Tak buď to platí, nebo ne. Rajchl rozsekl Írán a Ukrajinu

Před kamerami CNN Prima News se setkali senátor Miroslav Bárta a vládní poslanec Jindřich Rajchl, člen poslaneckého klubu SPD Tomia Okamury a šéf strany PRO. Debatovali o situaci v Íránu, ale i o tom, jak se k další válce na Blízkém východě postavila vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem.
„My budeme důsledně plnit ten program, který jsme slíbili voličům. … Podívejte se na to, že ani EU není a nebude jednotná. Podívejte se na postoj Španělska,“ upozorňoval Rajchl s poukazem na to, že španělský premiér Pedro Sánchez íránský režim neodsoudil a vojenskou akci proti němu nevítal.
Podle Bárty je k situaci na Blízkém východě zásadní to, co říká premiér Andrej Babiš a prezident republiky Petr Pavel, neboť to jsou lidé v nejvyšších politických pozicích České republiky.
V obecné rovině dodal, že konflikt v Íránu je geopolitický konflikt, který ovlivňuje celý svět.
„Dlouhé roky je známo, že Írán je sponzorem řady teroristických hnutí na Blízkém východě,“ kontroval Bárta, který upozorňoval na íránskou podporu určenou palestinskému teroristickému hnutí Hamás, teroristickému hnutí Hizballáh v Libanonu, bojujícím Húsíům v Jemenu a dalším aktérům.
Íránci teď útočí na Kuvajt, Katar, na Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a na další země. „Írán jako země, kde převládá šíitská odnož islámu, má zájem na destabilizaci celého regionu,“ upozorňoval Bárta.
Neměli bychom podle něj zapomínat, že historie Íránu sahá tisíce let hluboko, až do časů Persie, takže Íránci mohou plánovat v opravdu dlouhých časových horizontech, a to, co plánují dnes, se může projevit až za řadu let.
Rajchl se ozval.
„Tady nikdo nezpochybňuje to, co dělal Írán v předchozích letech. Já jen tvrdím, že válka není řešení,“ nechal se slyšet Rajchl. Útoky na Irák nebo Afghánistán podle Rajchla ukázaly, jak takové akce mohou dopadnout. A Evropa na podobné akce minimálně ekonomicky vždy doplatí.
„Buď držíme mezinárodní právo, které bude platit pro všechny, bez ohledu na to, jestli je to náš spojenec, nebo ne. Anebo budeme respektovat právo silnějšího. … Já osobně bych uvítal tu první možnost,“ zdůraznil Rajchl.
Senátor Bárta se nechal slyšet, že úkolem vlády je pomoct českým občanům dostat se domů a on jako běžný senátor prý nemá dostatek informací, aby mohl říkat, zda vláda v tomto smyslu dělá dost, nebo málo.
Apeloval na své spoluobčany, aby se při cestách mimo Česko registrovali do systému MZV ČR DROZD. Vždy, když vycestují. „Určitě se dá vždy uvažovat o tom, jak být lepší, protože svět se skutečně nachází na rozhraní a toto nemusí být poslední krize, kterou budeme zažívat,“ upozorňoval senátor Bárta.
