Dostál (Stačilo): Co je tohle za argument, ústavní soudci?

25.06.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Dostál (Stačilo): Co je tohle za argument, ústavní soudci?
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Rozhodnutí Ústavního soudu o účasti Pavla na NATO je argumentačně extrémně slabé a rozporné (všimněte si, jak se v případě ctěného ÚS vyhýbám výrazu "pitomé"). Posuďte sami. Dle ÚS:

Rozhodnout o kompetencích vláda/prezident je "složité" a činit tak narychlo je "nezodpovědné"

..ale přesto nařizujeme, že prezident na summit NATO navzdory vládě prostě pojede

..protože...ééé...kurňajaktoodůvodnit...tam prezidenti v minulosti jezdili taky

Co je tohle za argument, ústavní soudci??

Právní váhu nemá žádnou - ústavní kompetence nelze vymezovat zvykovou praxí.

Skutkově je úplně mimo - v minulosti neexistoval závažnější rozpor mezi pozicemi vlády a prezidenta ve věci NATO, nebyl důvod ho tam nebrat; nyní existuje a proto poprvé vznikla otázka, zda si může prezident účast na summitu vynutit NAVZDORY své rozdílné pozici vůči vládě.

Tímto "předběžným" rozhodnutím ÚS jednoznačně předjímá, lze říci nahrazuje, rozhodnutí ve věci samé (na níž si dle vlastních slov pro "složitost" v krátké lhůtě netroufá) - neboť kdyby později rozhodl o kompetencích odlišně než v tomto klíčovém "předběžku", veřejně by se naprosto znemožnil; toto ve skutečnosti JE rozhodnutí v kompetenční věci samé - akorát bez odůvodnění a jakékoli ústavněprávní argumentace.

Pokud bude ÚS v zásadních věcech vydávat odůvodnění takto slabá (znovu, vyhýbám se slovu "pitomá"), nevyhne se obviněním, že rozhoduje politicky, bez ohledu na Ústavu. Že jde prostě Pavlovi na ruku. A tato obvinění jistě přijdou... 

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

Dostál , Pavel , Ústavní soud , STAČILO!

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Domluvy a pomluvy

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