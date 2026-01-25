Demetrashvili (Piráti): Navrhujeme zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu

Podvýbor proti ruskému vlivu má posílit parlamentní dohled nad působením Ruské federace vůči České republice. Jeho zřízení navrhla pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Snaha o zřízení podvýboru reaguje na dlouhodobé a zdokumentované aktivity Ruska, jejichž cílem je oslabování demokratických institucí, narušování bezpečnosti státu a destabilizace společnosti. Proti tomu Piráti opakovaně vystupují.
„Dnešní bezpečnostní situace ukazuje, že nestačí reagovat až ve chvíli, když se něco stane. Ruské vlivové operace ohrožují naše demokratické instituce i každodenní život občanů – od dezinformací až po pokusy o sabotáže kritické infrastruktury. Zřízení Podvýboru proti ruskému vlivu je nezbytným krokem, aby Parlament dlouhodobě a systematicky sledoval tyto hrozby, držel vládu odpovědnou a zvyšoval informovanost veřejnosti. Chceme důvěru občanů chránit stejně pevně jako naši suverenitu a bezpečnost,“ uvedla pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili, která je členkou zahraničního výboru. Právě pod tím by měl podvýbor proti ruskému vlivu vzniknout.
Česká republika čelí ruskému vlivovému působení řadu let, od teroristického útoku ruské vojenské rozvědky GRU na muniční sklady ve Vrběticích, při němž zemřeli dva čeští občané, přes pokusy o sabotáže kritické infrastruktury až po systematické dezinformační kampaně. Bezpečnostní složky státu včetně Bezpečnostní informační služby dlouhodobě upozorňují, že Česká republika patří mezi cíle ruských zpravodajských a vlivových operací.
„Právě proto navrhujeme, aby podvýbor fungoval jako poradní a kontrolní orgán Zahraničního výboru. Zaměří se na informační a dezinformační působení, ekonomické a finanční vlivové kanály a aktivity subjektů napojených na ruský režim, které mají za cíl oslabování zahraničněpolitických pozic České republiky v rámci Evropské unie a NATO,” vysvětlila Demetrashvili. Ta návrh na zřízení podvýboru předložila na zasedání Zahraničního výboru.
Podvýbor bude moci zvát zástupce státních institucí, bezpečnostních složek, odborníky z akademické sféry i investigativní novináře, vyžadovat tematické analýzy a formulovat doporučení vládě i Poslanecké sněmovně. Součástí jeho práce má být také otevřená komunikace s veřejností a posilování odolnosti společnosti vůči hybridním hrozbám.
Katerina Demetrashvili
