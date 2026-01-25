Demetrashvili (Piráti): Navrhujeme zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu

26.01.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh na zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu.

Demetrashvili (Piráti): Navrhujeme zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu
Foto: Interview ČT24
Popisek: Katerina Demetrashvili

Podvýbor proti ruskému vlivu má posílit parlamentní dohled nad působením Ruské federace vůči České republice. Jeho zřízení navrhla pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Snaha o zřízení podvýboru reaguje na dlouhodobé a zdokumentované aktivity Ruska, jejichž cílem je oslabování demokratických institucí, narušování bezpečnosti státu a destabilizace společnosti. Proti tomu Piráti opakovaně vystupují.

„Dnešní bezpečnostní situace ukazuje, že nestačí reagovat až ve chvíli, když se něco stane. Ruské vlivové operace ohrožují naše demokratické instituce i každodenní život občanů – od dezinformací až po pokusy o sabotáže kritické infrastruktury. Zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu je nezbytným krokem, aby Parlament dlouhodobě a systematicky sledoval tyto hrozby, držel vládu odpovědnou a zvyšoval informovanost veřejnosti. Chceme důvěru občanů chránit stejně pevně jako naši suverenitu a bezpečnost,“ uvedla pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili, která je členkou zahraničního výboru. Právě pod tím by měl podvýbor proti ruskému vlivu vzniknout.

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
1%
98%
hlasovalo: 13105 lidí

Česká republika čelí ruskému vlivovému působení řadu let, od teroristického útoku ruské vojenské rozvědky GRU na muniční sklady ve Vrběticích, při němž zemřeli dva čeští občané, přes pokusy o sabotáže kritické infrastruktury až po systematické dezinformační kampaně. Bezpečnostní složky státu včetně Bezpečnostní informační služby dlouhodobě upozorňují, že Česká republika patří mezi cíle ruských zpravodajských a vlivových operací.

„Právě proto navrhujeme, aby podvýbor fungoval jako poradní a kontrolní orgán Zahraničního výboru. Zaměří se na informační a dezinformační působení, ekonomické a finanční vlivové kanály a aktivity subjektů napojených na ruský režim, které mají za cíl oslabování zahraničněpolitických pozic České republiky v rámci Evropské unie a NATO,” vysvětlila Demetrashvili. Ta návrh na zřízení podvýboru předložila na zasedání Zahraničního výboru.

Podvýbor bude moci zvát zástupce státních institucí, bezpečnostních složek, odborníky z akademické sféry i investigativní novináře, vyžadovat tematické analýzy a formulovat doporučení vládě i Poslanecké sněmovně. Součástí jeho práce má být také otevřená komunikace s veřejností a posilování odolnosti společnosti vůči hybridním hrozbám.

Katerina​ Demetrashvili

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Demetrashvili (Piráti): Když se Babiš bojí, tak to uděláme za něj. Podpisy na podporu Grónska
Zaslouží poslankyně Demetrashvili nafackovat? Rajchlovo přání vyvolalo křik
Demetrashvili (Piráti): Účelové a zbabělé čistky
„Taková individua.“ Pirátka Demetrashvili narazila. Šlo o Turka, Okamuru a další

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Rusko , Demetrashvili

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Potřebujeme v Poslanecké sněmovně Podvýbor proti ruskému vlivu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Mohu vás poprosit, abyste váš komentář více rozvedl?

Dobrý den, zaujal mě vás článek, kde se zabýváte dost podstatnými problémy. Jde o tento článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Gregor-Motoriste-Pro-rodice-deti-ucitele-a-me-vrstevniky-785661. V něm píšete i toto: Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 51 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

xxxxxxxxxx, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuselubkral , 26.01.2026 14:50:00
Musíme se bránit ukrofašistickému vlivu. Glorifikace fašismu, Bandery a Šuchoviče se doufám na našem území nebude rozšiřovat.....

|  8 |  0

Další články z rubriky

Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

9:15 Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

Nová obranná strategie USA pod vedením prezidenta Trumpa zásadně mění bezpečnostní realitu, na ktero…