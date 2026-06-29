Pavel vyhrál cestu na NATO. Babiš ale ukázal, kam se nejspíš nedostane

Vláda se na svém pondělním jednání zabývala mimo jiné návrhem novely zákona o pozemních komunikacích. Na programu byly také tři poslanecké návrhy legislativních změn, problematika uplatnění lokálních potravin včetně nápojů v institucionálním stravování napříč státní správou a samosprávou nebo návrh strategie rozvoje paliativní péče v Česku.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Pan ministr Petr Macinka už minulý týden zařadil prezidenta do seznamu delegace, takže jsme vyhověli tomu rychlému a pro mě zcela nepochopitelnému rozhodnutí Ústavního soudu. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, jak bylo rozhodnuto už dříve. Letošní summit je extrémně důležitý z hlediska návrhu, aby členské země platily každoročně 70 mld. eur pro Ukrajinu. S tím souhlasit nemůžeme. Tím, že neplníme dvě procenta, potřebujeme peníze pro český rozpočet. Pozice pana prezidenta může být jiná. V zájmu ČR je, aby tenhle nesmyslný spor, který nás poškozuje a je zbytečný, nepokračoval. Přispělo by to k uklidnění společnosti. Nejlepší by bylo, kdyby prezident netrval na své účasti. Mohli bychom deklarovat, že příští rok prezident bude reprezentovat ČR na summitu NATO. Tenhle spor by nás poškodil v zahraničí. Je to zbytečné. Prezident by mohl přehodnotit svou účast, netrvat na ní, prokázat velkorysost. Nicméně jsme vyhověli Ústavnímu soudu,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Mgr. Petr Macinka
Na večeři i hlavním jednání by podle něj měla ČR reprezentovat delegace vlády. Zopakoval, že střet mezi vládou a prezidentem je zbytečný. „Doufejme, že si to pan prezident rozmyslí a celkově se ta situace zklidní,“ zdůraznil předseda vlády.
Vláda řeší průšvih svých předchůdců v Ósace
Slovo pak dostal vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). „Naplnili jsme předběžné opatření Ústavního soudu. To jsme učinili,“ zdůraznil politik a potom mluvil o výstavě Expo 2025 v japonské Ósace.
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Hovořil o „šokujícím příběhu, který začíná být evergreenem“. „Zdědil jsem ho. Je to odfláknutý státní projekt za stovky milionů, který se mění v peklo. Stojí v Ósace nechtěný, osamocený pavilon bez plánu odvozu, a hlavně bez jakékoliv odpovědnosti. Bývalý komisař výstavy mluvil o tom, že dojde k výhodnému prodeji, ale není zmíněno, jestli pavilon bude odvezen, v rozpočtu nejsou žádné náklady,“ vypíchl politik a hovořil o finančních problémech projektu.
„Jsou tam soudní spory, předžalobní výzvy, pohledávky po splatnosti. Celý projekt místo 290 milionů korun přijde na více než 600 milionů korun, to je vizitka špatných rozhodnutí minulé vlády a minulého ministra zahraničních věcí. Musíme uvést pozemek do původního stavu, pokud to nestihneme do září, budeme platit penále. Řešili jsme, jak pavilon demontovat, kde ho uložit. Žádný kupec neexistuje. Jediná varianta je demolice,“ sdělil Macinka.
Oslovil prý Veletrhy Brno, ale nestojí o tento pavilon. „Japonsko nás vyzývá, abychom ho zdemolovali. Je to jediná varianta, jak uvést pozemek do původního stavu. Bývalý ministr Jan Lipavský hloupým rozhodnutím spojil kancelář generálního komisaře výstavy s Českými centry. Byla by škoda, kdyby musela skončit kvůli diletantskému rozhodnutí. Ministerstvo zahraničí nevyužije některé peníze na výstavbu budovy v Kyjevě a požádáme rozpočtový výbor, aby schválil, že tyto prostředky budou využity na krytí nevypořádaných závazků, demolici a dluhy za právní služby, aby Česká centra neskončila v minusu a nemusela být zrušena. Česká centra podala dvě trestní oznámení. Já jsem připraven podat další tři. Výsledky jsou opravdu děsivé. Pavilon Chorvatska stál šedesát milionů, náš 600 milionů. Z rozpočtu byly hrazeny peníze za školné apod. Není to definitivní počet trestních oznámení, která podáváme. Nicméně jsme zahájili proces převodu pavilonu na ministerstvo zahraničí, bude vyhlášena nepotřebnost toho majetku a urychlí se demolice, výběr společnosti, která pavilon zdemoluje,“ uvedl ministr.
