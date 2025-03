Doležal (SPD): Rodina na prvním místě

O kolik peněz asociální vláda Petra Fialy připravila pracující rodiny s malými dětmi? Zásadní je zde, že v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku z roku 2023 byly zrušeny (resp. fatálně omezeny) dvě klíčové prorodinné daňové slevy (slevy na dani z příjmu fyzických osob). Úplně zrušeno bylo tzv. školkovné, tedy daňová sleva na náklady rodičů, spojené s umístěním dítěte v předškolním zařízení. Jde o daňovou slevu, která v ročním objemu odpovídá měsíční výši aktuální minimální mzdy. Pro rok 2025 tedy jde o 20 800 korun.

Dále se jedná o slevu na dani na manželku či manžela v domácnosti, jejíž roční výše činí 24 840 korun. Fialova vláda možnost uplatnění této daňové slevy omezila pouze na rodiny s dětmi do 3 let věku. Předtím tuto slevu mohl využít jakýkoli plátce daně z příjmu, jehož manželka (či manžel) si za kalendářní rok vydělal maximálně 68 000 korun ročně, zpravidla proto, že v domácnosti pečoval o nezaopatřené děti. Kvůli tomuto opatření si již nyní nesmí tuto slevu na dani uplatnit žádná rodina, která nepečuje o dítě mladší tří let, včetně rodin, kde jeden z manželů pečuje o těžce zdravotně postiženého člena domácnosti, který tuto věkovou podmínku nesplňuje. Jakkoli s ohledem na časovou a jinou náročnost takové péče nemá třeba ani jednu jedinou korunu jakéhokoli pracovního příjmu.

Jde o hanebnost nejhrubšího zrna. Kvůli realizaci těchto asociálních nápadů Petra Fialy a spol. přichází v letošním roce každá rodina s předškolními dětmi ve věku nad 3 roky o 45 640 korun čistého a o 20 800 korun přijde rodina s dětmi do 3 let. Což je značný „zářez“ do rodinného rozpočtu i pro domácnosti se středními či mírně nadprůměrnými příjmy. A v případě nízkopříjmových pracujících rodin je to doslova likvidační útok, ženoucí je do příjmové chudoby a do fronty na sociální dávky.

Fialova vláda rovněž řádně „zatočila“ s rodičovským příspěvkem, což je hlavní prorodinná nepojistná dávka státní sociální podpory. Nominálně jej od roku 2024 sice o 50 000 korun zvýšila (z 300 000 na 350 000 korun). Ale to hovoříme pouze o zvýšení nominálním (o 16 procent). Jelikož ovšem inflace od doby předchozího zvýšení tohoto příspěvku činila 30 procent, reálná hodnota této dávky se o 14 procent snížila.

Současně pak Fialova vláda zkrátila maximální možnou dobu čerpání rodičovského příspěvku ze 4 let dítěte na 3 roky. Což je opět velmi neblahé opatření v době, kdy je v naší zemi enormní nedostatek kapacit předškolních zařízeních. Mnoho rodičů (zejména matek) tak bude stát před dilematem, zda jít do práce a platit svým dětem drahou soukromou dětskou skupinu, anebo jestli zůstat s dítětem doma a být několik měsíců (nebo let) úplně bez příjmu.

Politika Fialovy vlády tedy připravila pracující rodiny s dětmi dětmi o vyšší desítky tisíc korun ročně přímo, na jejich čistém příjmu. A o další desítky tisíc korun je připravila nepřímo, ale o to citelněji. A co je nejhorší, tato Fialova protirodinná politika vede tisíce lidí k rozhodnutí děti z ekonomických důvodů nyní vůbec nemít. Což dokládají šokující statistiky o aktuálním rekordním propadu porodnosti.

Rodinná politika SPD

Hnutí SPD má jasnou koncepci a program konkrétních kroků, jak tento nepřijatelný a negativní stav změnit a jak opravdu dlouhodobě, systémově a citelně podpořit porodnost v pracujících rodinách a naše rodiny s dětmi. Jak tento vývoj obrátit pozitivním směrem? Je určitě možné inspirovat se v zahraničí, například v nám kulturně i historicky velmi blízkých středoevropských zemích. Lídrem středoevropské prorodinné politiky je bezesporu Maďarsko pod vedením národně konzervativní vlády Viktora Orbána.

V roce 2019 maďarská vláda zveřejnila, a následně začala realizovat tzv. Sedmibodový plán pro zvýšení porodnosti. Co jej tvoří? Finanční podpora manželství. Každá vdaná žena do 40 let věku může od státu dostat úvěr v hodnotě 10 milionu forintů (cca 800 000 korun), kdy povinnost začít splácet nastává až tři roky po narození prvního dítěte, třetina úvěru je manželům odepsána po narození druhého dítěte a po narození třetího dítěte se tento úvěr (resp. jeho zbytek) stane již nevratnou dotací.

Státní úvěrová podpora při nákupu prvního bytu ve formě státních záruk za tyto úvěry. Hypoteční dotace. Stát uhradí manželům 1 milion forintů (cca 80 000 korun) z hypotéky po narození druhého dítěte a čtyři miliony forintů (320 000 Kč) po narození třetího (a každého dalšího) dítěte. Doživotní odpuštění platby daně z příjmu ženám, které porodily tři děti. Nyní se vážně uvažuje o tom, že se tato daňová úleva bude vztahovat i na matky se dvěma dětmi.

Státní dotace ve výši 2,5 milionu forintů (cca 200 000 korun) na nákup sedmimístného automobilu pro rodiny se třemi a více dětmi. Posilování kapacit předškolních zařízení - vybudování desítek tisíc nových míst ve školkách. Podpora prarodičů při jejich zapojení do péče o děti v rodině. Daňové úlevy, popř. možnost čerpat rodičovský příspěvek při péči o vnoučata.

Jde o velice inspirativní opatření. Prakticky všechna z nich lze aplikovat i v podmínkách České republiky. Některá z těchto opatření budou i součástí programu SPD pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Základním pilířem je naše přesvědčení, že tradiční vícegenerační rodina musí být základní stavební jednotkou společnosti a stát k ní tak musí přistupovat.

Rodičovství, mateřství, otcovství a manželství si zaslouží zvláštní úctu a ochranu - ústavní, právní, ekonomickou, ale hlavně praktickou, v každodenním životě našich občanů. Jde o komplex nástrojů a řešení, který ovšem nezačne fungovat tzv. ze dne na den. A zdaleka nejde jen o řešení a nástroje ekonomického a sociálního typu, jejichž rychlé zavedení je ovšem nezbytné.

Konkrétní návrhy zákonů máme již napsané. Namátkou jde o toto:

Mnohem vyšší daňová zvýhodnění a daňové bonusy pro pracující rodiče, zejména pak pro rodiče tří a více dětí. To představuje cca o 100 000 vyšší roční čistý příjem pro pracující rodiny s třemi dětmi.

Markantní zvýšení porodného pro pracující rodiče a jeho zavedení i na třetí a každé další dítě v rodině.

Každoroční valorizace rodičovského příspěvku v závislosti na inflaci.

Výhodné manželské a rodinné půjčky se státní garancí.

Umožnění čerpání rodičovského příspěvku všem přímým příbuzným dítěte.

Bezplatný nárok na místo ve školce všem dětem od tří let.

Zvýšení slevy na dani na manželku (či manžela) pečující o děti do 3 let věku a její znovuzavedení slevy i pro všechny ostatní pracující rodiče nezaopatřených dětí.

Znovuzavedení speciální rodinné slevy na dani, tzv. školkovného

Učebnice a školní pomůcky zdarma pracujícím rodičům-samoživitelům a pracujícím rodinám s nižšími příjmy.

Příspěvky na školní obědy, na školy v přírodě a na volnočasové aktivity dětí pracujícím rodičům.

Stát rovněž musí převzít hlavní odpovědnost za bytovou politiku a za budování kapacit (cenově) dostupného bydlení. Patří sem státní bytová výstavba, podpora družstevního a obecního bydlení, ale i odvážnější projekty, např. založení státní hypoteční banky, která bude poskytovat úvěry na bydlení pracujícím rodinám s dětmi s minimálními úroky, a v době, kdy pečují o děti v předškolním věku, se jim splátky úvěru sníží nebo úplně odloží. Tyto úvěry jednak podpoří bytovou výstavbu a rozšíří nabídku bytů a zároveň vytvoří tlak na komerční banky, aby své hypoteční úvěrové sazby výrazně snížily.

Kvalifikované odhady z roku 2019 hovoří o tom, že náklady na výchovu jednoho dítěte do 18 let jeho věku činí cca 1,5 milionu korun. Dnes, po Fialově inflační vichřici, to už bude jistě hodně přes dva miliony. Dva miliony korun, které rodiče fakticky vkládají do výchovy budoucího daňového poplatníka, který bude mj. ze svých odvodů sociálního pojištění jednou financovat i důchody lidí, kteří děti neměli, a tudíž ony dva miliony (jde-li o bezdětný pár a minimálně jeden milion korun, jde-li o bezdětného jednotlivce) ušetřili a mohli je investovat nebo použít dle svého uvážení. Tyto peníze musí stát rodičům v maximální možné výši (postupně) kompenzovat či vrátit.

V současném vůči rodičům diskriminačním sociálně-ekonomickém modelu nelze dále pokračovat, nechceme-li, aby si drtivá většina mladé generace časem rodičovství odmítla. Rodiče, řádně vychovávající děti, musí například platit extrémně nižší povinné pojistné odvody než bezdětní, mají mít zcela zdarma přístup k veškerým lékům nebo k veřejné dopravě.

Nejde jen o bezprostřední finanční efekt státní podpory, ale hlavně o to, aby stát těmto rodičům ukázal, že si jejich klíčové role ve společnosti skutečně váží. O programové a trvalé zvyšování prestiže rodiny, rodičovství a výchovy dětí ve společnosti. Hnutí SPD touto cestou půjde. Rodina na 1. místě!