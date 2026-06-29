Dostál: Politizací ústavního soudu to začíná

29.06.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důsledkům zásahu Ústavního soudu do prezidentských voleb v Rumunsku

Dostál: Politizací ústavního soudu to začíná
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Ještě k těm "ústavním pučům". Rumunsko je v krizi, rok a půl od nešťastného zásahu tamního Ústavního soudu do prezidentských voleb. Prezident Nicusor Dan se marně snaží dohodnout vládu. Příčina: Prezidentem měl být Calin Georgescu, ne Nicusor Dan. Tak to dopadá, když se ÚS motá do politiky...

Rumuni si loni přáli změnu - konec korupce a proválečné politiky. Nositelem této změny měl být Calin Georgescu, který vyhrál první kolo voleb a měl našlápnuto k tomu stát se prezidentem. Jenže rumunský Ústavní soud vydal velmi pochybné rozhodnutí, kterým ho z voleb vyřadil, pro údajné "zahraniční vměšování".

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

1%
8%
90%
1%
hlasovalo: 2071 lidí

V následných opakovaných volbách, po obrovské mediální masírce, se stal prezidentem prozápadní Nicusor Dan, který do druhého kola postoupil na poslední chvíli s odřenýma ušima (jaká náhoda...).

Ústavní soud sice odstranil nepohodlného prezidentského kandidáta, ale neodstranil zdroj rumunských problémů - korupci, hospodářský úpadek a proválečnou politiku, a neodstranil ani voliče, kteří chtějí změnu. Proto je rumunská politika v chaosu, nejsilnější stranou je Simionova opoziční AUR (dle prozápadních médií prý "far-right") a Nicusor Dan se marně snaží splácat vládní koalici ze zbylých tzv. demokratických stran , což je pytel blech od progresivistů po korupčníky. A brání ze všech sil předčasným volbám, protože by je mohla vyhrát opoziční AUR (protože "demokracii si rozvracet nedáme!").

Výsledkem je bezvládí, pokračující úpadek Rumunska a pokřivení skutečné demokracie - práva Rumunů na to, aby si vybrali prezidenta a vládu bez soudního a bruselského vměšování. Politizací ústavního soudu to začíná, ztrátou demokracie a svrchovanosti to končí. Přeji Rumunům i Čechům, aby z tohoto vlaku vystoupili včas - nejede do sluníčkové budoucnosti, ale do horoucích pekel.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Macinka je politik, ne právník
Dostál (Stačilo): Co je tohle za argument, ústavní soudci?
Dostál (Stačilo): Tak tepny prý na 100 %
Dostál: Desátky byste chtěli? Klacek na vás!

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

demokracie , Dostál , Rumunsko , ÚS , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Může rozhodnutí Ústavního soudu odstartovat ztrátu demokracie a svrchovanosti České republiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Ratifikace

Dobrý den, objektivně vzato, má vláda ratifikovat něco, s čím nesouhlasí, jen proto, že to jiná vláda před tím vyjednala? Ono dost možná je tu jiná vláda, protože právě s kroky té předchozí voliči nesouhlasili, nemyslíte? Ale je taky pravda, že by podle mě v důležitých věcech měla být větší shoda, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkrokuPotravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkroku Elixír mládí vyhotovený z jedlé sody a citronuElixír mládí vyhotovený z jedlé sody a citronu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Nejdřív schopnosti, pak peníze

9:15 Vích (SPD): Nejdřív schopnosti, pak peníze

Na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře má Česká republika předložit plán postupného navyšování obran…