Expo byl podle něj ambiciózní projekt připravený velmi diletantsky. „Závěrečná zpráva je opravdu děsivá. Minulá vláda informace měla, nekonala. My to teď musíme řešit. Musím zklamat kolegy v Kyjevě, kteří nebudou moci pořídit novou budovu, budeme to řešit pronájmem,“ řekl Macinka.
Macinka se omluvil za nedorozumění ve Strážnici
Kabinet se bude zabývat také omezením cen pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, současná úprava platí do konce června a vláda ji prodloužila. „K 19. červenci je plánováno ukončení, pokud situace v Hormuzském průlivu bude stabilní,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Největší rizika podle ní již pomíjejí. „Podobně postupují i okolní země, které reagovaly obdobnými kroky jako ČR,“ uvedla politička a dodala, že je optimistka. „Mix opatření budeme moci vypnout, aniž by to mělo dopad na spotřebitele a inflaci,“ řekla a zdůraznila, kolik opatření stojí. „Pokud bude třeba, jsme připraveni opatření obnovit,“ sdělila Schillerová.
Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzinu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva. Původně opatření mělo platit do konce dubna.
Vláda projednala také novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Informoval o tom ministr dopravy Ivan Bednárik (SPD). Základní sazba roční známky zůstane od příštího roku na 2570 korunách.
Na summitu NATO v Ankaře se ptali také novináři. „Nevím, jaké schůzky plánuje pan prezident. Nechci se pouštět do rozboru toho, co je ústavní zvyklost, kdo je vedoucí delegace a kdo ne. Je to delegace premiéra, je kvalitně sestavená, obsahuje řadu lidí, kteří jsou erudovaní. I po zásahu Ústavního soudu, který nás přinutil udělat změnu, delegace je dobře sestavená. Řadě lidí přichází na mysl, aby summit už odezněl. To, co se děje kolem, není důstojné, neprospívá to ČR. Příští summit je v albánské Tiraně, ten by mohl být spíš na prezidentské úrovni,“ řekl Macinka a vrátil se k víkendovému festivalu ve Strážnici.
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Osobně ho prý mrzí, co se stalo. „Určitě jsem nejel nikoho provokovat. Chtěl jsem říct smířlivější postoj. Mrzí mě to. Doplácí na to Strážnice jako město i festival. Rád bych se za to omluvil,“ uvedl ministr.
Vláda podle něj schválila, že prezident bude mít vlastní letadlo, kterým se dopraví do Ankary. „Delegaci bereme jako celek,“ dodal Macinka.
Dotazy se týkaly také novely o střetu zájmů. „Já střet zájmů komentovat nebudu, protože žádný nemám. Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ sdělil premiér Babiš.
Další dotaz padl na cenu dálniční známky. „Fialova vláda cenu navýšila o tisíc korun,“ zdůraznil Babiš.
Na přetřes opět přišel summit v Ankaře. „Komunikace probíhá mezi ministerstvem zahraničních věcí a Hradem,“ řekl předseda vlády.
„Celá kauza je nedůstojná. Přesuneme ji na rovinu pracovní. Celý způsob, jakým spor vyeskaloval, je nedůstojný. Vy potřebujete krev a střet, ale my jsme se rozhodli, že to přesuneme na pracovní úroveň,“ řekl Macinka novinářům.
Babiš připustil, že vystoupení Motoristů na strážnickém festivalu nebylo úplně šťastné, ale Macinka se omluvil.
„Naplnili jsme předběžné opatření Ústavního soudu. Odsoudil nás, že musíme provést akreditaci, tak jsme doakreditovali,“ řekl ministr zahraničí k summitu v Ankaře.
„Dostali jsme předběžné opatření, to jsme naplnili. Zbytek přesouváme na úroveň pracovní. Náš job je zajistit důstojný průběh summitu,“ uzavřel Macinka.
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