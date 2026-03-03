Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!

Pouze navazuje na své kauzy Covid, Vrbětice, návštěva centrály CIA a další, z doby jeho prvního premiérského mandátu.
A jak to dopadne s jeho dalšími sliby? Zrušení nákupu stíhaček F-35 již definitivně poslal ke dnu. Podobně dopadne i zrušení výpalného pro ČT a ČRo, zkrouhnutí politických neziskovek a zrušení emisních nesmyslů.
Snad jen pár drobných navíc pro seniory oproti vládě ex-ukrajinského premiéra Petra Fialy. Prostě z bláta do louže.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.