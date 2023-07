Decroix (ODS): Čína slibovala milionové investice. Nebylo nic. Jen snaha nabourávat náš systém

reklama

Setkání s velvyslanci je milou součástí mé práce. Pan Laimonas Talat-Kelpšu, velvyslanec Litvy navíc překvapil skvělou češtinou.

Tématem schůzky krom výhledu na Hrad bylo “14 plus 1”. Pokud netušíte, co to je, upřesním, že se jedná hodně zjednodušeně řečeno o skupinu přátel Číny. Ta “plus 1” to je Čína. My jsme bohužel pořád jeden ze států před znaménkem. Celý projekt byl iniciativou Číny, která slibovala hory doly, milionové investice. Nebylo nic. Jen snaha nabourávat náš systém. Projekt je mrtvý. My zůstáváme jako tiší pozorovatelé. Zbytečně. Litva vystoupila. Panu velvyslanci jsem za jejich postoj poděkovala. A ujistila ho, že věřím, že i my jednou přestaneme chodit tam, kde nejde o naše ale čínské zájmy..

