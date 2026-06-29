Mikuláš (Motoristé): Spravedlnost, nebo politický proces?

Článek byl převzat z Profilu Ing. Mojmír Mikuláš - Spravedlnost nebo politický proces?
Rozhodnutí Rady městské části Praha 3 vypovědět nájem obecního bytu Tünde a Kolomanu Barthovým vyvolalo značnou mediální pozornost. Samotná otázka, zda došlo k porušení nájemní smlouvy, je nepochybně legitimní. Stejně legitimní je ale i otázka, zda Praha 3 postupovala standardním způsobem a zda ke všem nájemníkům přistupuje stejným metrem.
Odborníci doporučili nejprve doplnit důkazy
Nejzásadnější skutečnost celé kauzy spočívá v tom, že Rada MČ Praha 3 rozhodla o výpovědi nájmu navzdory doporučení vlastního bytového odboru i externí advokátní kanceláře Šenkýř Pánik. Podle interního stanoviska bytového odboru i právního stanoviska advokátní kanceláře sice existuje důvodné podezření, že mohlo dojít k porušení nájemní smlouvy, současně však městská část nemá dostatek důkazů, které by takové porušení byla schopna prokázat v případném soudním řízení.
Advokátní kancelář proto doporučila nejprve:
- provést důkladné místní šetření,
- zjistit prostřednictvím sousedů, kdo byt skutečně dlouhodobě užívá,
- prověřit spotřebu vody a dalších služeb a porovnat ji s počtem osob hlášených v bytě,
- teprve po shromáždění dostatečných důkazů rozhodnout o případné výpovědi nájemní smlouvy.
Ing. Mojmír Mikuláš
Rada se přesto rozhodla opačně a výpověď (poměrem 6:2) schválila. Pokud se manželé Barthovi obrátí na soud, bude právě otázka dostatečně zjištěného skutkového stavu jedním z klíčových bodů celého sporu. Převezmou pak páni radní osobní i materiální odpovědnost za své rozhodnutí?
Standardní postup tentokrát neplatil
Další otázkou je samotný proces projednávání. Obdobné případy bývají standardně předkládány odborným poradním orgánům městské části. Ty mají za úkol věc odborně posoudit a doporučit radě další postup. V tomto případě se tak nestalo.
Kauza nebyla projednána v Bytové komisi ani v Komisi pro vedlejší hospodářskou činnost a byla rozhodnuta přímo Radou MČ Praha 3. To samo o sobě nemusí znamenat nezákonný postup, vyvolává však otázku, proč byl v mediálně sledovaném případě zvolen jiný proces než ten, který je obvyklý.
Stejný metr pro všechny?
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Za ještě důležitější považuji otázku rovného zacházení. Praha 3 dlouhodobě neřeší řadu případů závažného porušování povinností nájemníků obecních bytů. Jde například o opakované narušování sousedského soužití, konflikty nájemníků městské části v domech se společenstvím vlastníků, nepřizpůsobivé chování, deset užívající oproti dvěma nahlášeným, štěnice, hluk, nepořádek.
V těchto případech však bývá postup městské části přehnaně opatrný a k výpovědi nájmu se přistupuje až po dlouhodobém shromažďování důkazů a po vyčerpání dalších možností řešení. Právě proto se nabízí otázka, proč byla v případě paní Barthy zvolena mimořádně rychlá cesta k výpovědi, navíc v situaci, kdy vlastní odborné podklady upozorňovaly na nedostatečné dokazování.
Pokud veřejná správa uplatňuje vůči jednomu nájemci přísnější postup než vůči jiným osobám, které čelí obdobně závažným nebo ještě závažnějším výhradám, je namístě se ptát, zda jsou pravidla skutečně uplatňována stejně na všechny.
Nejde o obhajobu, ale o princip
Tento text není obhajobou Tünde Barthy. O tom, zda skutečně porušila nájemní smlouvu, může s konečnou platností rozhodnout pouze soud. Jde však o obhajobu principů, na kterých má stát výkon veřejné správy.
Veřejná moc by měla rozhodovat na základě dostatečně zjištěného skutkového stavu, respektovat doporučení vlastních odborných útvarů a uplatňovat stejná pravidla vůči všem nájemníkům bez ohledu na jejich mediální známost či politickou citlivost případu.
Právě v tom vidím hlavní problém celé kauzy. Pokud se od standardních postupů ustupuje pouze v mediálně exponovaných případech, vzniká pochybnost, zda rozhodování není ovlivněno spíše veřejným tlakem než snahou o důsledné a rovné uplatňování práva.
Veřejnost má právo očekávat, že městská část bude měřit všem stejným metrem. Právě to je totiž základ důvěry v samosprávu.
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