komentářích odkazy na videa s vystoupeními dalších českých členů Zemědělského výboru Ing. Vrecionové (ODS - ZDE) a Ing. Hlaváčka (ANO - ZDE), který je zemědělským odborníkem.

Psali jsme: David (SPD): Ti, co vždycky všechno vědí, tentokrát o SPD David (SPD): Ukrajinci vetovali vystoupení operní hvězdy Netrebko v Praze David (SPD): Náhradní mateřství nebo obchod s dětmi? David (SPD): Jaderná válka, nebo změna klimatu aneb S námi to máte rychlejší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama