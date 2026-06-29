Stojanová (Piráti): Podali jsme trestní oznámení na ministryni Mrázovou

Analytický tým Pirátů podal trestní oznámení na ministryni Zuzanu Mrázovou a jejího bývalého manžela Romana Schwarze pro podezření z účelových převodů majetku, kterými zabránili tomu, aby majetek mohl být použit na úhradu dluhů vůči věřitelům, zejména Všeobecné zdravotní pojišťovně. Případ podle Pirátů vyvolává závažné pochybnosti a měl by být nezávisle prověřen orgány činnými v trestním řízení.
Podle trestního oznámení převedl Roman Schwarz v roce 2021, kdy čelil exekucím, část svého majetku jako dar na Zuzanu Mrázovou. Oznámení zároveň upozorňuje i na další převody majetku pomocí darovacích smluv, které podle Pirátů vyvolávají závažné pochybnosti o jejich účelu. Děje se tak ve chvíli, kdy ministryně čelí kauzám ohledně černých staveb na svém pozemku, zneužívání obecního bytu, či zneužívání konexí na stavebním úřadu ve vlastní prospěch.
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„Veřejná funkce není ochranný štít před odpovědností. Naopak. Od ministrů musí veřejnost očekávat nejvyšší standardy. Pokud existuje důvodné podezření, že někdo účelově vyvedl majetek, aby se vyhnul uspokojení svých věřitelů, musí to prověřit policie a státní zastupitelství. Pravidla mají platit stejně pro každého, bez ohledu na to, jakou funkci zastává,“ říká předseda Pirátů Kateřina Stojanová.
Piráti dlouhodobě prosazují, aby stát postupoval vůči všem stejně a důsledně chránil princip rovnosti před zákonem. Právě proto považují za správné, aby podezření týkající se majetkových poměrů ministryně nezůstala bez odpovědi a byla řádně prošetřena.
„Není mou úlohou rozhodovat o vině nebo nevině. Od toho máme nezávislé instituce. Naší povinností ale je upozornit na situace, které vzbuzují vážné pochybnosti, a trvat na tom, aby byly transparentně a nestranně prověřeny. Důvěra lidí ve stát stojí na tom, že pro všechny platí stejná pravidla,“ dodává Stojanová.
"Ministryně Mrázová si musela být velmi dobře vědoma, že její manžel se topí v dluzích, když přijímala od něho majetkový dar. V tomto případě je třeba prošetřit, zda by se mohlo jednat o trestný čin poškozování věřitele ve formě spolupachatelství. Trestní oznámení obsahuje celkově 3 darovací smlouvy. S ohledem na to, že mezi věřiteli je i Všeobecná zdravotní pojišťovna, je nutné tento případ podrobně vyhodnotit. Oznámení obsahuje rovněž aktuální přehled exekučních řízení, které jsou vedené vůči exmnanželovi paní Mrázové, který by dle mého názoru měl vysvětlit rovněž darování bytu své příbuzné," uvádí člen Analytického týmu Pirátů Janusz Konieczny.
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