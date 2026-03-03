Ukrajina má hluboko do kapsy. Bez půjčky přijde do léta na buben

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí prohlásil, že ruská armáda nedosáhla cílů, které si stanovila v loňském roce, a bude mít potíže s plněním cílů, které si stanovila na letošní rok. Zelenskyj oznámil, že se Ukrajinci dostali k mapám s vojenskými plány Ruska na roky 2026 a 2027, v nichž Rusové předpokládají, že budou síly směřovat na město Dnipro, a obecně prý chtějí své vojenské síly směřovat na jihovýchod Ukrajiny.
Z toho, co Ukrajinci vědí, teď podle Zelenského nebudou Rusové schopni naplnit to, co si namalovali na mapy. Ukrajinský generální štáb navíc uvedl, že jeho jednotky od konce ledna dobyly devět osad dále na jih v Záporožské oblasti a pokračují v protiútoku podél jihovýchodní frontové linie.
Jenže Ukrajinci také mají problém. V prvé řadě jim prý zoufale scházejí peníze. MMF dal minulý týden zelenou nové čtyřleté úvěrové dohodě, která může pomoct Ukrajině udržet se nad vodou. Server Kyiv Independent upozornil, že Ukrajina vyhlíží peníze z půjčky 90 miliard eur od EU, kterou zablokovalo Maďarsko. Půjčka měla pokrýt velkou část obranných a rozpočtových potřeb Ukrajiny do roku 2027. Bez ní by ukrajinská pokladna mohla do poloviny roku 2026 vyschnout.
Kyjevský mezinárodní sociologický institut také přinesl informaci, že 70 procent Ukrajinců nevěří tomu, že Rusové svá jednání o míru myslí vážně. Ukrajinci nevěří tomu, že by jim přineslo mír, pokud by se vzdali části Donbasu, což dlouhodobě požaduje Rusko. Vyplývá to z průzkumu, který na Ukrajině proběhl ve druhé polovině února.
„Drtivá většina Ukrajinců – 70 % – nevěří, že současná jednání povedou k trvalému míru na Ukrajině. V úspěch jednání věří 25 procent Ukrajinců. 5 procent dotázaných si není jistých výsledkem jednání,“ napsal institut.
Průzkum ukázal ještě jednu věc.
„V současné době 57 % Ukrajinců kategoricky odmítá stažení ukrajinských vojsk z Donbasu výměnou za bezpečnostní záruky ze strany USA a Evropy. 36 % dotázaných, i když většinou neochotně, je této dohodě nakloněno. Zbývajících 7 % se nedokázalo rozhodnout nebo odmítlo odpovědět,“ upozornil sociologický institut.
