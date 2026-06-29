Dostál: Politizací ústavního soudu to začíná

Ještě k těm "ústavním pučům". Rumunsko je v krizi, rok a půl od nešťastného zásahu tamního Ústavního soudu do prezidentských voleb. Prezident Nicusor Dan se marně snaží dohodnout vládu. Příčina: Prezidentem měl být Calin Georgescu, ne Nicusor Dan. Tak to dopadá, když se ÚS motá do politiky...
Rumuni si loni přáli změnu - konec korupce a proválečné politiky. Nositelem této změny měl být Calin Georgescu, který vyhrál první kolo voleb a měl našlápnuto k tomu stát se prezidentem. Jenže rumunský Ústavní soud vydal velmi pochybné rozhodnutí, kterým ho z voleb vyřadil, pro údajné "zahraniční vměšování".
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V následných opakovaných volbách, po obrovské mediální masírce, se stal prezidentem prozápadní Nicusor Dan, který do druhého kola postoupil na poslední chvíli s odřenýma ušima (jaká náhoda...).
Ústavní soud sice odstranil nepohodlného prezidentského kandidáta, ale neodstranil zdroj rumunských problémů - korupci, hospodářský úpadek a proválečnou politiku, a neodstranil ani voliče, kteří chtějí změnu. Proto je rumunská politika v chaosu, nejsilnější stranou je Simionova opoziční AUR (dle prozápadních médií prý "far-right") a Nicusor Dan se marně snaží splácat vládní koalici ze zbylých tzv. demokratických stran , což je pytel blech od progresivistů po korupčníky. A brání ze všech sil předčasným volbám, protože by je mohla vyhrát opoziční AUR (protože "demokracii si rozvracet nedáme!").
Výsledkem je bezvládí, pokračující úpadek Rumunska a pokřivení skutečné demokracie - práva Rumunů na to, aby si vybrali prezidenta a vládu bez soudního a bruselského vměšování. Politizací ústavního soudu to začíná, ztrátou demokracie a svrchovanosti to končí. Přeji Rumunům i Čechům, aby z tohoto vlaku vystoupili včas - nejede do sluníčkové budoucnosti, ale do horoucích pekel.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
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