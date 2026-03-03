Ukrajina má hluboko do kapsy. Bez půjčky přijde do léta na buben

03.03.2026 13:50 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinci tvrdí, že se dostali k mapám s ruskými plány. A spočítali si, že teď Rusové nemají dost sil, aby naplnili to, co si do map nakreslili. Jenže Ukrajinci také mají problém. V prvé řadě jim prý zoufale scházejí peníze. Tamní státní kasa by mohla vyschnout už v polovině tohoto roku. A pak jsou tu i další problémy. Některé odhalil průzkum, který na Ukrajině probíhal ve druhé polovině února.

Ukrajina má hluboko do kapsy. Bez půjčky přijde do léta na buben
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí prohlásil, že ruská armáda nedosáhla cílů, které si stanovila v loňském roce, a bude mít potíže s plněním cílů, které si stanovila na letošní rok. Zelenskyj oznámil, že se Ukrajinci dostali k mapám s vojenskými plány Ruska na roky 2026 a 2027, v nichž Rusové předpokládají, že budou síly směřovat na město Dnipro, a obecně prý chtějí své vojenské síly směřovat na jihovýchod Ukrajiny.

„Chápeme, co chtějí. Chápeme, že jejich směr zůstává aktuální – okupace východu naší země, konkrétně Doněcké a Luhanské oblasti,“ řekl Zelenskyj. Prezidenta citovala agentura Reuters. „Určitě chtějí pokračovat směrem na Záporožskou oblast a směrem k městu Dnipro. A i když je to pro ně obtížné, upírají svou pozornost k Oděské oblasti,“ pokračoval Zelenskyj.

Z toho, co Ukrajinci vědí, teď podle Zelenského nebudou Rusové schopni naplnit to, co si namalovali na mapy. Ukrajinský generální štáb navíc uvedl, že jeho jednotky od konce ledna dobyly devět osad dále na jih v Záporožské oblasti a pokračují v protiútoku podél jihovýchodní frontové linie.

Jenže Ukrajinci také mají problém. V prvé řadě jim prý zoufale scházejí peníze. MMF dal minulý týden zelenou nové čtyřleté úvěrové dohodě, která může pomoct Ukrajině udržet se nad vodou. Server Kyiv Independent upozornil, že Ukrajina vyhlíží peníze z půjčky 90 miliard eur od EU, kterou zablokovalo Maďarsko. Půjčka měla pokrýt velkou část obranných a rozpočtových potřeb Ukrajiny do roku 2027. Bez ní by ukrajinská pokladna mohla do poloviny roku 2026 vyschnout.

Kyjevský mezinárodní sociologický institut také přinesl informaci, že 70 procent Ukrajinců nevěří tomu, že Rusové svá jednání o míru myslí vážně. Ukrajinci nevěří tomu, že by jim přineslo mír, pokud by se vzdali části Donbasu, což dlouhodobě požaduje Rusko. Vyplývá to z průzkumu, který na Ukrajině proběhl ve druhé polovině února.

Drtivá většina Ukrajinců – 70 % – nevěří, že současná jednání povedou k trvalému míru na Ukrajině. V úspěch jednání věří 25 procent Ukrajinců. 5 procent dotázaných si není jistých výsledkem jednání,“ napsal institut.

Průzkum ukázal ještě jednu věc.

„V současné době 57 % Ukrajinců kategoricky odmítá stažení ukrajinských vojsk z Donbasu výměnou za bezpečnostní záruky ze strany USA a Evropy. 36 % dotázaných, i když většinou neochotně, je této dohodě nakloněno. Zbývajících 7 % se nedokázalo rozhodnout nebo odmítlo odpovědět,“ upozornil sociologický institut.

Zdroje:

https://kyivindependent.com/ukraine-receives-imf-cash-cushion-as-huge-funding-gap-remains-unsolved/

https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1589&page=1

https://www.reuters.com/world/ukraines-zelenskiy-says-russia-will-have-difficulty-fulfilling-planned-advances-2026-03-02/

