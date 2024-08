David (SPD): Válka proti církvi

„Kyjev zakázal ukrajinskou pravoslavnou církev. Na takzvaném hodnotovém Západě proti tomuto porušování náboženské svobody nikdo neprotestuje,“ píše Christoph Mörgeli pro magazín Weltwoche. Nyní se stalo to, k čemu se na Ukrajině schylovalo už roky, píše Mörgeli: Ukrajinská pravoslavná církev (UOK) byla usnesením ukrajinského parlamentu zakázána. To znamená, že miliony lidí jsou pronásledovány kvůli svému náboženskému přesvědčení a zbaveny svých lidských práv.

Ukrajinská pravoslavná církev má tisíciletou historii a historicko-duchovní spojení s ruskou pravoslavnou církví, od Ruska se však zcela oddělila ústavní změnou po vypuknutí války. Ukrajinská pravoslavná církev se ale léta stala obětí pronásledování, okrádání, materiálního loupení a nyní i parlamentu. Zelenského režim chce místo toho založit ukrajinskou pravoslavnou církev (OKU) jako jedinou legitimní.

Zásahy do lidských práv

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 5% Nechci 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14866 lidí

Skandální zákon o zákazu církve schválilo 265 z 322 poslanců. Je zcela jasné, že toto rozhodnutí porušuje lidská práva, garantovaná OSN, Radou Evropy, a dokonce i Ukrajinou. Svoboda vyznání a svědomí je ostatně jedním z největších výdobytků americké ústavy z roku 1787. O to více je pobuřující, že USA již léta podporují Ukrajinu v jejích restriktivních opatřeních vůči ukrajinské pravoslavné církvi.

Každý, kdo by snad potřeboval důkaz o nevěrohodnosti tolik vychvalovaných „západních hodnot“, ho má nyní živě a nepopiratelně před očima. Zákaz církví – pokud nejde o falešnou církev s kriminálními cíli – představuje vážný zásah do nezcizitelných lidských práv, ale jen málokde se objevil byť jen náznak protestu. Švýcarská vláda o tomto nehorázném zneužití moci také mlčí, ačkoli jinak příliš ráda jednostranně komentuje válku na Ukrajině.

Zakázat islám?

"Představte si, že by třeba Švýcarsko zakázalo islám. Výsledkem by byly masové protesty, násilnosti a nakonec krvavá lázeň v masovém měřítku. Ale 'Západní hodnoty' raději dupou po východoevropských křesťanských zemích, než aby se blíže podívaly na to, co se děje na Ukrajině. Nebo v Náhorním Karabachu, kde islámský Ázerbájdžán převzal v září 2023 výhradní kontrolu a donutil přes 100 000 křesťanských Arménů uprchnout. Nyní hodlají přihlížet zničení křesťanské kultury a jejích architektonických památek, které jsou starší než nejstarší důkazy křesťanství na Západě," píše Christoph Mörgeli pro Weltwoche.

Papež František kritizuje zákaz Ukrajinské pravoslavné církve

Papež František kritizoval rozhodnutí ukrajinské vlády zakázat na Ukrajině pravoslavnou církev, přidruženou k Rusku. Ve svém projevu na tradiční nedělní modlitbě hovořil o zákonu, který byl přijat na pokyn prezidenta Volodymyra Zelenského. "Prosím, žádná křesťanská církev by neměla být zakázána přímo ani nepřímo: církve jsou nedotknutelné!" řekl papež. Vyzval k náboženské toleranci.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky