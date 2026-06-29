26. týden na Energetické burze ČMKB

29.06.2026 10:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly ve 26. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 656 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 1,04 miliardy korun.

26. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2523 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2462 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2343 CZK/MWh, v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2192 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 984 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 876 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2027 až 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 847 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 809 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

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burza , elektřina , energie , plyn , TZ , kontrakt , ČMKB

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Co říkáte na to, že ČT, která je placená z našich peněz vlastně stávkuje a zasahuje stávkou do vysílání? Já chápu, že chtějí vyjádřit svůj názor a ve svém volném čase, ať tak činí, ale zasahovat do vysílání mi nepřijde vzhledem k poplatkům, které platíme košér. Jak se na to díváte vy?

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