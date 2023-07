Decroix (ODS): Obrana a bezpečnost - to přece nejsou jen tanky a vrtulníky

reklama

Proč žena, máma a právnička jde mluvit do televize k obraně republiky?

Nejdřív jsem rozhovor odmítla, že to asi nebude moje parketa... Ale potom mi došlo, že se mýlím a jak moc! Obrana a bezpečnost - to přece nejsou jen tanky a vrtulníky, ale taky láska k místu, kde žiju, potřeba chránit lidi, které miluji, potřeba bránit svět, ve kterém jsem vyrostla a který mne formoval. To není jen věc profesionální armády. Nesmí být! To je i moje věc. Moje starost. Moje povinnost.

Jako rodiče, občana i politika.

Když nás naše bezpečnost nebude zajímat a nebudeme ochotni za našimi hodnotami stát a postavit se za ně nahlas a aktivně, žádná dvě procenta HDP nás nespasí…

Jsem ráda, že jsem do rozhovoru šla! Po jeho skončení jsem od Vás dostala velké množství zpráv, že to vidíte stejně! Moc mne to nakoplo.

Díky, že Vám to není jedno.

Eva Decroix, MBA ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Na uprchlících netratíme, nemám ten pocit.“ Poslankyně ODS a hodně odvážné tvrzení Decroix (ODS): Čína slibovala milionové investice. Nebylo nic. Jen snaha nabourávat náš systém Decroix (ODS): Věnovaly jsme se duševnímu zdraví uprchlíků. Nesmíme bagatelizovat Decroix (ODS): Chceme stanovit řádný termín i pro senátní volby

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.