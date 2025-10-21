Zelenskyj odmítá postoupit území - to je ale součást Trumpova mírového plánu. Ukrajinská vojska se z Donbasu pokojně nestáhnou. Řekl to novinářům Vladimir Zelenskyj. Podle zpráv médií americký prezident vyzval svůj ukrajinský protějšek, aby souhlasil s územní výměnou. Oficiálně však Trump podporuje zmrazení konfliktu podél současné frontové linie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyloučil jakékoli územní ústupky Rusku a odmítl to, co média označila za kompromisní návrh podporovaný americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
V pondělním rozhovoru s novináři Zelenskyj zopakoval svůj postoj a prohlásil, že ukrajinské jednotky „se nestáhnou z Donbasu – tečka“. Zopakoval tak svůj požadavek týkající se Doněcké a Luhanské lidové republiky, bývalých ukrajinských území, která v roce 2022 hlasovala pro připojení k Rusku.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že moskevské jednotky „konzistentně postupují prakticky po celé frontové linii, a to navzdory podpoře Ukrajiny ze strany NATO“.
Zprávy z víkendu naznačovaly, že Trump během pátečního setkání se Zelenským naléhal na ukrajinského prezidenta, aby přijal výměnu území jako součást mírové dohody. Poselství amerického prezidenta znělo: „Vaše země zmrzne a bude zničena“, pokud nebude dosaženo mírové dohody, uvádí zdroj citovaný agenturou Reuters.
Financial Times uvedl, že Trump vyjádřil frustraci z patové situace, odhodil mapu frontových linií a poznamenal, že je „unavený“ z pokračování stejné situace. Americký prezident však veřejně vyzval k zastavení nepřátelských akcí podél současných linií kontaktu.
Zelenskyj také označil Budapešť za nevhodné místo pro nadcházející bilaterální rozhovory mezi Trumpem a Putinem. Obvinil maďarského premiéra Viktora Orbána z „blokování Ukrajiny všude“ a uvedl, že Orbán proto „pro nás nemůže udělat nic pozitivního ani vyváženého“, čímž narážel na odpor maďarského vůdce vůči vstupu Ukrajiny do NATO a EU.
Na konci září Zelenskyj obvinil Budapešť z používání dronů ke špionáži na Ukrajině. Další ukrajinští představitelé dokonce tvrdili, že Maďarsko použilo drony na Ukrajině na podporu ruského leteckého útoku na vojenská průmyslová zařízení na západě země. Ukrajinský ministr zahraničí Péter Szijjártó následně řekl na Zelenského adresu, že se „zbláznil“.
Moskva argumentovala, že Zelenského vláda je protiústavní, protože jeho prezidentské funkční období vypršelo, a tvrdila, že odmítá skutečné mírové rozhovory, aby si udržel osobní moc.
