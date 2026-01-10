Decroix (ODS): Filipe, nebuď baba. Postav se za své náckovské vzory

Turek žaluje prezidenta. Nová doba…
Dotčen se cítí a omluvu žádá?
No jasně! Pořádek a spravedlnost je základ. Navrhuji, aby tahle naše hranatá legenda v zájmu nás všech žalovala :
- 6 milionů Židů zavražděných ideologií, kterou naše legenda oslavuje hákovými kříži ve svém obýváku
- 60 milionů obětí druhé světové války, kterou zvrácená nacionalistická ideologie zapříčinila
Filipe, nebuď baba. Postav se za své náckovské vzory. Žaluj je všechny. Jasně, že všichni víme, že zemřeli a byli umučeni a zavražděni, proto abys byl ministrem a obhájil režim, který je zavraždil. Nikdo tě tu nebude tahat blátem, ne asi ty instáčovej hrdino…..
Sepíšu ti to: “Vážený soude, já přestal chvíli šmelit a oni jsou na mne všichni ošklivý. A nejvíc ten na Hradě. Copak já vím, co je holokaust, druhá světová a copak vím, proč ty děcka dělaly kdysi v listopadu bordel na Národní? Ja napsal knihu o Savu, provozuji moštárnu a opravuji načerno káry, ve kterých se pak rychle svezu. Su hvězda na silnici i na sítích, fakt. Chci bejt silnej, velkej a slavnej. Ale jsem vlastně malej kluk. Fakt nevim, co má dělat ministr. Uz ten Brusel, byl vopruz. Radši jsem vždycky poslechl při hlasování, co říkali, že mám dělat. Takovým divným písmem to posílali. Ale fakt sem to tak nemyslel. S tou přítelkyni tenkrát taky ne…to mi jen ujely nervy a někdy jednu schytala…Chcu být ministr, protože su hvězda. Vašek i Micinka to říkali. Tamten frajer, co zvedal v Německu ruku, to taky zvládl …
By se mi všichni měli omluvit, protože ta Fyjalova vláda byl hnus, jak byli slušný a nudný. A jak říkal Venca a von byl šajba, musíme se tomu postavit silou.
Takže se mi omluvte, abych tu mohl šířit své hranaté kouzlo. Doby, kdy se počítalo, jestli někdo něčemu rozumí a je slušnej, jsou fuč a já su pán. Vomluvte se a lajkujte mne!”
