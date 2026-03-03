Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!

03.03.2026 13:05 | Komentář
autor: PV

Premiér Andrej Babiš s podporou amerického bombardování Íránu nezklamal.

Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Pouze navazuje na své kauzy Covid, Vrbětice, návštěva centrály CIA a další, z doby jeho prvního premiérského mandátu.

A jak to dopadne s jeho dalšími sliby? Zrušení nákupu stíhaček F-35 již definitivně poslal ke dnu. Podobně dopadne i zrušení výpalného pro ČT a ČRo, zkrouhnutí  politických neziskovek a zrušení emisních nesmyslů.

Snad jen pár drobných navíc pro seniory oproti vládě ex-ukrajinského premiéra Petra Fialy. Prostě z bláta do louže.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Kavij

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je pro vás dosavadní vláda Andreje Babiše zklamáním?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Jinde na netu:

Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!

13:05 Kavij (KSČM): Premiér Babiš? Z bláta do louže!

Premiér Andrej Babiš s podporou amerického bombardování Íránu nezklamal.